Endlich eine Suchmaschine, die besser ist als Google

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Perplexity ist eine KI-gestützte „Antwortmaschine“, die direkte Antworten auf Anfragen mit Quellenangaben liefert und Suchfunktionen mit umfangreichen Sprachmodellen kombiniert, um Halluzinationen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen zielt Perplexity darauf ab, die Neugier zu wecken, indem es verwandte Fragen anbietet und die Nutzer ermutigt, tiefer in Themen einzutauchen

Perplexity nutzt fortschrittliche KI-Techniken wie Retrieval Augmented Generation und Chain of Thought Reasoning, um die Genauigkeit und Leistung bei der Verarbeitung natürlicher Sprache zu verbessern

Die Zukunft der KI könnte in der Entwicklung von Systemen liegen, die in der Lage sind, auf höherer Ebene zu denken und natürliche Neugier zu entwickeln, was zu einem Durchbruch bei der Schaffung neuen Wissens und dem Verständnis komplexer Sachverhalte führen könnte

KI-Tools wie Perplexity erweitern zwar die menschlichen Fähigkeiten, sollten aber als Hilfsmittel für kritisches Denken und Kreativität betrachtet werden und nicht als Ersatz für einzigartige menschliche Eigenschaften

Im obigen Video interviewt der Informatiker und KI-Forscher Lex Fridman Aravind Srinivas, CEO von Perplexity, einer KI-gestützten „Antwortmaschine“. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, bei denen man sich durch seitenlange Ergebnisse wühlen muss, um die gewünschten Informationen zu finden, liefert Perplexity in Echtzeit eine Antwort auf Ihre Anfrage.

Eine der Tücken aktueller KI-Technologien wie ChatGPT besteht darin, dass sie dazu neigen, Informationen zu halluzinieren oder zu fälschen. Um dieses Risiko zu minimieren, können Sie die KI bitten, Quellenlinks anzugeben und die Richtigkeit der Informationen zu überprüfen. Perplexity geht dieses Problem jedoch von Anfang an an, und obwohl es immer noch halluzinieren kann, hat es eine sachliche Grundlage.

“[Perplexity] will die Art und Weise revolutionieren, wie wir Menschen Antworten auf Fragen im Internet erhalten. Es kombiniert Suche und große Sprachmodelle, LLMs, in einer Weise, die Antworten erzeugt, bei denen jeder Teil der Antwort ein Zitat zu von Menschen erstellten Quellen im Web enthält“, sagt Fridman. „Dadurch werden LLM-Halluzinationen deutlich reduziert und die Nutzung für Recherchen und allgemeine neugierige nächtliche Erkundungen, an denen ich oft teilnehme, wird viel einfacher und zuverlässiger.“

Teils Suchmaschine, teils Frage-Antwort-Plattform

Fridman beschreibt Perplexity als eine Mischung aus Suchmaschine – ein Softwaresystem, das für die Suche nach Informationen im Internet entwickelt wurde – und LLM. LLM ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die auf großen Mengen von Textdaten trainiert wird, um menschenähnlichen Text zu verstehen und zu generieren. LLMs können verschiedene sprachbezogene Aufgaben ausführen, z. B. Fragen beantworten, Inhalte generieren, Sprachen übersetzen und mehr.

Im Gegensatz zu Standard-Suchmaschinen, die Links anbieten, versucht Perplexity, Anfragen direkt zu beantworten. Srinivas erklärt:

“Perplexity lässt sich am besten als Antwortmaschine beschreiben. Du stellst eine Frage und bekommst eine Antwort. Der Unterschied ist nur, dass alle Antworten mit Quellen unterlegt sind. Das ist so, wie wenn ein Akademiker eine Arbeit schreibt. Bei diesem Teil der Referenzierung, der Beschaffung, kommt der Teil der Suchmaschine ins Spiel. Man kombiniert die herkömmliche Suche und extrahiert die Ergebnisse, die für die vom Benutzer gestellte Frage relevant sind. Man liest diese Links, extrahiert die relevanten Absätze und speist sie in ein LLM ein … Dieser LLM nimmt die relevanten Absätze, sieht sich die Anfrage an und gibt eine gut formatierte Antwort mit entsprechenden Fußnoten zu jedem Satz, den er sagt, weil er angewiesen wurde, dies zu tun, er wurde mit dieser einen speziellen Anweisung angewiesen, eine Reihe von Links und Absätzen zu geben, eine prägnante Antwort für den Benutzer zu schreiben, mit den entsprechenden Zitaten. Die Magie besteht darin, dass all dies in einem einzigen, orchestrierten Produkt zusammenarbeitet, und dafür haben wir Perplexity entwickelt.”

