Die WHO plant eine weitere Pandemie-„Simulation“

Die Weltgesundheitsorganisation hat zu einer „Simulation“ einer weiteren globalen Pandemie aufgerufen, um sich zu vergewissern, dass die in ihr Pandemieabkommen eingebauten totalitären Kontrollmechanismen gegen die Sklavenklasse wirksam sind. Dies riecht nach der Simulation des Ereignisses 201, das am 18. Oktober 2019 stattfand, seltsamerweise nicht lange, bevor COVID-19 zu einer Pandemie wurde.

Einem Bericht von ZeroHedge zufolge arbeiten 194 Nationen weiterhin an Entwürfen für Pandemieabkommen, die der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem GPMB (Global Preparedness Monitoring Board), einem von der WHO einberufenen Gremium, mehr Befugnisse einräumen würden. Diese selbst ernannten Meister haben dazu aufgerufen, bis Ende dieses Jahres eine weltweite Pandemie-Simulation durchzuführen, um die Wirksamkeit der neuen Bestimmungen zu testen, bevor die Mitgliedsstaaten sie 2024 unterzeichnen.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nicht auf den nächsten Notfall warten können, um herauszufinden, wie gut das Pandemie-Abkommen und die IHR-Änderungen funktionieren werden; wir müssen es jetzt wissen“, erklärte Joy Phumaphi, Ko-Vorsitzende des GPMB, am 22. Mai. „Wir schlagen daher vor, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam mit anderen wichtigen Akteuren eine Simulationsübung auf der Grundlage des Entwurfs des Abkommens und des Entwurfs der IHR-Änderungen im Laufe dieses Jahres durchführen, bevor sie fertiggestellt und angenommen werden.“

„Eine Simulationsübung im Vorfeld und eine solide Überwachung und Rechenschaftspflicht nach ihrer Verabschiedung sind zwei Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass diese wichtigen Instrumente ihr Potenzial erfüllen und wir für die nächste Pandemie gerüstet sind“, heißt es in dem Bericht.

Das erinnert stark an die Simulation des Coronavirus Event 201, die die Machthaber durchführten, bevor sie COVID-19 als „Pandemie“ bezeichneten.

Die Johns Hopkins University veranstaltete zusammen mit der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) am 18. Oktober 2019 in New York, NY, Event 201, eine Pandemieübung auf hohem Niveau. Die Übung veranschaulichte Bereiche, in denen öffentlich-private Partnerschaften bei der Reaktion auf eine schwere Pandemie notwendig sind, um weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen zu mindern. Dies ist ein Beispiel für Korporatismus, bei dem die herrschende Klasse sowohl die Regierung als auch Unternehmen sind. Wenn man bedenkt, dass die Vereinigten Staaten selbst ein Unternehmen sind, sollte dies niemanden überraschen. Das Ziel ist die totale Kontrolle und Macht über die Menschheit.

Die „weitreichenden“ wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen waren, dass die Sklaven ihren Herren bereitwillig die Macht überließen und Befehlen gehorchten, weil sie Angst hatten, sich zu erkälten. Sie zerstörten ihre Lebensgrundlagen und bewiesen, was für gute Lemminge sie sind und wie leicht es ist, Menschen in Massen zu kontrollieren.

Bei einer früheren Simulation namens Clade X, die vom Johns Hopkins Center for Health Security veranstaltet wurde, trafen sich „Experten“ und Machthaber in Washington D.C., um die Verhinderung einer Pandemie zu simulieren. Die Regierenden diskutierten über die Rolle der Regierung im Hinblick auf Clade X, ein Virus, das das Potenzial hat, 900 Millionen Menschen zu töten.

„Es geht darum, die Macht über Gesundheitsnotfälle zu zentralisieren“, sagte David Bell, ein Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und ehemaliger WHO-Mitarbeiter, der sich auf Epidemiepolitik spezialisiert hat, gegenüber der Epoch Times. „Es wird die Autorität innerhalb der WHO zentralisieren, insbesondere beim Generaldirektor, und es wird den Bereich auf das ausweiten, was sie One Health nennen.“

Eine weitere Simulation kann uns eine Vorstellung davon geben, worauf wir in Zukunft achten müssen.