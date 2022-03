Ukraine behauptet dubiosen russischen Angriff auf Atomkraftwerk, damit die NATO eine Flugverbotszone ausrufen kann

IAEA prüft falsche Behauptung über Strahlungsleck.

Die ukrainische Regierung erklärte, sie habe „erhöhte Strahlungswerte“ festgestellt, nachdem sie behauptet hatte, Russland habe absichtlich ein Kernkraftwerk angegriffen, und forderte die NATO auf, eine Flugverbotszone zu verhängen, aber Beamte der IAEO stellten später klar, dass kein Leck festgestellt worden war.

Der gesamte Vorfall scheint möglicherweise eine weitere erfundene Geschichte zu sein, da behauptet wird, der Angriff habe in der Nähe stattgefunden, und die Ukrainer hätten zuerst geschossen.

In einer „emotionalen“ Rede am Donnerstagabend behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, die russischen Streitkräfte hätten das Kernkraftwerk Saporischschja in der Stadt Energodar absichtlich angegriffen, um eine „globale Katastrophe“ im Stil von Tschernobyl zu verursachen.

„In diesem Moment feuern russische Panzer auf die Atomanlagen“, sagte Zelensky. „Diese Panzer sind mit Wärmebildkameras ausgestattet. Das heißt, sie wissen, wohin sie schießen, sie haben sich darauf vorbereitet!“

„Ich appelliere an alle Ukrainer, an alle Europäer. An alle Menschen, die das Wort ‚Tschernobyl‘ kennen. Die wissen, wie viel Leid und Opfer die Explosion im Atomkraftwerk verursacht hat. Es war eine globale Katastrophe. Hunderttausende von Menschen kämpften mit den Folgen. Zehntausende von Menschen wurden evakuiert. Russland will es wieder tun. Und schon wiederholt es sich. Aber sechsmal mehr!“

„Europäer! Wacht auf, bitte! Sprechen Sie mit Ihren Politikern! Russische Truppen beschießen das Atomkraftwerk in der Ukraine. Das Kernkraftwerk Saporischschja, die Stadt Energodar. Es gibt sechs Blöcke. Sechs! In Tschernobyl ist ein Block explodiert“, sagte Zelensky.

„Das russische Militär muss sofort gestoppt werden! Rufen Sie Ihren Politikern zu. Die Ukraine hat 15 Atomblöcke. Wenn es eine Explosion gibt, ist das das Ende von allem. Das Ende von Europa. Dies ist die Evakuierung Europas. Nur eine sofortige europäische Aktion kann die russischen Truppen aufhalten. Lassen Sie nicht zu, dass Europa an der Katastrophe im Atomkraftwerk stirbt!“

Die ukrainische Regierung behauptete daraufhin, in der Umgebung des Kraftwerks „erhöhte Strahlungswerte“ festgestellt zu haben, und forderte die Einrichtung einer NATO-Flugverbotszone, was mit ziemlicher Sicherheit den Dritten Weltkrieg auslösen würde.

Die Internationale Atomenergiebehörde und das Weiße Haus bestätigten jedoch später, dass es kein nukleares Leck gegeben hat.

Nach Angaben des ukrainischen Notdienstes befand sich das Feuer in der Anlage „außerhalb des Bahnhofsgeländes und einer der Blöcke des Bahnhofs war ausgeschaltet“.

Ein Video vom Tatort scheint auch zu zeigen, dass ein ukrainischer Soldat tatsächlich auf etwas geschossen hat, „was eine Panzerfaust zu sein scheint“, so Clint Ehrlich.

This is video of what appears to be an RPG being fired from inside the #Zaporizhzhya plant.



Russian forces claim these RPG attacks are what forced them to return fire.



Their explanation seems plausible from the video. https://t.co/UqyxXu9Lj3 — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 4, 2022

Er wies auch darauf hin, dass es für Russland ziemlich absurd wäre, ein Kernkraftwerk anzugreifen, wenn es die Gebiete, die es besetzt hält, mit Energie versorgt.

„Zelensky ist ein Serienlügner und Betrüger, der alles in seiner Macht Stehende tut, um diesen Krieg in die Länge zu ziehen und so viele ukrainische Zivilisten wie möglich zu Propagandazwecken töten zu lassen, um eine westliche Intervention zu rechtfertigen“, so Chris Menahan.

Der ukrainische Präsident ist nicht gerade in guter Form, denn er hat über die Geschehnisse auf der Schlangeninsel ebenso gelogen wie über den „Angriff“ auf ein Holocaust-Denkmal, den es nie gegeben hat.

Wie wir in dem Video unten zeigen, kann man angesichts der vielen massiven Kriegsverbrechen, die sich als völlig falsch herausstellen, niemandem mehr trauen.

Man sollte meinen, dass dies eine Zeit ist, in der „Faktenprüfer“ mehr denn je gebraucht werden, aber sie scheinen verschwunden zu sein.