Paul Craig Roberts: Ukraine Update #5

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Heute Morgen werde ich den Lehnsessel-General spielen. Ich werde im Voraus sagen, dass ich wenig Zweifel daran habe, dass die russische Militäroperation in der Ukraine erfolgreich sein wird, wenn der Kreml seine Meinung nicht ändert, aber nicht so erfolgreich, wie sie hätte sein können. Ich gebe auch im Voraus zu, dass ich zwar ein gewisses Vertrauen in meine Informationen habe, aber ich würde nicht mein Leben darauf verwetten. Ich lehne es auch ab, für oder gegen Putin zu sein oder in irgendeiner Weise Partei zu ergreifen. Ich weiß auch, dass der Kreml über mehr Fakten verfügt als ich. Die Frage ist, ob sie die richtige Politik verfolgen.

Meine These ist folgende: der Plan des Kremls war von Anfang an fehlerhaft, und folglich wird die Ukraine zwar fallen, aber die wichtigsten Vorteile – das Ende der Provokationen und die Einhaltung der roten Linien Russlands – wird Russland nicht erreichen. Der Grund dafür ist, dass die der Militäroperation gesetzten Grenzen den Konflikt unnötig in die Länge gezogen und die russischen Opferzahlen erhöht haben.

Präsident Putin beschreibt die Operation folgendermaßen: Es geht um den Schutz der Bevölkerung in den abtrünnigen ukrainischen Republiken Donezk und Lugansk und um die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine ohne den Einsatz schwerer Waffen in zivilen Wohngebieten. Russland, so Putin, werde keinen wahllosen Krieg führen, wie es die USA/NATO in Serbien, Afghanistan, Irak und Libyen getan haben.

Dies ist sowohl ein nobler als auch ein praktischer Standpunkt. Die Ukraine ist erst seit 1991 ein unabhängiges Land. Jahrhundertelang war die Ukraine ein Teil Russlands. Es gibt zahlreiche Mischehen zwischen Ukrainern und Russen. Mit Ausnahme der neonazistischen Bandera-Elemente in der Westukraine ist die Ukraine ebenso sehr russisch wie ukrainisch. Putin betont dies und leugnet jegliche Feindseligkeit gegenüber Ukrainern mit Ausnahme der russophoben Neonazis. Er will ukrainische Leben schonen und die Zerstörung ihrer Städte vermeiden, um die Beziehungen zu verbessern, sobald das Land entnazifiziert ist.

Aber ist dieser edle und praktische Standpunkt realistisch? Das Problem ist, dass diese Politik Russland ebenso schadet wie nützt. Die neonazistischen Milizen haben sofort erkannt, dass Russland ihnen einen großen militärischen Vorteil verschafft hat. Sie haben sich mit ihren schweren Waffen inmitten der Zivilbevölkerung verschanzt, die sie nicht verlassen dürfen. So können die Milizen auf russische Stellungen schießen, ohne dass sie beschossen werden.

Infolgedessen wird ihre Räumung zu einer Operation, bei der Haus für Haus, Straße für Straße gekämpft wird und die viele Opfer fordert. Das bedeutet auch Verzögerung. Verzögerung bedeutet mehr Zeit für die Psyops-Operation der westlichen Medien gegen Russland. Durch die Verzögerung wird der Hass des Westens auf Russland verstärkt, ohne jedoch Angst vor einer Provokation und Bedrohung zu erzeugen, da die Operation scheinbar ins Stocken gerät und suggeriert wird, dass das russische Militär eine geringere Bedrohung darstellt, die erfolgreich bekämpft werden kann. Berichten zufolge strömen 16.000 Freiwillige und US-Waffen in die Ukraine, um Russland in einen ausgedehnten Krieg zu verwickeln, der zum Verhungern der ukrainischen Bevölkerung führen wird – noch mehr Wasser auf die Mühlen der Psyops.

