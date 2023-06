Behörden stehen vor einem Rätsel, nachdem 3 Meter große »Außerirdische« im Garten gelandet sind

Eine Familie aus der US-Stadt Las Vegas behauptet, etwas sei in ihrem Garten abgestürzt. Sie riefen den Notruf 112 an und sagten, dass „nicht-menschliche“ Wesen gelandet seien.

Am 30. April nahm die Bodycam eines Polizisten aus Las Vegas gegen 23.50 Uhr einen Lichtblitz auf, der über den Himmel schoss. Mehrere Personen aus Ostkalifornien, Nevada und Utah sahen den Blitz.

Wie 8 News Now erfuhr, ist auch einen Monat später noch nicht klar, was genau passiert ist. Drohnenaufnahmen zeigen einen Ausdruck an der Absturzstelle.

Etwa 40 Minuten später rief ein Mann die 999 an. Er sagte, etwas sei vom Himmel gefallen und zwei „sich bewegende Dinge“ seien in seinem Garten zu sehen gewesen.

„Ich schwöre bei Gott, das ist kein Scherz. Wir haben schreckliche Angst“, sagte der Hausherr. Ihm zufolge waren die beiden Kreaturen im Garten bis zu 3 Meter lang. „Sie sehen aus wie Außerirdische. Große Augen. Sie haben große Augen. Ich kann es nicht erklären. Und einen großen Mund. Sie haben glänzende Augen. Sie sind zu 100 Prozent nicht menschlich.“

Auch andere Familienmitglieder sahen die Kreaturen. Zwei Polizisten wurden zu dem Haus geschickt. „Es war eine große Kreatur“, sagte ein Zeuge zu einem Polizeibeamten. „Mehr als 3 Meter lang.“

Der Beamte sagte, ein Kollege habe ebenfalls etwas vom Himmel fallen sehen. Eine polizeiliche Untersuchung ergab nichts. Der Fall wurde abgeschlossen.

„Rufen Sie uns nicht an, wenn diese 3 Meter langen Kreaturen zurückkommen“, sagte ein Beamter, als er zum Polizeiauto zurückging.

Newsweek hat die Polizei von Las Vegas per E-Mail über den Vorfall informiert.