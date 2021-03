Willkommen in der schockierenden & ehrfürchtigen Geopolitik des 21.Jahrhunderts

Pepe Escobar für asiatimes.com

Mit einem Russland-China-Iran Dreifach-Schlag auf den Hegemon, haben wir jetzt ein brandneues geopolitisches Schachbrett…

Es dauerte 18 Jahre nachdem Schock und Ehrfurcht für den Hegemon auf den Irak entfesselt wurde, um gnadenlos durch ein praktisch gleichzeitiges, diplomatisches Russland-China-Allianz schockiert und ehrfürchtig zu werden.

Dass dies ein wirklich spielverändernder Moment ist, kann nicht genug betont werden; die Geopolitik des 21. Jahrhunderts wird nie wieder dieselbe sein.

Dennoch war es der Hegemon, der als erster den diplomatischen Rubikon überschritt. Die Handlanger hinter dem Hologramm Joe „I’ll do whatever you want me to do, Nance“ Biden hatten in seinen Ohrhörer geflüstert, den russischen Präsidenten Wladimir Putin mitten in einem Softball-Interview als seelenlosen „Killer“ zu brandmarken.

Nicht einmal auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges griffen die Supermächte zu Ad-hominem-Angriffen. Das Ergebnis eines solchen erstaunlichen Fehlers war, dass sich praktisch die gesamte russische Bevölkerung hinter Putin stellte – weil das als Angriff auf den russischen Staat empfunden wurde.

Dann kam Putins kühle, ruhige, gesammelte – und durchaus diplomatische – Antwort, die sorgfältig bedacht werden muss. Diese dolchscharfen Worte sind wohl die verheerendsten fünf Minuten in der Geschichte der internationalen Beziehungen nach der Wahrheit.

In For Leviathan, ..es ist so kalt in Alaska prognostizierten wir, was beim 2+2-Gipfel zwischen den USA und China in einem schäbigen Hotel in Anchorage stattfinden könnte, mit billigen Schüsseln gefüllt mit Instantnudeln als Extrabonus.

Chinas tausendjähriges diplomatisches Protokoll legt fest, dass Diskussionen um Gemeinsamkeiten herum beginnen – die dann als wichtiger gepriesen werden als Meinungsverschiedenheiten zwischen den Verhandlungsparteien. Das ist der Kern des Konzepts des „keinen Gesichtsverlust“. Erst danach diskutieren die Parteien ihre Differenzen.

Dennoch war es völlig vorhersehbar, dass ein Haufen dilettantischer, taktloser und ahnungsloser Amerikaner diese grundlegenden diplomatischen Regeln zertrümmern würde, um ihrem heimischen Publikum „Stärke“ zu zeigen, indem sie die sprichwörtliche Litanei über Taiwan, Hongkong, das Südchinesische Meer und den „Völkermord“ an den Uiguren herunterleierten.

Oh je. Es gab nicht einen einzigen Schreiberling des State Dept. mit minimalen Kenntnissen über Ostasien, der die Amateure gewarnt hätte, dass man sich nicht ungestraft mit dem formidablen Leiter der Kommission für auswärtige Angelegenheiten im Zentralkomitee der KPCh, Yang Jiechi, anlegen sollte.

Sichtlich erschrocken, aber seine Verärgerung kontrollierend, schlug Yang Jiechi zurück. Und die rhetorischen Schüsse waren im ganzen Globalen Süden zu hören.

Sie mussten eine grundlegende Lektion in Manieren beinhalten: „Wenn ihr mit uns richtig umgehen wollt, lasst uns etwas gegenseitigen Respekt haben und die Dinge auf die richtige Weise tun“. Was aber herausstach, war eine stechende, prägnante Diagnose, die Geschichte und Politik vermischt:

Die Vereinigten Staaten sind nicht qualifiziert, mit China in einer herablassenden Weise zu sprechen. Das chinesische Volk wird das nicht akzeptieren. Der Umgang mit China muss auf gegenseitigem Respekt beruhen, und die Geschichte wird beweisen, dass diejenigen, die versuchen, China zu strangulieren, am Ende leiden werden.

Und das alles in Echtzeit übersetzt von der jungen, attraktiven und ultrakompetenten Zhang Jing – die unweigerlich über Nacht zum Superstar in China wurde und erstaunliche 400 Millionen Hits auf Weibo erntete.

