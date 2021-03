Der Aufbau einer Anti-China-Allianz ist der letzte Versuch der USA, in Asien und im Pazifik politisch zu überleben

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Während das kürzlich abgehaltene QUAD-Gipfeltreffen China nicht direkt erwähnte, lässt sich kaum leugnen, dass die grundlegende Stoßrichtung der Gruppe gegen China gerichtet ist. Obwohl es interne Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, ob man China mit militärischen Mitteln oder auf andere Weise angehen soll, oder ob diese Gruppierung strikt gegen China gerichtet sein soll oder nicht, hat die Biden-Administration keine Zweifel daran. Für sie ist die QUAD ein „Asia Pivot 2.0.“ und dass das Überleben der USA in Asien und im Pazifik davon abhängt, eine „China-Bedrohung“ zu verkaufen und sich selbst als primäres Bollwerk dagegen zu positionieren; daher die eilig getroffenen Vorbereitungen für das erste QUAD-Gipfeltreffen. Mit anderen Worten: Im Zentrum von Bidens „China-Strategie“ steht die Notwendigkeit, die Beziehungen zu den Verbündeten in Asien und im Pazifik wieder aufzubauen, insbesondere zu denen, die von Trumps Politik frustriert sind, und dann eine große Anti-China-Koalition zusammenzustellen.

Während auf dem QUAD-Gipfel China als Rivale nicht erwähnt wurde, ist der sogenannte „Geist der QUAD“ mehr als kategorisch spezifisch, wenn es darum geht, ein von den USA geführtes Regime von Regeln für Asien & den Pazifik zu etablieren. „Der Geist“ handelt davon, dass die QUAD „eine Region anstrebt, die frei, offen, inklusiv, gesund, durch demokratische Werte verankert und nicht durch Zwang eingeschränkt ist.“ Während der Gipfel also China nicht erwähnte, sprach er China dennoch direkt an. In der Tat ging es eher darum, China „Gehör“ zu verschaffen.

Der US-Außenminister Antony Blinken sagte kürzlich vor einem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Kongresses, dass

„Je mehr China nicht nur unsere Schelte hört, sondern eine Reihe von Schelten aus der ganzen Welt, desto größer ist die Chance, dass wir einige Änderungen erreichen. Wir haben eine Reihe von Schritten, die wir unternommen haben oder unternehmen können, um für diejenigen, die direkt für Akte des Völkermords, grobe Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, Sanktionen, Visabeschränkungen usw. zu verhängen.“

Auch wenn der QUAD-Gipfel nicht offen antichinesisch war, sind die Folgebesuche der Biden-Administration in Asien und im Pazifik sehr auf den Aufbau und die Zementierung einer antichinesischen Allianz ausgerichtet. So sagte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag, den 13. März, dass er nach Asien reise, um die militärische Zusammenarbeit mit den amerikanischen Verbündeten zu verstärken und eine „glaubwürdige Abschreckung“ gegen China zu fördern. Er fügte hinzu, dass „China unsere schnellste Bedrohung ist“ und dass „unser Ziel ist, sicherzustellen, dass wir die Fähigkeiten und die operativen Pläne und Konzepte haben, um China oder jedem anderen, der es mit den USA aufnehmen will, eine glaubwürdige Abschreckung bieten zu können“.

Austin kritisierte die ambivalente Politik der Trump-Administration, die sich mit „Handelskrieg“ und „Deals machen“ beschäftige, und sagte, dass der Wettbewerbsvorteil der USA zwar erodiert sei, „aber wir haben immer noch einen Vorsprung und wir werden diesen Vorsprung in Zukunft ausbauen.“

Der Schlüssel zum Ausbau des Vorsprungs liegt in Allianzen. Es sind die Allianzen, die, wie Austin betonte, „uns viel mehr Fähigkeiten geben und so ist eines der großen Dinge, die der Außenminister und ich tun wollen, damit zu beginnen, diese Allianzen zu stärken – große Allianzen, große Partnerschaften, um damit zu beginnen.“ Dies wird der Schlüssel sein, um die US-Interessen in Asien und im Pazifik gegen China durchzusetzen.

Dementsprechend werden sich Austins Besuche in Japan und Südkorea höchstwahrscheinlich darauf konzentrieren, den Schaden zu reparieren, den die Trump-Administration ihren Beziehungen zugefügt hat. Während japanische Offizielle von Austin die Zusicherung erwarten, dass das US-Militär Japan im Falle eines Konflikts mit China um die Senkaku-Inseln zu Hilfe kommen würde, dürfte seine Zeit in Seoul von der Frage bestimmt sein, ob die regelmäßigen groß angelegten Militärübungen mit Südkorea wieder aufgenommen werden sollen, die Trump abrupt abgebrochen hatte. Die beiden Länder haben sich bereits auf eine Kostenteilung für die Stationierung amerikanischer Truppen in Südkorea geeinigt – eine Präsenz, die Trump ebenfalls zu beenden gedroht hatte.

Austins umfassender Besuch in Asien und dem Pazifik schließt auch Indien ein, ein weiteres QUAD-Mitglied und ein Land, das sich nach tödlichen Zusammenstößen im vergangenen Jahr auf dem Tiefpunkt seiner Beziehungen zu China seit Jahrzehnten befindet. Austins Besuch wird sich daher besonders darauf konzentrieren, die bestehenden Spannungen zwischen Indien und China zum Vorteil der USA auszunutzen. Die USA können diese Gelegenheiten nicht ungenutzt lassen; denn solche Gelegenheiten erlauben ihnen [den USA], sich in Konfliktzonen auf eine Art und Weise einzumischen, die, anstatt die Spannungen zu deeskalieren, in erster Linie den US-Interessen dient. Wenn die USA Indien als Verbündeten gegen China brauchen, müssen sie das Modi-Regime davon überzeugen, dass Indiens Überleben gegen China eine Partnerschaft mit den USA erfordert. Auch hier hat die Tatsache, dass die Trump-Administration bei den indisch-chinesischen Grenzscharmützeln im letzten Jahr praktisch abseits stand, Indiens Glauben daran, dass es sich auf die USA verlassen kann, sehr geschadet. Austins Mission wird sich in erster Linie darauf konzentrieren, Indiens Glauben wieder aufzubauen und der indischen Regierung zu versichern, dass die Unterstützung der USA für ihr Überleben gegen China unverzichtbar ist.

Es lässt sich kaum bestreiten, dass der Kernpunkt der Außenpolitik der Biden-Administration China ist. Das zeigt nicht nur das allererste Gipfeltreffen des QUAD, sondern auch die allererste Auslandsmission von Lloyd Austin als Chef des Pentagons.

Was es zeigt, ist, dass die Biden-Regierung, die noch weniger als zwei Monate in der Präsidentschaft ist, es nicht eilig hat, den von der Trump-Regierung festgelegten Verlauf der angespannten Beziehungen zur Kette zu ändern. Tatsächlich baut die Biden-Regierung nicht nur auf den gleichen Spannungen auf, sondern nutzt auch ihre im Vergleich zur vorherigen Regierung relativ „verantwortungsbewussteren“, „demokratischeren“ und „stabileren und vorhersehbareren“ Perspektiven, um ihre etwas entfremdeten Verbündeten zu werben zu einer Art „globaler Koalition“, die Mike Pompeo gesucht hatte und die er nicht aufbauen und führen konnte.