Srinivas, der zuvor als KI-Forscher bei DeepMind, Google und OpenAI tätig war, sieht Perplexity als eine Entdeckungsmaschine, die die Neugierde fördert:

“Die Reise ist nicht zu Ende, wenn man eine Antwort erhalten hat. Meiner Meinung nach beginnt die Reise, nachdem man eine Antwort erhalten hat. Unten sehen Sie verwandte Fragen, Fragen, die Sie stellen sollten. Und warum? Weil die Antwort vielleicht nicht gut genug war, oder die Antwort war gut genug, aber Sie wollen wahrscheinlich tiefer graben und mehr fragen. Deshalb sagen wir in der Suchleiste, wo das Wissen beginnt, denn das Wissen hat kein Ende. Man kann es nur erweitern und ausbauen.”

Durchbrüche in der KI

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Perplexity zwar nicht perfekt ist und immer noch eine gewisse Verzerrung aufweist, insbesondere in Bezug auf COVID-19-Informationen, dass es aber bei fast allen anderen Suchanfragen deutlich besser abschneidet als Google. Die KI-gesteuerte Technologie hinter Perplexity liefert genauere, umfassendere und differenziertere Ergebnisse und ist damit die beste Wahl für allgemeine Suchanfragen. Die fortschrittlichen Algorithmen stellen sicher, dass die Nutzer die relevantesten und aufschlussreichsten Informationen erhalten, wodurch sich Perplexity von herkömmlichen Suchmaschinen abhebt.

Srinivas beschreibt mehrere Möglichkeiten, wie Perplexity die neuesten Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens sowie allgemeine Innovationen nutzt. Dazu gehört die Retrieval Augmented Generation (RAG), eine fortschrittliche Technik der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), die die Fähigkeiten von LLMs mit Information Retrieval Systemen kombiniert, um genauere und kontextbezogene Antworten zu erzeugen.

Dieser Ansatz ist besonders nützlich für Aufgaben, die präzise und aktuelle Informationen erfordern, wie die Beantwortung von Fragen, Zusammenfassungen und Dialogsysteme. Kurz gesagt, RAG beinhaltet den Suchaspekt der Anfrage, aber Perplexity geht darüber hinaus. sagt Srinivas:

“Das Prinzip von Perplexity ist, dass man nichts sagen soll, was man nicht wiederfindet. Das ist sogar noch leistungsfähiger als RAG, denn RAG sagt nur: ‘OK, benutze diesen zusätzlichen Kontext und schreibe eine Antwort. Aber wir sagen: ‘Verwende auch nicht mehr als das’. Auf diese Weise stellen wir eine sachliche Grundlage sicher. Und wenn Sie nicht genügend Informationen aus den von Ihnen abgerufenen Dokumenten haben, sagen Sie einfach: ‘Wir haben nicht genug Suchressourcen, um Ihnen eine gute Antwort zu geben.'”