Die Inkompetenz des „diplomatischen“ Arms der Biden-Harris-Administration ist unfassbar. Mit einem grundlegenden Sun-Tzu-Manöver drehte Yang Jiechi den Spieß um und sprach die vorherrschende Meinung der überwältigenden Mehrheit des Planeten aus. Vergessen Sie Ihre einseitige „regelbasierte Ordnung“. Wir, die Nationen der Welt, bevorzugen die UN-Charta und den Vorrang des internationalen Rechts.

Das ist es also, was der russisch-chinesische Doppelschlag fast augenblicklich erreichte: Von nun an sollte der Hegemon im gesamten Globalen Süden bestenfalls mit Verachtung behandelt werden.

Ein unvermeidlicher historischer Prozess

Vor Alaska gingen die Amerikaner in Japan und Südkorea in eine Charmeoffensive für „Konsultationen“. Das ist irrelevant. Was zählt, ist die Zeit nach Alaska und das entscheidende Außenministertreffen zwischen Sergej Lawrow und Wang Yi in Guilin.

Lawrow, immer unerschütterlich, stellte in einem Interview mit chinesischen Medien klar, wie die russisch-chinesische strategische Partnerschaft das aktuelle diplomatische Zugwrack der USA sieht:

In der Tat haben sie die Kunst der klassischen Diplomatie weitgehend verloren. In der Diplomatie geht es um Beziehungen zwischen Menschen, um die Fähigkeit, einander zuzuhören, einander zuzuhören und einen Ausgleich zwischen konkurrierenden Interessen zu finden. Dies sind genau die Werte, die Russland und China in der Diplomatie fördern.

Die unvermeidliche Konsequenz ist, dass Russland und China „unsere Unabhängigkeit konsolidieren müssen: „Die Vereinigten Staaten haben es sich zum Ziel gesetzt, den technologischen Fortschritt in Russland und China zu begrenzen. Wir müssen also unsere Anfälligkeit für Sanktionen verringern, indem wir unsere technologische Unabhängigkeit stärken und zu Abrechnungen in anderen nationalen und internationalen Währungen als dem Dollar übergehen. Wir müssen uns von der Nutzung westlich kontrollierter internationaler Zahlungssysteme lösen.“

Russland und China haben, wie Lawrow betonte, klar erkannt, wie die „westlichen Partner“ „ihre ideologiegetriebene Agenda fördern, die darauf abzielt, ihre Dominanz zu bewahren, indem sie den Fortschritt in anderen Ländern aufhalten. Ihre Politik läuft den objektiven internationalen Entwicklungen zuwider und steht, wie sie irgendwann einmal zu sagen pflegten, auf der falschen Seite der Geschichte. Der historische Prozess wird zu seinem Recht kommen, egal was passiert.“

Als nüchterne Darstellung eines unvermeidlichen „historischen Prozesses“ wird es nicht glasklarer als das. Und wie vorherzusehen war, dauerte es nicht lange, bis die „westlichen Partner“ in ihre – was sonst – alte Sanktionstricksammlung zurückfielen.

Da haben wir es wieder: eine „Allianz“ der USA, Großbritanniens, der EU und Kanadas, die ausgewählte chinesische Beamte sanktioniert, weil, in Blinkens Worten, „die PRC [Volksrepublik China] weiterhin Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang begeht.“

Die EU, Großbritannien und Kanada hatten nicht den Mumm, einen Hauptakteur zu sanktionieren: Xinjiangs Parteichef Chen Quanguo, der Mitglied des Politbüros ist. Die chinesische Reaktion wäre – wirtschaftlich – verheerend gewesen.

Dennoch konterte Peking mit eigenen Sanktionen – die sich vor allem gegen den deutschen rechtsextremen evangelikalen Spinner richteten, der sich als „Wissenschaftler“ ausgab und den Großteil der völlig entlarvten „Beweise“ für eine Million in Konzentrationslagern festgehaltener Uiguren lieferte.

Wieder einmal sind die „westlichen Partner“ undurchlässig für Logik. Zu dem ohnehin schon erschreckenden Zustand der EU-Russland-Beziehungen kommt hinzu, dass Brüssel beschließt, auch China aufgrund eines einzigen gefälschten Dossiers zu verärgern, und spielt damit genau in die nicht gerade geheime Agenda des Hegemons „Teile und herrsche“.

Die Mission ist (fast) erfüllt: Brüsseler Diplomaten sagen mir, dass das EU-Parlament so gut wie bereit ist, die Ratifizierung des von Merkel und Macron mühsam ausgehandelten Handelsabkommens zwischen China und der EU abzulehnen. Die Folgen werden immens sein.

