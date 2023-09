Behörden leugnen den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und der steigenden Zahl von Todesfällen bei Piloten

Der Tod von Piloten ist wieder in den Nachrichten, da drei weitere Piloten in diesem Monat „plötzlich“ gestorben sind. IndiGo-Kapitän Manoj Subramanyam, 40, erlitt beim Einsteigen am Gate des Flughafens Nagpur einen Herzstillstand. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Qatar Airlines verlor einen „sehr fitten“ Seniorpiloten im Alter von 51 Jahren, der starb, während er als Passagier auf dem Flug QR579 von Delhi nach Doha reiste. Der LATAM-Flug LA505 von Miami nach Santiago, Chile, wurde nach Panama umgeleitet, nachdem Kapitän Ivan Andaur, 56, auf der Toilette zusammengebrochen und gestorben war. In Alabama erlitt ein Flugschüler einen Herzstillstand und wurde während des Fluges wiederbelebt. Er konnte am Boden wiederbelebt werden. Inzwischen gibt es Berichte über 15 weitere Vorfälle, bei denen Piloten kollabierten und starben. Bei einem Absturz kamen alle an Bord befindlichen Personen, darunter ein zweijähriges Mädchen, ums Leben.

Allein im März berichteten wir über fünf Piloten, die entweder kollabierten oder starben. Der kanadische Arzt Dr. William Makis, Autor von mehr als 100 von Experten begutachteten medizinischen Veröffentlichungen, hat ebenfalls zahlreiche Artikel auf seiner Substack-Seite veröffentlicht, darunter diesen vom Juni 2023, in dem vier Piloten der Singapore Airlines beschrieben werden, die plötzlich oder an Krebs starben.

Viele glauben, dass die Ende 2020 eingeführten Covid-Impfstoffe daran schuld sind. Zwischen 2021 und 2022 stieg die Zahl der fluguntauglichen Piloten bei der britischen Zivilluftfahrtbehörde (CAA) um 75 Prozent, während die RAF angab, dass 27 Prozent ihrer Piloten medizinisch herabgestuft wurden. Alle Piloten müssen eine Wahrscheinlichkeit von weniger als einem Prozent nachweisen, ernsthaft zu erkranken, um ihre jährliche ärztliche Untersuchung zu bestehen, weshalb diese Zahlen ungewöhnlich sind.

Kürzlich gestellte Anfragen zur Informationsfreiheit (FOI) an die CAA und die RAF zeigen einen alarmierenden Anstieg der Zahl der Piloten in der Wirtschaft und bei den Streitkräften, die nach der Einführung der Impfung als fluguntauglich registriert wurden.

Hier sind die Zahlen der CAA für die letzten fünf Jahre zu allen mit Flugverbot belegten Berufs- und Privatpiloten:

2018 – 1.550 – normales Jahr

2019 – 1.663 – erste Covid-Fälle werden im Dezember 2019 gemeldet

2020 – 851 – Einschränkung des Flugverkehrs aufgrund von Abriegelungen, Viroseninfektionen auf dem Höhepunkt, kein Impfstoff bis Dezember

2021 – 1.594 – der Impfstoff ist ab Januar allgemein verfügbar und wird im November für US-amerikanische und australische Piloten vorgeschrieben, nicht aber für britische Piloten, von denen die meisten den Impfstoff genommen hätten oder mit Einschränkungen bei Flügen in Länder mit Impfpflicht konfrontiert gewesen wären

2022 – 2.784 – nach der Impfung, enormer Anstieg der nicht bestandenen medizinischen Untersuchungen – 75 Prozent.

Mehr als 25 Prozent ist ein ungewöhnlicher Anstieg für RAF-Piloten, aber was ist mit dem 75-prozentigen Anstieg der Flugverbote für Berufspiloten? Die Korrespondenz zu diesem Thema war lang und mühsam, aber es sieht so aus, als ob der Brexit einen Teil der Schuld trägt.

Als wir die Europäische Union (EU) verließen, waren britische Piloten bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) registriert. Sie mussten sich bei der EASA abmelden und dann bei der CAA neu anmelden. Ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde erklärte dieses Verfahren als Grund für die gestiegenen Zahlen: „Rund 8.000 Piloten haben ihre europäischen Lizenzen in andere EU-Länder übertragen und dann im Jahr 2022 eine britische Lizenz beantragt. Während dieser Zeit gab es möglicherweise Bewerber, die nach Großbritannien zurückkehrten und deren Antrag vorübergehend als „untauglich“ eingestuft wurde, während wir relevante medizinische Informationen über die angegebenen Krankheiten einholten. Dieser Status wurde in der Regel aus verwaltungstechnischen Gründen eingetragen.

Ein Bewerber kann innerhalb eines Jahres mehrmals als untauglich und dann wieder als tauglich eingestuft werden, und jeder dieser Fälle wird in unseren Berichten gezählt. Ein und derselbe Bewerber kann also mehr als einmal in einem Bericht auftauchen, wenn er mehrere flugmedizinische Untersuchungen oder mehrere Einschränkungen in seinem Tauglichkeitszeugnis hat oder wenn er mehrere Medikamente einnimmt.

Ich fand dies verwirrend, nicht schlüssig und nicht überzeugend und stellte eine weitere FOI-Anfrage zu den obligatorischen Ereignismeldungen (MORs), bei denen es sich um obligatorische Berichte an die CAA über alles handelt, was während eines Fluges passieren und das Flugzeug, die Besatzung oder die Passagiere gefährden könnte. Die CAA wollte weder bestätigen noch dementieren, dass sie über diese Informationen verfügt.