Sie verwenden auch das Chain-of-Thought-Reasoning, das NLP-Aufgaben in Bezug auf die Leistung noch weiter verbessert. Die Gedankenkette in der KI bezieht sich auf die Fähigkeit eines Sprachmodells, logische, schrittweise Erklärungen oder Gedankensequenzen zu erzeugen, die zu einer Schlussfolgerung oder Antwort führen. Dieser Ansatz verbessert die Leistung des Modells bei komplexen Denkaufgaben, indem er es ermutigt, die Zwischenschritte in seinem Denkprozess zu artikulieren. Srinivas erklärt:

„Chain of Thought“ ist eine sehr einfache Idee, bei der man, anstatt nur die Eingabeaufforderung und die Vervollständigung zu trainieren, das Modell zwingen könnte, einen Argumentationsschritt zu durchlaufen, bei dem es zu einer Erklärung und dann zu einer Antwort kommt. Fast so wie die Zwischenschritte, bevor man zur endgültigen Antwort kommt. Indem man die Modelle zwingt, diesen Gedankengang zu durchlaufen, stellt man sicher, dass sie sich nicht zu sehr an fremden Mustern orientieren und neue Fragen beantworten können, die sie bisher nicht kannten.”

Der Beginn echter Durchbrüche im Bereich des Denkens

Es bleibt abzuwarten, ob die KI grundsätzlich in der Lage ist, auf höherer Ebene zu denken, ähnlich wie menschliche kognitive Prozesse. Das Erreichen dieses Punktes hängt jedoch zum Teil davon ab, dass mehr Inferenzberechnungen durchgeführt werden, was sich in der KI auf die Rechenressourcen und -prozesse bezieht, die bei der Ausführung eines KI-Modells zur Erstellung von Vorhersagen oder Entscheidungen auf der Grundlage neuer Daten erforderlich sind.

Diese Phase unterscheidet sich von der Trainingsphase, in der das Modell erstellt und optimiert wird. Aufgeschlüsselt ist die Inferenz der Prozess, bei dem ein KI-Modell gelernte Muster auf neue Daten anwendet, um Vorhersagen, Klassifizierungen oder andere Ergebnisse zu erzeugen. So kann KI beispielsweise zur Klassifizierung von Bildern oder zur Vorhersage von Aktienkursen eingesetzt werden.

Der Berechnungsaspekt bezieht sich auf die Rechenleistung, die für die Durchführung von Schlussfolgerungen erforderlich ist. Dazu gehören Hardware, Software-Frameworks und Algorithmen, die für effiziente Berechnungen optimiert sind. sagt Srinivas:

“Können Sie ein Gespräch mit einer KI führen, das sich anfühlt, als hätten Sie mit Einstein oder Feynman gesprochen? Wenn man ihnen eine schwierige Frage stellt, sagen sie: „Ich weiß es nicht. Und dann, nach einer Woche, hat sie eine Menge nachgeforscht … und kommt zurück und haut dich einfach um. Ich denke, wenn wir diese Menge an Inferenzberechnungen erreichen können, die zu einer dramatisch besseren Antwort führen, wenn man mehr Inferenzberechnungen anwendet, dann wird das der Beginn eines echten Durchbruchs im Denken sein … Es ist möglich. Wir haben es noch nicht geknackt, aber nichts spricht dagegen, dass wir es jemals knacken können.”

Neugier ist ein wesentlicher Teil dessen, was den Menschen von der KI unterscheidet

Ein Teil des Knackens dieses Codes besteht darin, der KI beizubringen, wie sie die natürliche menschliche Neugier imitieren kann. „Was den Menschen besonders macht, ist seine Neugier“, erklärt Srinivas. “Selbst wenn die KI das knacken würde, müssten wir sie immer noch auffordern, etwas zu erforschen. Und eine Sache, die KI meines Erachtens noch nicht geknackt hat, ist die natürliche Neugier und die Möglichkeit, interessante Fragen zu stellen, um die Welt zu verstehen, und diese dann zu vertiefen.„

Darüber hinaus gibt es viele Kontroversen und Ängste im Zusammenhang mit künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI), die sich auf eine Art von KI bezieht, die die Fähigkeit besitzt, zu verstehen, zu lernen und Wissen in einem breiten Spektrum von Aufgaben auf einem mit der menschlichen Intelligenz vergleichbaren Niveau anzuwenden.

