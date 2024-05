BBC nutzt gefälschte Flughafendaten, um Ängste über “extreme Hitze” und Klimawandel zu verbreiten

Von Chris Morrison

In der vergangenen Woche wurde auf dramatische Weise deutlich, wie weit sich Teile der Mainstream-Medien in ihrem Bestreben, das Klima zu katastrophisieren und die Gesellschaft zur Akzeptanz der globalen Net-Zero-Kollektivierung zu zwingen, vom wissenschaftlichen Prozess entfernt haben. “London erlebt mehr Tage mit Temperaturen über 30°C, sagen Experten”, lautete eine Schlagzeile der BBC, und es wurde berichtet, dass sich London an die “neue Realität” anpassen müsse. Es stellt sich jedoch heraus, dass die “Experten” “Flughafendaten für die Konsistenz zwischen den Städten weltweit, einschließlich des Londoner City Airports” verwendet haben. Man kann sich kaum einen ungeeigneteren Datensatz vorstellen, um Vorstellungen von “extremer Hitze” zu propagieren, außer vielleicht Messungen neben der Tür eines Hochofens vorzunehmen.

Ähnliche Versionen der Geschichte erschienen in zahlreichen Mainstream-Medien, darunter Sky und der Independent, was darauf hindeutet, dass das Material aus einer kursierenden Veröffentlichung übernommen wurde. Sie stammt vom Internationalen Institut für Umwelt und Entwicklung (IIED), einer grünen, aktivistischen Denkfabrik, die von einer Vielzahl von staatlichen und privaten Quellen finanziert wird. Die Analyse soll Teil eines größeren Projekts sein, in dem untersucht wird, wie sich der “Klimawandel” auf die bevölkerungsreichsten Städte der Welt auswirkt. Sky erklärte, der IIAD-Bericht sei nur eine von vielen Warnungen des letzten Jahres, “dass das Land dringend an den Klimawandel angepasst werden muss”. Der IIED-Forscher Tucker Landesman erklärte, es sei klar, dass “die extreme Hitze hier bleiben wird und London sich bald anpassen muss, um für alle lebenswert zu bleiben”.

Landesman hat an der LSE Urbanistik studiert und scheint ein großer Anhänger des “Woodywoo” zu sein. Dekarbonisierung und soziale Gerechtigkeit verbinden” und “Auf dem Weg zu einer queer-zentrierten Stadtentwicklung” sind zwei seiner jüngsten Veröffentlichungen. Tucker interessiert sich angeblich “besonders für intersektionale Ansätze zur Bekämpfung von städtischer Armut und Ungleichheit”. Zweifellos sind dies seine Fachgebiete, aber wenn er Messungen neben den Abgasen mehrerer Düsenflugzeuge zusammenstellt, um Vorhersagen für Thermogeddon zu treffen, scheint er außerhalb seiner Komfortzone zu operieren. In Anbetracht dessen, was Wissenschaftler über den städtischen Wärmeeffekt und seine dramatischen kurzfristigen Auswirkungen auf die Temperaturmessungen herausgefunden haben, ist es schwer zu verstehen, warum die BBC dieser “neuen Analyse” Platz einräumt. Dass man in klimatisierten Gebäuden Flughäfen passieren muss, in denen es merklich heißer ist als in der Umgebung, ist kaum eine Schlagzeile wert – es sei denn, es ist eine pseudowissenschaftliche Agenda am Werk.

Die Verwendung von Daten von ungeeigneten Standorten hat in jüngster Zeit die Erhebung genauer Temperaturmessungen bei den meisten meteorologischen Operationen auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Anfang dieses Jahres deckte der Daily Sceptic auf, dass fast acht von zehn Messstellen des britischen Met Office große, wissenschaftlich ausgewiesene “Unsicherheiten” aufwiesen, die sie effektiv von der Bereitstellung genauer Daten ausschlossen. Trotz dieser großen potenziellen Verfälschungen konnte das Met Office auf ein Hundertstel Grad genau behaupten, dass es im vergangenen Jahr in Großbritannien nur 0,06 °C kühler war als im Jahr zuvor.

Die Weltorganisation für Meteorologie stuft die Wetterstationen in die Klassen 1 bis 5 ein, je nachdem, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es in der Nähe des Messgeräts zu einer vom Menschen verursachten Wärmebeeinträchtigung kommt. Die Klasse 4 ist mit einer “Unsicherheit” von 2°C verbunden, und auf diese Klasse entfallen 48,7 % der 380 Messstationen des Met Office. Klasse 5 ist mit “Unsicherheiten” von 5°C behaftet und betraf 29,2 % der Gesamtzahl, wobei viele der Stationen an den Start- und Landebahnen lokaler Flughäfen aufgestellt waren. So wird beispielsweise häufig auf hohe Messwerte auf dem Klasse-5-Militärflughafen Northolt verwiesen.

