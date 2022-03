Kinder dürfen ihre sterbende Mutter wegen COVID-Krankenhausregeln nicht besuchen

Aufgrund der neuen sogenannten COVID-Maßnahmen in Westaustralien wurde einer todkranken 47-jährigen Mutter von fünf Kindern mitgeteilt, dass ihre Kinder sie nicht im Krankenhaus besuchen dürfen.

Obwohl ihre gesamte Familie gegen COVID-19 geimpft ist, wurde Jo Gittos mitgeteilt, dass ihre Kinder und ihre Mutter sie in den wahrscheinlich letzten Wochen ihres Lebens nicht besuchen dürfen, da der Staat Westaustralien für Krankenhäuser die „Alarmstufe Rot“ eingeführt hat.

Meanwhile, in Western Australia, a mother of five with a terminal illness has been told her children can’t visit her in hospital in her final days due to upgraded COVID restrictions.pic.twitter.com/r88jEJWQyl — Michael P Senger (@MichaelPSenger) March 4, 2022

„Vor einem Monat wurde mir gesagt, dass es optimistisch ist, dass meine Frau noch drei Monate leben würde. Das war vor einem Monat, und seitdem hat sich ihr Zustand verschlechtert, und zwar leider sehr schnell“, sagte Darren Gittos, Jo’s Ehemann, am Freitag gegenüber 10 News First Perth.

„Anscheinend werden sie eine Ausnahme für mich arrangieren, damit ich sie besuchen kann, aber sie werden den Kindern nicht erlauben, ihre Mutter zu sehen, und sie werden auch die Mutter meiner Frau nicht zu ihr lassen“, fügte Gittos hinzu.

Während die meisten Länder in den letzten Wochen und Monaten von den COVID-Beschränkungen abgerückt sind, gaben die Behörden in Westaustralien (WA) am Donnerstag, den 3. März, bekannt, dass für alle Krankenhäuser des Bundesstaates „Alarmstufe Rot“ ausgerufen wurde, was bedeutet, dass nur noch „lebenswichtiges“ Personal oder Personen mit „Ausnahmeregelungen“ jemanden in einem Krankenhaus besuchen dürfen.

Der Premierminister von Westaustralien, Mark McGowan, teilte der Öffentlichkeit mit, dass er hoffe, dass die Maßnahmen nur einen Monat lang gelten würden, was Gittos als „gefühllos“ bezeichnete, da seine Frau wahrscheinlich „keinen Monat“ mehr zu leben habe und seine Familie sicherlich nicht die einzige Familie sei, die sich in einer solch zeitkritischen Situation befinde.

Der australische Arzt Mark Duncan-Smith bezeichnete die Entscheidung der Regierung, Menschen den Besuch von kranken oder sterbenden Verwandten im Krankenhaus zu verbieten, als „an bürokratische Absurdität grenzend“, vor allem, wenn man bedenkt, dass Menschen im Rahmen der derzeitigen COVID-Beschränkungen in diesem Staat immer noch in „Nachtclubs“ und andere Unterhaltungseinrichtungen gehen können.

In den sozialen Medien kritisierten viele Australier den Premierminister für diese ihrer Meinung nach unsinnige und unmenschliche Politik.

„Ich hoffe von ganzem Herzen, dass [Premier McGowan] in der Hölle schmort“, schrieb der bekannte australische Sportagent Daniel Moldovan.

„Yeah nah….. Vater/Familie, geht mit den Kindern ins Krankenhaus. Akzeptieren Sie kein Nein als Antwort. Ich bin mir sicher, dass es da draußen genug von uns gibt, die gerne deine ‚Strafe‘ bezahlen werden“, fügte der australische ehemalige NBA-Spieler Andrew Bogut hinzu.

Yeah nah. Dad/Family, go in with the kids. Don’t take no for an answer.



Im sure there is enough of us out there who will happily pay your “fine”! https://t.co/5TW0grvlNd — Andrew Bogut (@andrewbogut) March 4, 2022

Im Gegensatz zu den Maßnahmen des australischen Staates gibt es immer mehr Daten, die zeigen, dass eine Politik des Einsperrens nicht nur unwirksam ist, wenn es darum geht, die Ausbreitung von COVID einzudämmen, sondern dass solche Maßnahmen sogar zu einem schlechten Gesundheitszustand und sogar zum Tod beitragen und weiterhin beitragen werden.

Im April 2021 veröffentlichte der Wirtschaftsprofessor Douglas Allen von der Simon Fraser University eine Studie, in der er mehr als 80 Forschungsarbeiten über Abriegelungen in der ganzen Welt untersuchte. Er kam zu dem Schluss, dass Abriegelungen zwar 22.333 verlorene Lebensjahre retteten, aber auch 6,3 Millionen verlorene Lebensjahre verursachten, so dass der langfristige Nettoschaden dieser Politik 282-mal größer ist als ihr Nutzen, was unter anderem auf den kombinierten Tribut aus abgebrochener oder verzögerter Behandlung anderer medizinischer Probleme und den psychologischen Schaden durch verlorene Arbeitsplätze und soziale Isolation zurückzuführen ist.

Im Oktober 2021 führte eine weitere Studie von Marine Baudin, Jérémie Mercier und Denis Rancourt einen Großteil der COVID-Todesfälle in den USA auf „anhaltenden chronischen psychischen Stress zurück, der durch die lang anhaltenden, von der Regierung auferlegten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen während der COVID-Ära verursacht wurde, [die] die bestehenden gesellschaftlichen (Armut), gesundheitlichen (Fettleibigkeit) und klimatischen Risikofaktoren in tödliche Faktoren umwandelten“.