Srinivas meint, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass „KI abtrünnig wird und die Welt übernimmt“, aber es stellt sich die Frage, wer die Rechenleistung kontrolliert, auf der AGI läuft. “Es geht weniger um den Zugang zu den Gewichten eines Modells. Vielmehr ist es der Zugang zu den Daten, der die Welt in eine größere Machtkonzentration und in die Hände weniger Personen legt. Denn nicht jeder wird in der Lage sein, sich diese Menge an Rechenleistung zu leisten, um die schwierigsten Fragen zu beantworten.”

Ein Zeichen für höhere Intelligenz in der KI, so Srinivas, ist die Fähigkeit, neues Wissen zu schaffen und die Wahrheit auf Fragen zu liefern, auf die wir keine Antworten kennen – und uns zu helfen, zu verstehen, warum es die Wahrheit ist.

“Kann man eine KI entwickeln, die wie Galileo oder Kopernikus unser bisheriges Verständnis in Frage stellt und eine neue Position vertritt, die zwar konträr und unverstanden ist, aber am Ende vielleicht doch wahr ist? Und eine Sache, die KI meines Erachtens noch nicht geknackt hat, ist die natürliche Neugier und die Möglichkeit, interessante Fragen zu stellen, um die Welt zu verstehen, und diese dann zu vertiefen.”

… Und die Antwort sollte so verblüffend sein, dass man sie nicht einmal erwartet.”

Was ist die Zukunft von Suche und KI?

Wir sehen bereits KI-Tools wie Perplexity, die den bestehenden Suchmaschinen exponentiell überlegen sind. In Zukunft, so Srinivas, geht es jedoch nicht darum, ein besseres Suchwerkzeug zu entwickeln, sondern eine Plattform für Wissen:

“Wenn man den Blickwinkel vergrößert, ging es schon vor dem Internet immer um die Weitergabe von Wissen. Das ist eine größere Sache als die Suche … Wir stellen uns also eine Zukunft vor, in der der Einstiegspunkt für eine Frage nicht mehr nur die Suchleiste sein muss. Der Einstiegspunkt für eine Frage kann sein, dass Sie einer Seite zuhören oder sie lesen, dass Sie zuhören, wie Ihnen eine Seite vorgelesen wird, und dass Sie auf ein Element neugierig geworden sind und eine Folgefrage stellen. Deshalb sage ich, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, dass Ihre Mission nicht darin besteht, die Suche zu verändern. Ihre Aufgabe besteht darin, die Menschen klüger zu machen und ihnen Wissen zu vermitteln. Und der Weg dorthin kann von überall aus beginnen. Es kann damit beginnen, dass Sie eine Seite lesen. Es kann damit beginnen, dass Sie sich einen Artikel anhören … Es ist einfach eine Reise. Es gibt kein Ende.”

Denken Sie daran, dass Perplexity und andere KI-Tools kein Ersatz für Ihr eigenes kritisches Denken sind; sie dienen vielmehr als Hilfsmittel, um Ihre Kreativität zu steigern. Es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten und daran zu denken, dass KI eine Ergänzung und kein Ersatz für Ihre intellektuellen und kreativen Fähigkeiten ist.

Zwar müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wie etwa der Verzicht auf die Weitergabe persönlicher oder vertraulicher Informationen, doch geht es nicht darum, menschliches Handeln zu ersetzen, sondern es zu verstärken, so dass sich der Einzelne auf die Aspekte seiner Arbeit konzentrieren kann, die einzigartig menschliche Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, strategisches Denken, Kreativität und Neugierde erfordern. Srinivas erklärt:

“Ich denke, die Neugierde macht den Menschen zu etwas Besonderem, und wir wollen diese Neugierde befriedigen. Das ist die Mission des Unternehmens, und wir nutzen die Macht der KI und all dieser Grenzmodelle, um das zu erreichen. Und ich glaube, dass in einer Welt, in der wir sogar noch leistungsfähigere KI haben, die menschliche Neugier nicht verschwinden wird, sondern die Menschen noch mehr zu etwas Besonderem machen wird. Mit all der zusätzlichen Macht werden sie sich noch befähigter fühlen, noch neugieriger, noch sachkundiger bei der Wahrheitssuche, und das wird zum Beginn der Unendlichkeit führen.”

