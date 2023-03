Beeinflussen die COVID mRNA-Spritzen die Geburtenrate?

Von Anfang an gab es deutliche Anzeichen dafür, dass die mRNA-Spritzen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnten. Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass sich unsere schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben. Der Grund dafür ist noch nicht klar.

childrenshealthdefense.org: Im Frühjahr 2021 gab es erste Anzeichen dafür, dass die COVID-19-Impfung zu einem starken Rückgang der Fruchtbarkeit führen könnte.

Der erste Artikel im New England Journal of Medicine, der uns beruhigen sollte, dass die Impfstoffe für schwangere Frauen sicher sind, enthielt Datentabellen, die auf eine 80 %ige Fehlgeburtenrate bei Frauen hinwiesen, die im ersten Trimester geimpft wurden.

Ein Folgeartikel basierte auf einer Stichprobe, die stark auf Frauen ausgerichtet war, die später in der Schwangerschaft geimpft wurden.

Ende 2021 veröffentlichte Japan Daten aus Tierversuchen von Pfizer (die auch im Westen verfügbar sind, aber der Öffentlichkeit vorenthalten werden), die darauf hinweisen, dass sich die Lipid-Nanopartikel aus den Impfstoffen in den Eierstöcken anreichern.

Und bei den wenigen schwangeren Frauen, die versehentlich in die Pfizer-Studie gerieten, war die Rate der Totgeburten hoch.

Die mRNA-Impfung wurde 2021 für Schwangere in aller Welt empfohlen, obwohl Schwangere im Herbst zuvor von klinischen Studien ausgeschlossen worden waren.

Im Nachhinein initiierte Pfizer eine Studie speziell für schwangere Frauen, brach sie dann abrupt ab und veröffentlichte nie einen Bericht. Maryanne Demasi, Ph.D., eine investigative Reporterin, berichtete kürzlich über diese offensichtliche Vertuschung.

Wenn unsere Regierungen wirklich an der Sicherheit von Impfstoffen interessiert wären, hätten sie neben vielen anderen Gesundheitsmaßnahmen auch die Fruchtbarkeit sorgfältig überwacht, mit separaten Kategorien für den Impfstatus, die Anzahl und den Zeitpunkt der Dosen bei Mutter und Vater.

Aber die Gesundheitsbehörden haben diese Daten entweder nicht erhoben oder (was wahrscheinlicher ist) sie über ihre V-safe-App gesammelt, aber nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.

Ein Artikel, der sich auf den eigenen Zugang der Autoren zu V-safe stützte, wies auf mäßig erhöhte Fehlgeburtenraten im späten ersten Trimester hin und ließ die Daten aus den ersten sechs Schwangerschaftswochen bewusst aus.

Warnschilder in blinkendem Neon

Letztes Jahr veröffentlichte das deutsche Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung eine vorläufige Analyse, in der ein starker Rückgang der Fruchtbarkeit Anfang 2022 festgestellt wurde. Frauen im gebärfähigen Alter werden seit dem zweiten Quartal 2021 geimpft. Wenn es also eine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit gäbe, könnte man erwarten, dass diese neun Monate später, Anfang 2022, einsetzt.

Die Analyse zeigt:

„Unmittelbar nach der Pandemie zeigen die monatlichen Fertilitätsdaten aus Schweden und Deutschland Anfang 2022 einen starken Rückgang der Fertilität, mit jeweils etwa 10 bis 15 % weniger Geburten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres beobachtet. „Dies wirft Fragen zur Rolle der bisher angenommenen Mechanismen für pandemiebedingte Fertilitätsveränderungen auf, wie etwa die Rolle gesundheits- oder wirtschaftsbezogener Faktoren bei den jüngsten Fertilitätsveränderungen. „Es lenkt unsere Aufmerksamkeit auch auf Faktoren, die mit dem vermeintlichen Ende der Pandemie zusammenhängen und sich im Beginn breit angelegter Impfprogramme widerspiegeln, die sich an die Bevölkerung im reproduktiven und wirtschaftlich aktiven Alter richten.“

James Lyons-Weiler, Ph.D., Präsident und CEO des Institute for Pure and Applied Knowledge, zitierte die deutschen Daten Anfang des Monats in einem Substack-Beitrag.

