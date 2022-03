Live-Bilder: Trucker-Konvoi erreicht den letzten Aufenthaltsort vor dem Vorstoß in die Ziel-Region von D.C.

Mindestens 1.000 Fahrzeuge des „Freiheitskonvois“ trafen am Freitagabend und am Samstagmorgen bis in den Nachmittag hinein auf einer Schnellstraße in Hagerstown, Maryland, ein, während einige von ihnen die 2.500 Meilen (ca. 4.023 km) lange Reise von Südkalifornien antraten, wie die WaPo berichtet. Der Konvoi befindet sich auf einem Rastplatz, von dem aus er als Nächstes nach Washington, D.C., fahren will, um gegen den Impfstoff COVID-19 und andere Gesundheitsvorschriften zu protestieren.

NBC4 Washington berichtet, dass der Konvoi plant, am Samstag auf den Capital Beltway zu fahren, aber ein Sprecher des Konvois sagte, dass sie eine weitere Nacht in Hagerstown bleiben werden.

Der Konvoi verließ am 22. Februar einen ländlichen Parkplatz in Adelanto, Kalifornien, und befindet sich nun an seinem letzten Aufenthaltsort, etwa 73 Meilen (ca. 117 km) außerhalb von D.C.

Hier die Route des Konvois durch Amerika, wobei Hagerstown offenbar der letzte Aufenthaltsort vor D.C. ist.

Die Epoch Times schreibt:

Die Organisatoren des Konvois teilten der Epoch Times mit, dass die Gruppe ihre Pläne geändert habe und nicht mehr, wie zuvor berichtet, am Samstag in Washington ankommen wolle. Stattdessen werden sie sich am Samstag in Hagerstown, Maryland – etwa 70 Meilen (ca. 113 km) nordwestlich von Washington – aufhalten und am Sonntag oder Montag zu einem nicht näher bezeichneten Ort zwei Meilen vom D.C. Beltway entfernt fahren.

Die Zahl der Fahrzeuge im Konvoi schwankte, da unterwegs immer wieder Fahrzeuge und Lastwagen hinzukamen oder ausstiegen. Es ist unklar, wie viele Fahrzeuge sich auf den Weg in die Hauptstadt des Landes machen werden.

Einer der Organisatoren, Mike Landis, sagte, er werde nach Washington fahren. Er zeigte auf eine symbolische US-Flagge, die ihm der Enkel eines im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten geschenkt hatte.

„In Oklahoma ist sein Enkel aus Texas angereist, um sie mir zu schenken, weil seine Mutter sagte, dass dies das erste sei, was sie seit dem Zweiten Weltkrieg an die Freiheit erinnere, und sie wollten, dass sie hinter dem Führungsfahrzeug weht“, sagte er am Freitag auf einer Kundgebung in Hagerstown.

„Ich kann Ihnen jetzt schon eines sagen. Die Regierung kann behaupten, dass sie all diesen Widerstand für uns in D.C. bereithält, aber diese Flagge auf der Rückseite meines Trucks wird die Constitution Avenue zwischen dem Weißen Haus und dem Washington Monument hinunterfahren, bevor das hier vorbei ist.“

Luftaufnahmen aus dem Gebiet zeigen eine lange Reihe von Lastwagen.

Hunderte von Lastwagen sind auf einem Speedway in Hagerstown geparkt.

Hier ein paar Bilder vor Ort.

Und es gibt mehrere Live-Übertragungen, um zu verfolgen, wann der Konvoi die letzte Etappe nach D.C. antritt (falls er es dann auch machen wird).