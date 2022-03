Tacheles #81

Das war die schwierigste Sendung für Röper und Stein und wer Frotzelei und den schwarzen Humor der beiden mag, wird enttäuscht sein. Zu lachen gab es dieses Mal nämlich nichts bei Tacheles.

Was ist nur in Putin gefahren, fragen sich viele im Westen. Doch dieses Unverständnis rührt hauptsächlich aufgrund der mangelhaften Arbeit der Medien in den letzten 8 Jahren. Es finden sich zwar ausreichend ARD Berichte der Tagesschau und Monitor, welche schon vor Jahren das Konfliktpotential aufzeigten, welches die NATO provozierte – aber diese Berichte gingen unter in einem Tsunami an voreingenommener Berichterstattung mit prowestlichen Narrativ.

Thomas Röper lebt in Russland und kennt das Land. Auf seinem Blog gibt er dem Leser seit Jahren einen ungefilterten Blick auf die russische Sicht mit Übersetzungen russischer Nachrichtenmeldungen und Berichten, die man so im Westen nicht zu hören bekommt.

Im Gespräch mit Robert Stein vermittelt Thomas Röper zum besseren Verständnis noch einmal die russische Sicht auf die Dinge, welche man nach Verbot russischer Medien innerhalb der EU immer vergeblicher sucht.