Die nachstehende Grafik von OpenVaers.com, die Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) verwendet, gibt weiteren Anlass zur Sorge:

Bildnachweis: OpenVAERS

Die VAERS-Meldungen über Fehlgeburten stiegen nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe im Jahr 2021 sprunghaft an.

Bill Gates und seine Familie werden mit Bevölkerungskontrolle in Verbindung gebracht, und die katholische Kirche hatte den Tetanusimpfstoff der Gates-Stiftung in Kenia als heimliche Geburtenkontrolle entlarvt. Es gibt Spekulationen, dass die Impfstoffe möglicherweise entwickelt wurden, um die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Dr. James Thorp, ein Gynäkologe aus Florida, hat darüber gesprochen und einen Zeitschriftenartikel geschrieben, der nächste Woche veröffentlicht werden soll.

Naomi Wolf hat über die Auswirkungen von COVID-19-Impfstoffen auf die Fruchtbarkeit, einschließlich der Lebensfähigkeit von Spermien bei Männern, geschrieben.

Dr. Arne Burkhardt hat ebenfalls die Schäden an der männlichen Fruchtbarkeit untersucht.

Ein Artikel in der Epoch Times von letzter Woche fasste diese Gründe zusammen, die dafür sprechen, dass die COVID-19-Spritzen einen erheblichen Rückgang der Fruchtbarkeit verursachen. Der Artikel bezog sich auf einen europaweiten Bericht (anonym, zugeschrieben Raimond Hagemann, Ulf Lorré und Dr. Hans-Joachim Kremer), der letzten Sommer veröffentlicht wurde.

Die Autoren analysierten Geburtendaten aus 23 europäischen Ländern und stellten einen Rückgang der Lebendgeburten um mehrere Prozent ab dem ersten Quartal 2022 fest, neun Monate nach Einführung der mRNA-Spritzen für Menschen im gebärfähigen Alter in Europa.

Was sagen die Daten für 2022?

Der paneuropäische Bericht vom letzten Jahr enthielt nur Daten für die erste Hälfte des Jahres 2022. Ich bin den Quellen in der Bibliographie des Berichts gefolgt und habe an anderer Stelle im Internet nach europäischen Geburtenzahlen für die zweite Hälfte des Jahres 2022 gesucht.

Ich habe Hinweise darauf gefunden, dass die Geburtenzahlen in Deutschland und Schweden im Jahr 2022 um etwa 8 % unter den historischen Erwartungen lagen, aber in anderen großen europäischen Ländern waren die Hinweise nicht eindeutig.

Die polnischen Geburtenzahlen für 2022 waren stärker rückläufig als erwartet. Frankreich, Norwegen, Portugal und Italien meldeten für 2022 Geburtenzahlen, die mehr oder weniger den jüngsten historischen Trends entsprachen.

In der Schweiz, Österreich und Spanien übertraf die Zahl der Geburten im Jahr 2022 die historischen Erwartungen. Daten aus dem Vereinigten Königreich, Kanada und den USA waren auffallend wenig vorhanden.

Hier sind die Daten aus Deutschland:

(„Bereinigt um die Monatslänge“ bedeutet, dass ich Monate mit 28, 30 oder 31 Tagen geglättet habe, indem ich sie jeweils auf ein Zwölftel eines Jahres angerechnet habe).

Die Zeile „Erwartet“ basiert auf einem gewichteten Durchschnitt der letzten drei Jahre. 2021 ist etwas höher als erwartet. Beachten Sie, dass die Geburten zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 um etwa 8 % zurückgehen.

Die Geburtenrate bleibt bis Oktober, dem letzten Monat, für den Daten veröffentlicht werden, unter der erwarteten Linie. Das Geburtendefizit nimmt bis zum Jahr 2022 nicht zu, obwohl bis 2021 immer mehr junge Frauen geimpft wurden.

Es ist nicht möglich, daraus eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es stimmt mit einem sofortigen Effekt der Impfung auf die Fruchtbarkeit überein, der sich im Laufe der Zeit nicht akkumuliert.

Mit anderen Worten: Diese sehr begrenzten Daten lassen vermuten, dass die Impfung zu Fehlgeburten führt oder die Fruchtbarkeit auf andere Weise sofort beeinträchtigt, dass aber die Frauen ihre Fruchtbarkeit wiedererlangen, wenn die Wirkung nachlässt. (Dies ist keine Schlussfolgerung, sondern eine spekulative Schlussfolgerung auf der Grundlage begrenzter Daten).