„Krieg ist die Hölle.“ Der Kreml versucht, einen Krieg ohne die Hölle zu führen, und die russischen Truppen zahlen dafür. Angesichts der russischen Verluste forderte Tschetscheniens Staatschef Ramsan Kadyrow Putin auf, sich aus dem Staub zu machen und das Militär eine Militäroperation durchführen zu lassen. Es habe keinen Sinn, ukrainische Leben auf Kosten russischer zu retten. Der tschetschenische Führer ist ein treuer Verbündeter Putins. Dass er sich so äußert, ist ein Hinweis darauf, dass Putins Politik die Gefahr birgt, die russische Armee zu demoralisieren und Putins Unterstützung unter den russischen Nationalisten zu untergraben.

Außerdem wird Putin nicht dafür gelobt, dass er versucht, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. Die westlichen Medien sind voll von Schlagzeilen wie „Russland hat seine Angriffe auf Zivilisten verstärkt“. Selbst zu diesem späten Zeitpunkt hat der Kreml noch nicht gelernt, dass Russland, egal was es tut, in den schwärzesten Farben dargestellt werden wird. Die Reaktion des Westens wird dieselbe sein, egal ob Putin die Tötung eines einzigen Zivilisten vermeidet oder die gesamte Bevölkerung tötet. Die Presse und die US-Regierung beschuldigen Putin sogar, ein Atomkraftwerk im Donbass bombardiert zu haben. Denken Sie einen Moment über diesen Vorwurf nach. Warum sollte Russland eine humanitäre Krise im Donbass verursachen, wenn es doch in den Krieg gezogen ist, um den Donbass vor einer humanitären Krise zu bewahren?

Putin hat einen weiteren Waffenstillstand ausgerufen, um die Zivilbevölkerung durch einen sicheren Korridor aus den umzingelten Städten zu bringen. Putin hofft, die Menschen in Sicherheit zu bringen, damit die russische Armee die Milizen angreifen kann. Aber die Milizen lassen die Zivilisten nicht gehen. Die offenen Korridore sind Fluchtwege für die Neonaziführer, die auf Putins Liste für Kriegsverbrecherprozesse stehen, und sie sind Einfallstore für Waffen und Nachschub.

Riskiert der Kreml, die Orientierung zu verlieren? Wird Putin sich dabei ertappen, dass er eine humanitäre Krise managt, anstatt einen Krieg zu führen?

Außenminister Lawrow, sicherlich ein ehrenwerter und anständiger Mensch, versteht Zelenskis mangelndes Interesse an Verhandlungen nicht: „Die Situation sieht ziemlich seltsam aus, es scheint, dass jeder daran interessiert ist, eine baldige Einigung zu erzielen, wie man alles vollständig lösen kann. Auf der anderen Seite scheint die am meisten interessierte Seite, die ukrainische Seite, ständig Vorwände zu finden, um den Beginn des nächsten Treffens zu verschieben.“ (> LINK auf englischsprachige Website)

Es ist schwer zu glauben, dass Lawrow nicht versteht, dass Zelensky Washington vertritt, nicht die Ukraine. Washington sieht in dem festgefahrenen Krieg eine Chance, ihn in eine humanitäre Krise zu verwandeln, während es Putin weiterhin ein blaues Auge nach dem anderen im Psychokrieg verpasst.

Russland musste die Ukraine innerhalb von 48 Stunden entmilitarisieren, um deutlich zu machen, dass die Überschreitung russischer roter Linien ernsthafte und endgültige Konsequenzen hat. Die europäischen Länder hätten sich sofort vor weiteren Provokationen gefürchtet. Die Raketenbasen wären aus Polen und Rumänien abgezogen worden. Die Finnen würden nicht um eine NATO-Mitgliedschaft ansuchen.

Stattdessen wird der Eindruck erweckt, dass Putin doch nicht so entschlossen ist, dass das russische Militär doch nicht so furchterregend ist. Washington wird weiterhin das Sagen in Europa haben, und die Provokationen werden weitergehen und schließlich in einem Atomkrieg enden.