In dem BBC-Bericht wird behauptet, dass “wirklich extreme Temperaturen” häufiger geworden sind, mit sieben Tagen über 35°C in den letzten drei Jahrzehnten, von denen fünf innerhalb der letzten fünf Jahre auftraten, wie die Statistiken von 1994 bis 2023 zeigen. Aus den Statistiken geht auch hervor, dass sich die Passagierzahlen auf dem erweiterten City Airport in diesem Zeitraum verdreifacht haben, auch wenn die Zahlen immer noch deutlich unter denen der Jahre vor Covid liegen.

Den offiziellen Zahlen des Met Office zufolge, die, wie wir gesehen haben, mit viel Salz zu genießen sind, ist die durchschnittliche Höchsttemperatur im Sommer seit Mitte der 1990er Jahre leicht gestiegen. Sie liegt bei etwa 0,8 °C, aber der jüngste Anstieg ist nur 1,2 °C höher als die durchschnittlichen Höchstwerte, die in den weniger durch städtische Hitze beeinträchtigten Aufzeichnungen von vor etwa 90 Jahren verzeichnet wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die globale Temperatur in den letzten 150 Jahren im Zuge der Erholung von der kleinen Eiszeit leicht erwärmt hat, ist dies nicht überraschend. Was Mitte der 1930er Jahre noch als “schöner” Sommer galt, wird heute, ein Grad Celsius später, als politischer Alarmismus mit Wetterkarten in höllischen Rot- und Lila-Tönen angepriesen.

Im Jahr 2022 gaben zwei ehemalige NASA-Wissenschaftler, die an der Universität von Alabama in Huntsville tätig sind, einen Einblick in die Hitzestörungen an Flughäfen. Dr. Roy Spencer und Professor John Christy stellten massive, vom Menschen verursachte Wärmeverzerrungen bei den Temperaturaufzeichnungen in den Vereinigten Staaten fest. Es wurde festgestellt, dass Flughäfen besonders anfällig für höhere Temperaturen sind als die, die in den umliegenden, weniger urbanisierten Gebieten gemessen wurden.

Das dramatischste Ergebnis wurde am Flughafen Orlando erzielt, wo die dekadische Erwärmung seit 1973 von 0,3 °C auf nur 0,07 °C zurückging, nachdem die Daten “entstädtisiert” worden waren. Die Zahl der Fluggäste ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, über 50 Millionen Menschen haben den ständig wachsenden Flughafen, das Tor zu Mickey Mouse und dem Magic Kingdom, passiert. Interessanterweise wird die Abweichung zwischen den beiden Temperaturdatensätzen ab der Jahrhundertwende immer deutlicher.

Es überrascht nicht, dass viele der “Wärmerekorde” des Met Office seit der Jahrhundertwende aufgezeichnet wurden. Fast alle von ihnen stammen von “Schrott”-Standorten der Klasse 5 und “Fast-Schrott”-Standorten der Klasse 4. Höchsttemperaturrekorde der Klasse 5 mit einer “Unsicherheit von 5 °C” wurden in Nordirland und in drei Gebieten des Vereinigten Königreichs gemeldet. Der Rekord in Central S wurde im St. James’s Park in London gemessen, dem Ort, an dem am 19. Juli 2022 eine der fünf Temperaturen von über 40 °C gemessen wurde. Inhaber von Rekorden der Klasse 4 sind noch zahlreicher, wobei der höchste schottische Rekord in Charterhall aufgestellt wurde. Auf dem Flughafen Hawarden wurde der höchste walisische Rekord aufgestellt. Nicht weniger als fünf britische Gebiete weisen Rekorde dieser Klasse auf, die mit einer “Unsicherheit” von 2°C behaftet ist.

Und wer kann schon den nationalen Scherzrekord von 40,3 °C vergessen, der am 19. Juli 2022 in Coningsby – oder genauer gesagt in der RAF Coningsby – aufgestellt wurde. Wer blinzelt, hat es vielleicht verpasst, denn der 60-Sekunden-Rekord wurde durch eine 0,6°C-Spitze kurz vor 15.12 Uhr verursacht. Wie es aussieht, landeten zu dieser Zeit oder in der Nähe nicht weniger als drei Taifun-Kampfjets.