Hier sind die Daten für Schweden, die in etwa vergleichbar sind.

Die Geburten sind im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurückgegangen.

Sowohl Deutschland als auch Schweden haben sich in den letzten Jahren gegen den Trend sinkender Geburtenraten in der westlichen Welt gestellt. Die „erwartete“ Linie in den obigen Diagrammen basiert auf einem Durchschnitt der vergangenen Jahre, nicht auf einem Trend.

Für andere Länder liegen uns noch keine bestätigten Daten vor, und wenn wir sie hätten, wären sie schwieriger zu interpretieren, weil der Abwärtstrend mit Unsicherheit behaftet ist. Ich habe mir „vorläufige“ Daten aus dem Bundesstaat Kalifornien und anderen europäischen Ländern angesehen.

Die Geburten in Kalifornien sind seit zehn Jahren rückläufig. Hinzu kommt, dass der Staat während der Pandemie Bevölkerung verloren hat – die „erwarteten“ Zahlen sind also niedrig.

Die Geburtenzahlen im Jahr 2021 waren höher als erwartet, und im Jahr 2022 (vorläufige Daten) waren sie fast ebenso hoch.

Frankreich ist insofern typisch für die amerikanischen Staaten und die EU, als die Geburtenraten dort im letzten Jahrzehnt rückläufig waren. Bei der Berechnung der „erwarteten“ Linie muss ein Trend berücksichtigt werden, was die Unsicherheit noch erhöht.

In den vorläufigen Daten für Frankreich sind die Geburten im ersten Jahr von COVID-19 zurückgegangen und haben sich 2021 wieder erholt. Im Jahr 2022 kehrten die Geburten zu dem Abwärtstrend der letzten Jahre zurück, aber es gibt keine Anzeichen für einen weiteren, unerwarteten Rückgang.

In Polen war die Geburtenzahl in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts konstant oder steigend, ging aber nach 2016 stetig zurück. Von 2016 bis 2021 lag der Rückgang bei durchschnittlich 4 % und stieg 2022 sprunghaft auf 8 % an.

In Portugal verzeichnete der gesamteuropäische Bericht im Januar-Februar 2022 einen Rückgang im Vergleich zum Trend der Vorjahre. Das Defizit wurde jedoch im weiteren Verlauf des Jahres wieder aufgeholt, und die Geburtenzahlen für das gesamte Jahr lagen 4,8 % über denen von 2021, fast so hoch wie 2020, aber 3,7 % niedriger als 2019.

Die Geburten in Spanien sind seit mehreren Jahren rückläufig, aber 2022 stieg die Zahl der Geburten gegenüber 2021 zum ersten Mal seit 2008 wieder an.

Nach einem jahrzehntelangen Abwärtstrend stiegen die Geburten in Norwegen im Jahr 2021 deutlich an und gingen dann im Jahr 2022 steil zurück, was aber wohl im Einklang mit dem langfristigen Trend steht.

In Italien war im ersten Quartal 2022 im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Rückgang der Geburten zu verzeichnen. Spätere Zahlen (bis November) scheinen das Defizit jedoch wieder wettgemacht zu haben.

Die Geburten in Italien sind langfristig um etwa 3 % pro Jahr zurückgegangen, etwas stärker als in den meisten anderen europäischen Ländern. Die vorläufigen Zahlen für 2022 scheinen mit diesem Trend übereinzustimmen.

Die Geburtenzahlen in der Schweiz sind historisch gesehen nicht rückläufig. Die Geburtenzahlen sind 2021 im Vergleich zu 2020 stark angestiegen und werden 2022 um weitere 1 % zunehmen.

In Österreich sind die Geburten seit 2016 rückläufig. Im Jahr 2020 gab es einen leichten Rückgang, 2021 einen starken Anstieg und 2022 sind die Geburten fast so hoch wie 2021.

Die Quintessenz: Was sagen uns die Daten?

Alle oben genannten Grafiken und Geschichten beruhen auf zeitlichen Korrelationen: Sind die Geburtenraten neun Monate nach der Impfwelle bei Menschen im gebärfähigen Alter zurückgegangen?

Der gesamteuropäische Bericht enthielt auch eine weitere Möglichkeit, die Frage zu untersuchen: Hatten Länder mit höheren Impfraten einen stärkeren Rückgang der Geburtenrate zu verzeichnen?