Blinken wird also Grund zur Freude haben, wenn er sich diese Woche vor dem NATO-Gipfel mit verschiedenen Eurokraten und NATO-Bürokraten trifft.

Man muss die Dreistigkeit der „westlichen Partner“ loben. Es ist 18 Jahre her seit „Shock and Awe“ – dem Beginn der Bombardierung, Invasion und Zerstörung des Irak. Es ist 10 Jahre her seit dem Beginn der totalen Zerstörung Libyens durch die NATO und ihre GCC-Schergen, mit Obama-Biden „führend von hinten“. Es ist 10 Jahre seit dem Beginn der grausamen Zerstörung von Syrien durch Stellvertreter – komplett mit Dschihadisten als „moderate Rebellen“ getarnt.

Doch jetzt sind die „westlichen Partner“ so gekränkt über die Notlage der Muslime im Westen des Landes.

Zumindest gibt es einige Risse innerhalb des EU-Illusionisten-Zirkus. Letzte Woche schrieb der Gemeinsame Reflexionskreis der französischen Streitkräfte (CRI) – eigentlich ein unabhängiger Think Tank ehemaliger hoher Offiziere – einen aufrüttelnden offenen Brief an Papp-NATO-Generalsekretär Stoltenberg, in dem er ihn de facto beschuldigte, sich bei der Umsetzung des NATO-2030-Plans wie ein amerikanischer Handlanger zu verhalten. Die französischen Offiziere zogen die richtige Schlussfolgerung: Die US/NATO-Kombo ist die Hauptursache für die miserablen Beziehungen zu Russland.

Die Iden des März

Inzwischen schreitet die Sanktionshysterie wie ein führerloser Zug voran. Biden-Harris hat bereits gedroht, zusätzliche Sanktionen gegen chinesische Ölimporte aus dem Iran zu verhängen. Und es ist noch mehr in der Pipeline – zu Fertigung, Technologie, 5G, Lieferketten, Halbleitern.

Und dennoch zittert niemand in seinen Stiefeln. Genau auf das Stichwort Russland-China hat der Iran das Spiel verschärft, indem Ayatollah Khamenei die Richtlinien für Teherans Rückkehr zum JCPOA herausgegeben hat.

Das US-Regime ist nicht in der Lage, neue Forderungen oder Änderungen bezüglich des Atomabkommens zu stellen. Die USA sind heute schwächer als bei der Unterzeichnung des JCPOA. Der Iran ist jetzt in einer stärkeren Position. Wenn jemand neue Forderungen stellen kann, dann der Iran und nicht die USA.

Und damit haben wir eine dreifache Ohrfeige für den Hegemon Russland-China-Iran.

In unserem letzten Gespräch/Interview, das demnächst in einem Video + Transkript-Paket veröffentlicht wird, hat Michael Hudson – der wohl beste Wirtschaftswissenschaftler der Welt – den Kern der Sache getroffen:

Der Kampf gegen China, die Angst vor China ist, dass man mit China nicht das machen kann, was man mit Russland gemacht hat. Amerika würde es lieben, wenn es in China eine Jelzin-Figur gäbe, die sagen würde: Lasst uns einfach alle Eisenbahnen, die ihr gebaut habt, die Hochgeschwindigkeitszüge, lasst uns den Reichtum, lasst uns alle Fabriken an Einzelpersonen geben und lasst die Einzelpersonen alles leiten und dann werden wir ihnen das Geld leihen oder wir werden sie aufkaufen und dann können wir sie finanziell kontrollieren. Und China lässt das nicht zu. Und Russland hat das verhindert. Und die Wut im Westen ist, dass das amerikanische Finanzsystem irgendwie nicht in der Lage ist, ausländische Ressourcen, ausländische Landwirtschaft zu übernehmen. Es bleibt nur noch das militärische Mittel, um sie sich anzueignen, wie wir im Nahen Osten sehen. Und Sie sehen es gerade in der Ukraine.

To be continued. Wie es aussieht, sollten wir alle darauf achten, dass die Iden des März – die Version von 2021 – bereits ein brandneues geopolitisches Schachbrett konfiguriert haben. Die russisch-chinesische Doppelhelix im Hochgeschwindigkeitsverkehr hat den Bahnhof verlassen – und es gibt kein Zurück mehr.