In den letzten Tagen gingen mehrere Videos rum, in denen gezeigt wurde, dass ein Test unter dem Mikroskop etwas beinhaltet, was da definitiv nicht hingehört. Hierfür gibt es nun wilde Theorien, die aus meiner Sicht allesamt falsch sind. Es wird von Parasiten gesprochen, vom sogenannten Morgellons und vielem mehr. Ist das wirklich so oder ist das eine gezielte Verwirrung und es handelt sich dabei eigentlich um etwas ganz anderes?