Anhand der Daten in diesem Bericht habe ich meine eigene Korrelation erstellt (die nicht im Berichtstext enthalten ist). Dabei stellte ich fest, dass der Rückgang der Fruchtbarkeit in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mit dem Prozentsatz der Impfungen in den einzelnen Ländern korreliert war (r = 0,37), aber die Daten wiesen eine große Streuung auf, und die Korrelation wäre statistisch nicht signifikant (p = 0,12).

Es gibt stichhaltige Gründe für die Annahme, dass die mRNA-Impfungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, auf die im ersten Teil dieses Artikels hingewiesen wurde. Diese stammen aus Tierstudien, Humanstudien und biochemischen Überlegungen.

Die Berichte von VAERS nach der Markteinführung deuten auf eine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit hin, wie sie bei keinem anderen Impfstoff zuvor aufgetreten ist. In einem Bericht vom letzten Sommer, der sich auf 23 europäische Länder in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stützt, wurde festgestellt, dass die Geburtenraten insgesamt niedrig sind und etwa 4 bis 5 % unter den Erwartungen liegen (meine Schätzung).

Verglichen mit den drakonischen Erwartungen, die sich aus den Versuchen und der Vertuschung durch Pfizer ergaben, waren diese Trends bereits recht milde. Und wenn überhaupt, scheinen die Auswirkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 noch geringer gewesen zu sein.

Deutschland, Schweden und Polen waren die einzigen Länder, in denen ein deutliches Geburtendefizit zu beobachten war.

Mögliche Erklärungen:

Vielleicht ist das Risiko einer Fehlgeburt durch die mRNA-Impfung geringer, als in der von Pfizer bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eingereichten Studie und in der VAERS-Datenbank angegeben.

Vielleicht ist die Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit nur von kurzer Dauer, und die meisten Paare erholen sich einige Monate nach der Impfung.

Da die große Mehrheit der ausgetragenen Schwangerschaften geplant ist, versuchen die Paare vielleicht weiterhin, eine Schwangerschaft auszutragen, auch wenn ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigt ist.

Vielleicht gibt es eine konzertierte, internationale Verschwörung zur Überzählung von Geburten in offiziellen Dokumenten.

Wir brauchen eine Rückkehr zu einer ehrlichen und unabhängigen Bewertung von medizinischen Produkten

All diese Faktoren können dazu beitragen, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden. Erst letzte Woche haben britische Forscher eine Zusammenfassung („Meta-Analyse“) von 21 Studien veröffentlicht, mit dem Gesamtergebnis, dass die COVID-19-Impfung das Risiko einer Fehlgeburt um statistisch unbedeutende 7 % erhöht.

Dies spricht für die erste Erklärung, auch wenn wir vermuten können, dass bei einigen der 21 Studien die Würfel gefallen sind. Daher schließe ich die letzte Möglichkeit nicht aus, denn wir haben während der Pandemie eine koordinierte Verfälschung medizinischer Statistiken gesehen.

Da die meisten Daten, auf die ich mich hier gestützt habe, als „vorläufig“ gekennzeichnet sind, ist es möglich, dass die Zahlen auf auswendig gelernten Hochrechnungen aus den vergangenen Jahren beruhen und nicht auf tatsächlichen Erhebungen der einzelnen Datensätze.

Wir können erleichtert sein, dass wir zwei Jahre nach der Einführung eines eilig entwickelten, stark vermarkteten medizinischen Produkts mit nachgewiesenen Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzung keine offensichtlichen oder dramatischen Beweise für einen Rückgang der Geburtenraten in den stark geimpften Nationen haben.

Dies ist jedoch kein Grund, die mRNA-Impfung zu verwerfen. Im Rahmen der historisch akzeptierten Standards für medizinische Sicherheit würde selbst ein Risiko von 1 oder 2 % für eine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit ausreichen, um ein Produkt vom Markt zu nehmen.

Bei der Bewertung der Risiken und des Nutzens der mRNA-Spritzen haben unsere FDA und andere Organisationen auf der ganzen Welt einen scharfen Bruch mit der bisherigen Praxis vollzogen und einen völlig anderen Maßstab angelegt.

Wir müssen offene Daten, transparente Methoden und eine Rückkehr zu einer ehrlichen und unabhängigen Bewertung von Medizinprodukten fordern.