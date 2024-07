Warum die Amerikaner so aufgeregt über ihre Präsidentschaftswahlen sind

Jacob G. Hornberger

Alle vier Jahre werden die Amerikaner wegen der Präsidentschaftswahlen ausgelassen und aufgeregt. Dafür gibt es einen Grund. Im Vorfeld der Wahl gehen die Präsidentschaftskandidaten auf sie ein, sind nett zu ihnen und versprechen ihnen viele Vorteile in der Hoffnung, ihre Stimmen zu bekommen. Aber jeder weiß, dass am 6. November – dem Tag nach der Wahl – die Situation wieder normal sein wird, mit einem missbräuchlichen Herrscher an der Spitze und den Leibeigenen, die ihm oder ihr für die nächsten vier Jahre unterwürfig und gehorsam dienen.

Stellen Sie sich eine Sklavenplantage in den alten Südstaaten vor. Stellen wir uns vor, dass die Sklaven alle vier Jahre das Recht hatten, ihren Plantagenaufseher zu wählen. Im Vorfeld der Wahl wären die Sklaven genauso aufgeregt und begeistert wie die Amerikaner im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Denn die Kandidaten, die für das Amt des Plantagenverwalters kandidierten, waren nett und freundlich zu den Sklaven, in der Hoffnung, ihre Stimmen zu bekommen. Aber sobald die Wahl vorbei war, wussten die Sklaven, dass ihnen nun vier weitere Jahre missbräuchlicher Sklaverei bevorstanden, egal welcher Aufseher gewählt wurde.

Obwohl die meisten Amerikaner vor allem im staatlichen Bildungssystem in dem Glauben indoktriniert wurden, dass sie in Freiheit leben, ist das in Wirklichkeit nicht der Fall. Die Amerikaner sind Leibeigene, die dem Staat gehören und deren Leben von der Geburt bis zum Tod dem Staat gewidmet ist.

Nehmen wir zum Beispiel die Bundeseinkommenssteuer. Die Bundesregierung entscheidet, wie viel vom Einkommen eines Menschen er behalten darf. Manchmal sind sie nett und lassen die Leute mehr behalten. Manchmal sind sie nicht so nett und lassen die Leute weniger behalten. Aber täuschen Sie sich nicht – es ist die Regierung, die entscheidet, welchen Prozentsatz ihres Einkommens die Menschen behalten dürfen. Unabhängig davon, auf welchen Betrag sich die Bundesregierung einigt, ist dieser Betrag im Wesentlichen eine von der Regierung gewährte Beihilfe für die Leibeigenen.

Nehmen wir den Wohlfahrtsstaat. Die Leibeigenen müssen große Teile ihres Einkommens an den Staat abführen, der das Geld dann an Menschen verteilt, die es am dringendsten benötigen. Dabei wird den Leibeigenen vorgegaukelt, dass sie gute Menschen sind, die Fürsorge und Mitgefühl für andere aufbringen.

Vergleichen Sie das mit der Lebensweise der Amerikaner, die mehr als 100 Jahre lang ohne Einkommensbesteuerung und Sozialstaat gelebt haben. Sie konnten unbegrenzte Mengen an Vermögen anhäufen und selbst entscheiden, was sie mit ihrem eigenen Geld machen. Und die Regierung konnte nichts dagegen tun. Die Amerikaner waren die Herren, und die Regierung war der Diener.

Tatsache ist, dass der Zweck des Lebens der Menschen hier in den Vereinigten Staaten darin besteht, die Bundesregierung zu unterstützen, insbesondere die Funktionen des nationalen Sicherheitsapparats, des Wohlfahrtsstaats und der Regulierungsbürokratie. Dazu sind die Amerikaner da – um dem Staat zu dienen – ob sie es glauben wollen oder nicht.

Deshalb will die Regierung, dass alle gesund und produktiv sind – damit sie dem größeren Ganzen, das von der Bundesregierung repräsentiert wird, besser dienen können. Deshalb haben wir auch Drogengesetze. Drogensucht behindert die Produktivität, was dem Staat schadet, weil es weniger Steuereinnahmen bedeutet. Der Staat will, dass alle gesund und glücklich sind, weil das dem Allgemeinwohl dient. Der Gedanke, dass die Menschen frei sein sollten, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen, egal wie selbstzerstörerisch es ist, ist in einer Gesellschaft von Leibeigenen ein Gräuel.

Manchmal erfordert die Leibeigenschaft einen direkteren Dienst. Genau darum geht es bei der Wehrpflicht. Anstatt den Leibeigenen zu erlauben, einfach in der Privatwirtschaft zu arbeiten und das abzuliefern, was sie abzuliefern haben, befiehlt der Staat einigen Leibeigenen, ihre Arbeit in der Privatwirtschaft aufzugeben und auf Vollzeitbasis für den Staat zu arbeiten, insbesondere im Bereich des militärischen Geheimdienstes. Auch hier hat der Staat das Sagen, und die Aufgabe der Leibeigenen besteht darin, den Anweisungen des Staates Folge zu leisten und alles zu tun, was der Staat befiehlt.

Amerikanische Leibeigene versuchen, sich innerhalb der Grenzen ihrer Leibeigenschaft ein möglichst glückliches Leben aufzubauen. Sie versuchen, einen Teil dessen, was der Staat ihnen zugesteht, zu sparen und damit ihr Leben zu verschönern, z. B. durch den Kauf eines neuen Autos oder regelmäßige Urlaubsreisen. Häufig kommt es jedoch vor, dass viele amerikanische Leibeigene, vor allem diejenigen, die unter der Psychose leiden, die mit der Verleugnung der Realität in Bezug auf die Freiheit einhergeht, zu Alkohol, Drogen und sogar zu abnormem gewalttätigem Verhalten greifen.

Aber alle vier Jahre werden die Leibeigenen schwindlig und aufgeregt, weil es das einzige Mal ist, dass die Person, die für die nächsten vier Jahre ihr Herrscher sein wird, sich um sie kümmert, ihnen Komplimente macht, nett zu ihnen ist und ihnen alle möglichen Versprechen macht. Aber bei alledem weiß jeder, dass am 6. November der Oberaufseher wieder das Sagen haben wird und dass er über die gesamte Macht der Bundesregierung verfügen wird, um die Leibeigenen dazu zu bringen, immer härter für das höhere Wohl des Kollektivs zu arbeiten.