BBC Pro-Israel-Voreingenommenheit durch durchgesickerte E-Mails und interne Studien aufgedeckt

Von Robert Inlakesh

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen sieht sich die British Broadcasting Corporation (BBC) nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch intern immer wieder mit dem Vorwurf der israelfreundlichen Voreingenommenheit konfrontiert. Am 16. und 18. Juli machten durchgesickerte E-Mails zwischen BBC-Mitarbeitern das Ausmaß dieser Missstände deutlich und beschuldigten den Sender der Mitschuld am anhaltenden Völkermord in Gaza.

Jadaliyya, ein unabhängiges Magazin des Arab Studies Institute, erhielt im Mai durchgesickerte E-Mails zwischen dem BBC-Korrespondenten Rami Ruhayem aus Beirut und dem BBC-Generaldirektor Tim Davie. Ruhayem schickte diese E-Mails auch an mehrere BBC-Nachrichtenabteilungen. In den E-Mails und Anhängen werden Fälle geschildert, in denen die BBC wichtige Zusammenhänge übersehen hat, Gäste unbegründete Behauptungen aufstellen ließ und „Beweise für einen Zusammenbruch bei der Anwendung grundlegender Standards und Normen des Journalismus lieferte, der mit Israels Propagandastrategie übereinzustimmen scheint“.

Während Ruhayem verschiedene Beweise aufzählte, hob er die Reaktion der BBC auf eine prominente Propagandageschichte über Gräueltaten hervor, die viermal im Fernsehen verbreitet wurde:

Ein Gast bei der BBC erklärte: „… gerade gestern hörte ich, dass eine der Frauen, die dort schwanger war, dieser Terrorist seine Hand hineinsteckte, ihren Fötus herausnahm und ihn tötete, während die Nabelschnur noch mit ihr verbunden war…“ Der Moderator ließ die Behauptung ohne Nachfragen durchgehen.

Tage später sagte ein anderer Gast: „…sie haben ein Baby aus einer schwangeren Mutter herausgezogen und dann das Baby geköpft und die Mutter enthauptet.“ Auch dies ging ohne Nachfragen des Moderators durch.

Tage später erklärte der Gast erneut: “… wir wissen jetzt, dass es eine schwangere Frau gab, der der Bauch aufgeschnitten wurde, das Baby wurde aus ihrem Bauch entfernt und vor ihren Augen enthauptet. Davon gibt es Videos.”

Der BBC-Moderator antwortete: „Das ist unbestätigt, wir haben diese Videos nicht gesehen.“

Der Gast erwiderte: „Sie haben es nicht gesehen. Ich kenne viele Leute, die es gesehen haben. Diese Videos gibt es, es gibt unzählige andere…”

Relativ gesehen ist dieser dringend benötigte Zwischenruf ein Verdienst des einzelnen Moderators. Es ist jedoch auch ein De-facto-Geständnis der BBC, dass sie es zugelassen hat, dass diese Behauptung mindestens zweimal unhinterfragt aufgestellt wurde, obwohl sie nicht überprüft wurde. Die Zuschauer, die die beiden vorangegangenen Interviews gesehen haben, insbesondere diejenigen, die der BBC vertrauen, hätten davon ausgehen können, dass die BBC an dieses Ereignis glaubt.

Die durchgesickerten E-Mails sind nicht der einzige Beweis für die Voreingenommenheit der BBC oder die Missstände bei ihren Mitarbeitern. Zwei separate Studien, die von der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalistin Mona Chalabi veröffentlicht wurden, untersuchten die Voreingenommenheit der BBC bei der Erwähnung palästinensischer und israelischer Todesopfer sowie die Sprache, die zur Beschreibung von Palästinensern und Israelis verwendet wird. Die Analyse von Dana Najjar und Jan Lietava untersuchte 600 Artikel und 4.000 Live-Beiträge auf der BBC-Website zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 2. Dezember 2023.

Chalabi kommentierte die Untersuchung mit den Worten: “Diese Zusammenfassung erfasst nicht vollständig die gesamte Entmenschlichung, die in der Sprache des Journalismus oft vorhanden ist. Zum Beispiel werden palästinensische Todesfälle häufig im Zusammenhang mit Rache erwähnt (‘Vergeltung’/’Vergeltungsmaßnahmen’/’Vergeltung’ taucht 190 Mal in diesem Datensatz auf), und im Gegensatz zu israelischen Todesfällen/Geiseln werden diese Opfer nur selten namentlich erwähnt“.

Im November letzten Jahres schrieben acht britische Journalisten, die für die BBC arbeiten, einen 2.300 Wörter langen Brief an Al Jazeera, in dem sie auf eine „Doppelmoral bei der Betrachtung von Zivilisten“ im Gazastreifen im Vergleich zur „unerschrockenen“ Berichterstattung über Russlands Aktionen in der Ukraine hinwiesen. Im Januar räumte die BBC einen möglichen Fehler in der Berichterstattung über den Prozess des Internationalen Gerichtshofs (IGH) ein, der Israel des Völkermords in Gaza beschuldigt. Während die BBC den zweiten Tag der öffentlichen Anhörungen, an dem die israelischen Anwälte ihre Gegenklagen vorbrachten, in voller Länge live übertrug, strahlte sie den ersten Tag, an dem das südafrikanische Anwaltsteam argumentierte, Israel habe gegen die Völkermordkonvention verstoßen, nur teilweise aus.

Anfang dieses Monats titelte die BBC über den Mord an einem jungen Palästinenser mit Down-Syndrom: „Der einsame Tod eines Mannes mit Down-Syndrom in Gaza“. In dem Artikel wurde erst in Absatz 16 erwähnt, dass israelische Soldaten Kampfhunde auf ihn hetzten. Nach einem öffentlichen Aufschrei änderte die BBC die Schlagzeile in „Gaza man with Down’s syndrome attacked by IDF dog and left to die, mother says“ (Ein Mann mit Down-Syndrom wurde in Gaza von einem IDF-Hund angegriffen und zum Sterben zurückgelassen, sagt seine Mutter).

Obwohl die Vereinten Nationen und führende Menschenrechtsgruppen den Statistiken des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen aufgrund ihrer langjährigen Zuverlässigkeit vertrauen, bezeichnet die BBC das Ministerium in ihren Beiträgen weiterhin als „Hamas-geführt“. Am 14. Juli, als über 140 Palästinenser von Israel in Gaza getötet wurden, veröffentlichte die BBC die Schlagzeile: „Hamas-geführtes Gesundheitsministerium sagt, dass 141 bei israelischen Angriffen getötet wurden“. Obwohl die Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza in vergangenen Konflikten stets mit denen Israels übereinstimmten, impliziert die BBC-Schlagzeile, dass der Leser die Zahl der Todesopfer als Propaganda der Hamas abtun sollte. Nach britischem Recht gilt die Hamas als terroristische Organisation, so dass die Schlagzeile suggeriert, dass ein von Terroristen geführtes Ministerium eine Behauptung aufstellt, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass die Hamas die Daten beeinflusst hat oder dass das zivil geführte Gesundheitsministerium von bewaffneten Kämpfern betrieben wird.