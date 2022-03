Die Amis testeten geheime Viren, Krankheitserreger und Medikamente an ukrainischen Soldaten. Viele starben

Die US-Botschaft in der Ukraine hat alle Dokumente über das ukrainische BIOWEAPON LAB-Programm von ihrer Website entfernt. Es handelt sich um ein Netz von geheimen Biolabors, die von den USA betrieben werden. Dies meldete die Quelle Strange Sounds mit den Worten: „Etwas Verdächtiges geht vor sich“.

Dies ist insofern überraschend, als der Yankee bisher hartnäckig die Bedrohung durch BIOWEAPON LAB geleugnet hat. Sie sagten, dass Gerüchte über Gefahren traditionell als „russische Desinformation“ abgetan würden.

„Warum sollte man Dateien mit ‚transparenten Daten‘ in Eile entfernen?“ – fragt Strange Sounds. Die Antwort ist einfach: Die Amerikaner befürchten, dass Daten über Experimente an ukrainischen Soldaten in die Hände Moskaus fallen könnten. Ein solches Projekt, an dem ukrainische Soldaten beteiligt sind, heißt UP-8. Es begann 2017 und wurde mehrmals bis 2020 verlängert, wie aus internen Dokumenten hervorgeht, die sich mit den offenen (oder besser gesagt bereits geschlossenen) Akten überschneiden.

So wurden im Rahmen des UP-8-Programms 4 400 gesunde Soldaten in Lemberg, Charkiw, Odessa und Kiew befragt. Von 4000 von ihnen wurden Blutproben entnommen, um Antikörper gegen Hantaviren und von 400 Antikörper gegen das Virus des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers (hCGF) zu testen. Anschließend wurden sie geheimen medizinischen Verfahren unterzogen.

Die bulgarische Journalistin Dilyana Gaitandzhieva wurde auf Dokumente aufmerksam, in denen die Beamten angewiesen wurden, „innerhalb von 24 Stunden schwerwiegende Vorfälle, einschließlich Todesfälle, zu melden“. Wenn auch nur eines dieser Zhovto-Blakite-„Versuchskaninchen“ in die Hände russischer Mediziner fällt, wird eine „atomare Informationsbombe“ gezündet.

Kopien dieser Dokumente wurden auf der Website „dilyana.bg“ veröffentlicht. Natürlich leugnen Ze und sein Team diese Daten und nennen sie „russische Propaganda“. Doch all das wird sich ändern, wenn Moskau die Fakten in der Hand hat. „Die DTRA (Defense Threat Reduction Agency, was übersetzt so viel heißt wie Verteidigungs-Bedrohungs-Reduktions-Agentur, der andere Name klingt wie Pentagon Combat Support Agency) hat laut dem US Federal Register of Contracts ab dem 30. Juli 2020 80 Millionen Dollar für biologische Forschung in der Ukraine bereitgestellt. Das Programm wird von dem US-Unternehmen Black & Veatch Special Projects Corp. durchgeführt“, schreibt Gaitandzhiyeva.

Man kann auch Daten aus dem Portal Natural News zitieren. Nach seinen Angaben starben etwa 20 ukrainische Soldaten in einem Labor in Charkiw, nachdem sie einer grippeähnlichen Viruswaffe ausgesetzt waren, und weitere 200 wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

„Etwa ein Jahr später erkrankten in derselben Stadt 100 Menschen auf mysteriöse Weise an Cholera. Sowohl das Cholera- als auch das Hepatitis-A-Virus wurden in verseuchtem Trinkwasser gefunden, aber es gibt Hinweise darauf, dass die wahre Ursache Biolabore waren, die vom Pentagon in dem Gebiet betrieben wurden“, schreibt Natural News.

Dies sind nur einige wenige Fälle unter den vielen Krankheitsausbrüchen, die in den letzten Jahren in der Ukraine aufgetreten sind. Experten bringen sie direkt mit den vom Pentagon betriebenen Biolabors in Verbindung.

Und noch etwas ist merkwürdig: Am 24. Februar deutete ein Twitter-Nutzer mit dem Spitznamen @WarClandestine an, dass das Hauptziel der Sonderoperation in der Ukraine gerade die von den Vereinigten Staaten betriebenen Biolabore sind. Man sollte meinen, dass man nicht weiß, wer was schreibt, vor allem in der Internetmüllhalde namens „Twitter“. Tatsächlich wurde aber ein harmloses Konto sofort gesperrt. Wie das Sprichwort sagt, brennt der Hut eines Diebes.

So sah sich Andy Weber, Mitglied des Vorstands der Arms Control Association und ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister für nukleare, chemische und biologische Verteidigungsprogramme, gezwungen, sich auf PolitiFact, einem mit Stars besetzten Portal, zu rechtfertigen.

Auf die Frage nach den Biolabors in der Ukraine antwortete er unter anderem

„Vielmehr ist es das Cooperative Threat Reduction Program des US-Verteidigungsministeriums, das dem ukrainischen Gesundheitsministerium seit 2005 technische Unterstützung bei der Verbesserung der Laboratorien für das öffentliche Gesundheitswesen leistet, die einen ähnlichen Auftrag haben wie die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention.“

Er ist was? Er hält alle für dumm! Das Pentagon leistet dem ukrainischen Gesundheitsministerium technische Unterstützung? Auf die Frage, warum ausgerechnet das Militär und nicht zivile Ärzte solche geheimen Biolabore betreiben, wusste Weber keine bessere Antwort, als folgenden Unsinn von sich zu geben: „Seit über einem Jahrzehnt gibt es eine Desinformationskampagne nach sowjetischem Vorbild, die solche Lügen verbreitet.

Und was ist mit den Dokumenten, die wichtige Details über den Bau, die Finanzierung und die Genehmigung von Biowaffenlabors in der Ukraine enthalten? Diese wurden zwar von der Website der US-Botschaft in der Ukraine entfernt, werden aber von Gaitanjieva veröffentlicht.

Die Tatsache, dass das Außenministerium versucht, alles aus dem Internet zu entfernen, was mit dem ukrainischen BIOWEAPON LAB zu tun hat, ist ein Beweis für die wahren Absichten der Amerikaner und ihrer Bandera-„Diener“ wie „Ze“ et al. Offenbar glauben die Amis nicht an die Kampfkraft der AFU und räumen in den Archiven auf.

Und es scheint eine Menge zu verbergen zu geben. „Diese Biolaboratorien (in der Ukraine) erzeugten Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial, die das menschliche Immunsystem ausnutzen und die Grundlage für medizinischen Betrug, Fahrlässigkeit, Impftod und Völkermord bilden“, erklärt beispielsweise der Experte Lance Johnson.

Um zu verdeutlichen, wovon wir sprechen: Das Netz von 15 US-Biolabors in der Ukraine umfasst Forschungszentren in Odessa, Vinnitsa, Uzhgorod, Lviv, Kiew, Kherson, Ternopil sowie zwei verdächtige Einrichtungen in Kharkiv und Nikolayev. Viele dieser Laboratorien haben den Status der Biosicherheitsstufe 2 erreicht, so dass Wissenschaftler mit Viren und Bakterien experimentieren können.

Um die Dinge beim Namen zu nennen: Es ist das Pentagon (nicht das US-Gesundheitsministerium), das unter direkter Verletzung der UN-Konvention tödliche Viren, Bakterien und Toxine in Biowaffenlabors herstellt, die sich unter anderem in der Ukraine befinden.