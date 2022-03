Beängstigend: FBI gibt Tech-Unternehmen bis zum 2. Mai Zeit, COVID-19-Fehlinformationen zu übermitteln

Zwei US-Senatoren haben diese Woche einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Rechte des ersten Verfassungszusatzes kriminalisieren könnte, während der U.S. Surgeon General Tech-Unternehmen offiziell aufforderte, Daten über Organisationen und Einzelpersonen herauszugeben, die „COVID-19-Fehlinformationen“ auf Social Media-Plattformen veröffentlichen.

Zwei Nachrichten dieser Woche enthüllen, wie die Bundesregierung plant, COVID-„Fehlinformationen“ als Verbrechen zu behandeln, und welche Rolle Tech-Unternehmen bei der Verfolgung von „Kriminellen“ spielen werden.

Dies ist wirklich beängstigend.

Zwei US-Senatoren haben diese Woche einen Gesetzesentwurf eingebracht, der Tech-Unternehmen Schutz bietet und es dem Kongress ermöglichen könnte, Zensur zu „legalisieren“ und das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz zu kriminalisieren.

Hier ist eine Pressemitteilung, die den Gesetzentwurf beschreibt:

„Die US-Senatoren Ben Ray Luján (D-N.M.) und Chris Murphy (D-Conn.), beide Mitglieder des US-Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten, haben am Mittwoch einen Gesetzesentwurf eingebracht, um der Bedrohung entgegenzuwirken, die Fehlinformationen und Desinformationen für die öffentliche Gesundheit darstellen, wie die weit verbreiteten Falschmeldungen während der COVID-19-Pandemie gezeigt haben.

„Der Promoting Public Health Information Act würde die Bemühungen des U.S. Department of Health and Human Services und externer Interessengruppen unterstützen, während eines öffentlichen Gesundheitsnotfalls effektiv zu kommunizieren und gegen Fehlinformationen vorzugehen.“

Hier ist, was Murphy über den Gesetzentwurf zu sagen hatte:

„Während dieser Pandemie waren die Auswirkungen von Fehlinformationen verheerend. Gerüchte und Verschwörungstheorien über die Wirksamkeit von Maskierungsmitteln oder die Sicherheit von Impfstoffen grassieren immer noch in den sozialen Medien und haben Tausende von Todesfällen verursacht, die hätten verhindert werden können.

„Diese Gesetzgebung wird uns dabei helfen, klug gegen Fehlinformationen vorzugehen und wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen effektiv zu verbreiten, insbesondere wenn wir den Kampf gegen COVID-19 fortsetzen und uns auf künftige Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit vorbereiten.“

Mit anderen Worten, die Bundesbehörden verlangen detaillierte Informationen über die Bevölkerungsgruppen, die „Fehlinformationen ausgesetzt sind“, was es ihnen ermöglicht, festzustellen, wer was liest, und deren Namen zu erfahren.

Im letzten Absatz des New York Times-Artikels „The surgeon general calls on Big Tech to turn over Covid-19 misinformation data“ erfahren wir, dass die Bundesregierung die Bürger auffordert, Informationen über „Fehlinformationen“ zu „teilen“.

„‚Wir bitten jeden, der über relevante Erkenntnisse verfügt – von Original-Forschungsergebnissen und Datensätzen bis hin zu persönlichen Geschichten, die die Rolle von Fehlinformationen in der öffentlichen Gesundheit betreffen -, sie mit uns zu teilen‘, sagte Dr. [Vivek] Murthy.“

Ist das nicht süß?

So kleiden sie die Stasi in einen Euphemismus des 21. Jahrhunderts, um Freunde und Nachbarn zum Verpfeifen zu ermutigen: „Bitte teilen Sie es dem FBI mit. Es interessiert sie, was Sie denken.“

Natürlich tun sie das.

Nach Angaben der Times:

„Präsident Bidens Generalarzt forderte am Donnerstag die großen Technologieplattformen formell auf, Informationen über das Ausmaß der COVID-19-Fehlinformation in sozialen Netzwerken, Suchmaschinen, Crowdsourcing-Plattformen, E-Commerce-Plattformen und Instant-Messaging-Systemen zu übermitteln.

„Die Informationsanfrage des Büros des Generalarztes forderte Tech-Plattformen auf, Daten und Analysen über die Verbreitung von COVID-19-Fehlinformationen auf ihren Websites zu übermitteln, beginnend mit allgemeinen Beispielen von Impfstoff-Fehlinformationen, die von den Centers for Disease Control and Prevention dokumentiert wurden.

In der Mitteilung werden die Unternehmen aufgefordert, genau anzugeben, „wie viele Nutzer die COVID-19-Fehlinformationen gesehen haben oder ihnen ausgesetzt waren“, sowie aggregierte Daten zu demografischen Gruppen, die den Fehlinformationen unverhältnismäßig stark ausgesetzt waren oder von ihnen betroffen waren.

Der Generalarzt der Chirurgie, Dr. Vivek Murthy, verlangte von den Plattformen auch Informationen über die wichtigsten Quellen von Covid-19-Fehlinformationen, einschließlich derjenigen, die sich am Verkauf von unbewiesenen Covid-19-Produkten, -Dienstleistungen und -Behandlungen beteiligten.

„Technologieunternehmen haben jetzt die Möglichkeit, offen und transparent mit dem amerikanischen Volk über die Fehlinformationen auf ihren Plattformen zu sprechen“, sagte Murthy in einer per E-Mail versandten Erklärung. Er fügte hinzu: „‚Hier geht es um den Schutz der Gesundheit der Nation.'“

Die Unternehmen haben bis zum 2. Mai Zeit, die Daten zu übermitteln. Die Verweigerung von Informationsanfragen zieht keine Strafe nach sich, aber die Bekanntmachung ist die erste formelle Aufforderung der Biden-Administration an die Tech-Unternehmen, die COVID-19-Fehlinformationsdaten einzureichen, so das Büro des Generalarztes.

Vor sechs Monaten nutzte Murthy seinen ersten formellen Ratschlag an die USA, um eine Breitseite gegen Tech- und Social-Media-Unternehmen abzuliefern, denen er vorwarf, nicht genug zu tun, um die Verbreitung gefährlicher Gesundheitsfehlinformationen – insbesondere über COVID-19 – zu stoppen. Er nannte die Fehlinformationen „eine dringende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“.

Das Ersuchen um Informationen ist Teil des Nationalen COVID-19-Vorsorgeplans von Präsident Biden, den das Weiße Haus am Mittwoch detailliert vorstellte und der einen Fahrplan für eine neue Phase der Pandemie darstellt, in der COVID-19 nach Angaben des Weißen Hauses „minimale Störungen“ verursacht.

Biden enthüllte Details des Plans erstmals während seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend.

Neben der Forderung nach Daten über Fehlinformationen von den Technologieplattformen forderte der Generalarzt Gesundheitsdienstleister und die Öffentlichkeit auf, Informationen darüber zu übermitteln, wie COVID-19 Fehlinformationen Patienten und Gemeinden negativ beeinflusst haben.