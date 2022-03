Beflissene Anpassung und kritischer Widerstand anthroposophischer Ärzte in der Corona-Krise – Eine Kontroverse

Wer mit der anthroposophischen Medizin lange verbunden ist, reibt sich in der Corona-Krise vielfach die Augen, wie viele ihrer führenden Repräsentanten offizielle Verlautbarungen und insbesondere die Thesen der materialistischen Impf-Ideologie unkritisch übernehmen und sie öffentlich sowie gegenüber ihren Patienten in den Praxen und Krankenhäusern vertreten. Daher ist es auch von öffentlichem Interesse, die Stimmen anderer anthroposophischer Ärzte zu Wort kommen zu lassen, die dieser merkwürdigen Anpassung mit fundierten Argumenten entschieden entgegentreten und an die grundlegende Verantwortung der anthroposophischen Medizin erinnern, den einseitigen Materialismus in der Schulmedizin zu überwinden.

Eine Reihe anthroposophischer Ärzte aus den USA und einem aus Deutschland hatte sich unter dem Eindruck medialer Kampagnen gegen die Anthroposophie kürzlich mit einem „offenen Brief bezüglich der Covid-Pandemie an die anthroposophische Gemeinschaft“ gewandt. Die offiziellen Thesen des medizinpolitisch-industriellen Komplexes