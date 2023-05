Behörden bestätigen: Alle Infizierten des COVID-Ausbruchs auf der CDC-Konferenz waren geimpft!

Ein COVID-19-Ausbruch ereignete sich auf einer Konferenz der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), obwohl die meisten Teilnehmer geimpft waren.

Etwa 1 800 CDC-Mitarbeiter und andere Personen trafen sich im April in einem Hotel in Atlanta, dem Hauptsitz der CDC, zu einer Konferenz über epidemiologische Untersuchungen und Strategien.

Am 27. April, dem letzten Tag der Konferenz, teilten mehrere Personen den Organisatoren mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden waren. Die CDC und das Georgia Department of Public Health arbeiteten gemeinsam an einer Umfrage unter den Teilnehmern, um herauszufinden, wie viele Personen positiv getestet worden waren.

„Ziel war es, mehr über die erfolgte Übertragung zu erfahren und unser Verständnis für den Übergang zur nächsten Phase der COVID-19-Überwachung und -Reaktion zu verbessern“, so die CDC in einer Erklärung vom 26. Mai.

Ungefähr 80 Prozent der Teilnehmer füllten die Umfrage aus. Davon gaben 181 Personen an, dass sie positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Jede Person, die angab, positiv getestet worden zu sein, war geimpft, so ein CDC-Sprecher gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

Nahezu alle Befragten – 99,4 Prozent – hatten mindestens eine COVID-19-Impfdosis erhalten. Und „es gab nur sehr wenige ungeimpfte Teilnehmer“, sagte der Sprecher.

Die Beamten unterschieden nicht zwischen den Geimpften, die eine Dosis des aktualisierten bivalenten Impfstoffs erhalten hatten, und denen, die nicht geimpft waren. Sie waren auch nicht in der Lage zu sagen, wie viele der positiv getesteten Personen für die CDC arbeiten.

„In der Umfrage wurde nicht nach dem Arbeitsplatz gefragt und die Antworten waren anonym, sodass wir diese Frage nicht beantworten können“, sagte der CDC-Sprecher.

Etwa 360 Personen haben nicht auf die Umfrage geantwortet, sodass der tatsächliche Ausbruch größer gewesen sein könnte.

Dr. Eric Topol, Direktor des Scripps Research Translational Institute, sagte auf Twitter, dass die Zahlen die Konferenz zu einem „Superspreader-Event“ machten.

Dr. Tom Inglesby, Direktor des Johns Hopkins Center for Health Security an der Bloomberg School of Public Health, fügte hinzu, der Ausbruch zeige, dass COVID-19 „immer noch in der Lage ist, große Ausbrüche zu verursachen und viele Menschen zu infizieren“.

Ein Sprecher des Georgia Department of Public Health teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit, dass viele Teilnehmer der Konferenz nicht in Georgia wohnten und dass viele von ihnen Tests zu Hause verwendeten.

Auf der Konferenz wurden keine Masken oder Impfstoffe vorgeschrieben, obwohl viele Teilnehmer nach Angaben der CDC trotzdem Masken trugen.

Bivalenter Schutz

Laut CDC unterstreichen die Umfrageergebnisse die Bedeutung der Impfung für den Schutz vor schweren Erkrankungen und Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19″, da keiner der positiv getesteten Personen angab, ein Krankenhaus aufgesucht zu haben.

Für die bivalenten Impfungen liegen keine Daten aus klinischen Studien zur Wirksamkeit vor, obwohl sie erst vor neun Monaten zugelassen wurden. Beobachtungsdaten zufolge bieten sie kaum Schutz vor Infektionen, obwohl die Behörden behaupten, dass sie vor schweren Erkrankungen schützen. Dieser Schutz ist laut Studien, darunter auch nicht begutachtete CDC-Veröffentlichungen, nur von kurzer Dauer.

Die jüngste Veröffentlichung vom 26. Mai zeigt, dass die bivalenten COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna, die Anfang des Jahres die alten Impfstoffe ersetzt haben, nur wenig wirksam gegen Krankenhausaufenthalte sind.

Bei Erwachsenen ohne „dokumentierte immunschwächende Bedingungen“ lag der Schutz zwischen sieben und 59 Tagen bei 62 Prozent, ging dann aber auf 47 Prozent zurück, bevor er nach 120 Tagen auf nur noch 24 Prozent abfiel.

Bei Erwachsenen mit „dokumentierten immunschwächenden Erkrankungen“ erreichte die Wirksamkeit einen Spitzenwert von nur 41 Prozent und lag nach 120 Tagen bei 13 Prozent.

Die Forscher machten keine Angaben zu den Wirksamkeitsschätzungen für alle Erwachsenen oder für die kombinierte Population von Erwachsenen mit und ohne „dokumentierte immunschwächende Bedingungen“. Sie stellten auch keine unbereinigten Schätzungen der Impfstoffwirksamkeit (VE) oder Schätzungen vor der Anpassung für bestimmte Variablen zur Verfügung.

„Sowohl die rohe VE als auch die bereinigte VE sollten angegeben werden, damit große Diskrepanzen für den Leser offensichtlich sind und hinterfragt werden können“, so David Wiseman, Gründer und Präsident von Synechion, gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

Die Wirksamkeit gegen kritische Erkrankungen – definiert als Einweisung in die Intensivstation oder Tod – erreichte bei den als immunkompetent eingestuften Personen 85 Prozent, sank aber nach 120 Tagen auf 33 Prozent ab. Bei den als immungeschwächt eingestuften Personen wurde die Wirksamkeit auf nicht mehr als 53 % geschätzt.

Die Wirksamkeit wurde nicht über 180 Tage hinaus gemessen.

Die Wirksamkeit bei Kindern wurde im Rahmen der Studie nicht untersucht.

Die CDC-Forscher untersuchten Daten aus dem VISION-Netzwerk, einem Netzwerk von Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten. Ausgeschlossen wurden Personen unter 50 Jahren, die vier oder mehr Auffrischungsimpfungen erhalten hatten.

Nur 23,5 Prozent der immunkompetenten und 16,4 Prozent der immungeschwächten Personen waren geimpft, während der Rest mindestens zwei Dosen eines COVID-19-Impfstoffs erhalten hatte.

Etwa 8 Prozent der amerikanischen Erwachsenen sind nach Angaben der CDC immer noch nicht geimpft, wobei dieser Prozentsatz möglicherweise stark überschätzt wird (pdf).

Die Forscher sagten, die Daten zeigten, dass bivalente Dosen „einen Schutz gegen COVID-19-assoziierte Krankenhausaufenthalte und kritische Erkrankungen bieten“ und fügten hinzu, dass „ein Nachlassen des Schutzes in einigen Gruppen zu beobachten war“.