Deshalb wandte ich mich letzten Monat an die Safety Intelligence Division, in der Hoffnung, dass sie mir Details über die MOR geben würden. Sie erklärten mir, dass die EU-Verordnung 376/2014 besagt, dass MOR-Informationen nicht an die Öffentlichkeit oder die Medien weitergegeben werden dürfen, da sie nur der Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Flugsicherheit dienen. Sie sagten: „Unser medizinisches Team hat Zugang zu den MORs, überprüft sie regelmäßig und ergreift die entsprechenden regulatorischen Maßnahmen.

Eine Mauer aus Ziegelsteinen, aber was ist mit den Zahlen der RAF? Im Januar 2023 schlug Oberstleutnant Theresa Long von der US Air Force, eine zertifizierte Ärztin für Luft- und Raumfahrtmedizin und Fliegerärztin der Army Brigade, Alarm. Sie sagte: „Ich habe ungewöhnliche Diagnosen und alarmierende Trends erst nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs gesehen. Dr. Long sagte vor Gericht aus, dass sie an einem einzigen Nachmittag von vier Piloten gehört habe, deren MRT-Scans eine Herzmuskelentzündung zeigten.

Die USA haben die Covidimpfung für ihr Militär im August 2021 verpflichtend gemacht, obwohl Oberstleutnant Long sagte, dass die durch Infektion erworbene Immunität der Impfung überlegen sei und dass „weniger als 20 von 1,4 Millionen aktiven Soldaten an der zugrunde liegenden SARs-CoV-2 gestorben sind“.

RAF-Piloten wurden in zwei Kategorien eingeteilt: vorübergehend wegen nicht bestandener ärztlicher Untersuchungen gesundheitlich degradiert, wobei sie je nach Erkrankung (z. B. verstauchter Knöchel) weiterhin fliegen durften, und dauerhaft wegen nicht bestandener ärztlicher Untersuchungen gesundheitlich degradiert, wobei sie nach Genesung wieder fliegen durften.

Die Impfung war nicht obligatorisch, aber ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass 97 Prozent des Verteidigungspersonals die Erstimpfung und 95 Prozent die Zweitimpfung akzeptierten.

Hier die Zahlen der RAF:

TEMPORÄR

2018 – 220

2019 – 220

2020 – 230

2021 – 240

2022 – 280

PERMANENT

2018 – 60

2019 – 70

2020 – 90 – Covid-19-Infektionen im schlimmsten Stadium

2021 – 100 – Streitkräfte bieten Impfung im Juli an

2022 – 90 – Verteidigungsministerium bestätigt, dass 97 Prozent des Verteidigungspersonals geimpft sind, jedoch keine Pilotzahlen.

Was bedeutet das für die Flugsicherheit und die Sicherheit des Luftverkehrs in unserem Land? Die Pilotenaktivisten US Freedom Flyers und Aussie Freedom Flyers sagen, dass die Nebenwirkungen des Impfstoffs, von denen bekannt ist, dass sie zu Herzerkrankungen, Blutgerinnseln und Schlaganfällen führen können, ein Faktor für die Arbeitsunfähigkeit von Piloten sind.

Der ehemalige Virgin-Australia-Kapitän Glen Waters von der Piloten-Unterstützungsgruppe Aussie Freedom Flyers enthüllte beunruhigende Informationen: „Herzinfarkte und Schlaganfälle sind in unserer Branche außergewöhnlich.

Ein spezialisierter Allgemeinmediziner mit flugmedizinischer Qualifikation, ein sogenannter Designated Medical Examiner (DAME), sagte, er habe eine deutliche Zunahme der Herzerkrankungen Myokarditis (die tödlich sein kann) und Perikarditis festgestellt. Ich dachte, die Inzidenz sei eins zu hundert, aber der DAME sagte, nein, es sei eher eins zu zehn. Er sagte jedoch, dass viele der Symptome, die er gesehen habe, behandelbar und vorübergehend seien.

Unter vier Augen habe ich mit Piloten gesprochen, die wissen, dass sie einen Impfschaden haben. Ein Pilot hatte nach seiner zweiten Impfung Schwierigkeiten, nach Hause zu kommen. Er benötigte dreieinhalb Stunden für eine Strecke von 80 Minuten. Immer wieder musste er anhalten, weil er ohnmächtig wurde und schwitzte. Er dachte, er würde sterben. Am Ende hatte er eine Herzbeutelentzündung und Leukämie.

Ein anderer Pilot bekam nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung und war sechs Monate arbeitsunfähig. Er hoffte, von seiner Versicherung bezahlt zu werden. Nach acht Monaten sagte sein Kardiologe: „Ich glaube, Sie haben es überstanden, Sie können wieder arbeiten“, und seine DAME war bereit, ihm seine medizinische [Flugerlaubnis] zurückzugeben. Er sagte: „Ich weiß nicht warum, denn ich kann kaum noch arbeiten. Einen 12-Stunden-Arbeitstag würde ich nicht überleben, und ich will es gar nicht erst versuchen. Eine Entschädigung hat er nie erhalten.

Ein dritter Pilot, der sich in der gleichen Situation befand, bekam seine Medikamente zurück und arbeitete einen Tag lang, was ihn fast umbrachte. Am nächsten Tag kündigte er. Jetzt hat er eine Teppichreinigung.