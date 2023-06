RFK Jr. erklärt Musk, dass er die Grenze zwischen den USA und Mexiko dauerhaft abriegeln will; bringt Massenerschießungen mit pharmazeutischen Medikamenten in Verbindung; will GOF weltweit beenden

Robert F. Kennedy Jr. sprach am Montag in einem Twitter Spaces-Interview mit Elon Musk, dem Risikokapitalgeber David Sacks, der ehemaligen demokratischen Abgeordneten Tulsi Gabbard und anderen über viele der Themen, die seiner Meinung nach in der politischen Debatte vor den Präsidentschaftswahlen 2024 im Vordergrund stehen sollten.

Kennedy, der als Demokrat für die Präsidentschaftswahlen kandidiert, zog den Zorn der liberalen Medien auf sich, weil er während des Interviews so genannte „rechte Ideen und Fehlinformationen“ vertrat, die während der Live-Übertragung mehr als 64.000 aktive Zuhörer und seither über 1,8 Millionen Zuhörer hatten.

Die New York Times kritisierte insbesondere Kennedys Wunsch, die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu schließen, seine Vermutung, dass es einen Zusammenhang zwischen Massenerschießungen und pharmazeutischen Medikamenten gibt, seine Behauptung, dass COVID-19 „eindeutig eine Biowaffe“ sei, und seine Kritik an der Vorliebe der Demokraten für den Krieg.

Waffen, Drogen und Big Pharma

Kennedy stellte klar, dass er ein „Verfassungsabsolutist“ sei.

Der 69-jährige Sohn des ermordeten ehemaligen US-Justizministers Robert F. Kennedy und Neffe des ermordeten ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy betonte, er kenne die Auswirkungen von Waffengewalt aus erster Hand, wies aber darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof die Bedeutung des zweiten Verfassungszusatzes klargestellt habe, den er nicht antasten würde.

Kennedy räumte ein, dass die Waffenkultur in den ländlichen Gemeinden des Landes tief verwurzelt ist und dass es nicht richtig ist, den Amerikanern die Waffen wegzunehmen. Er merkte an, dass weitere Verstöße gegen den zweiten Verfassungszusatz zu Recht als „Teil eines systematischen Angriffs auf unsere Bill of Rights“ angesehen würden, und das in einer Zeit, „in der die Verfassung in noch nie dagewesener Weise angegriffen wird“.

Kennedy befürwortete zwar Sicherheitsvorkehrungen an Schulen als vorübergehendes Mittel, um künftige Schießereien an Schulen zu verhindern, wies aber darauf hin, dass die wirkliche Lösung ein Verständnis für das eigentliche Problem erfordere, das nicht in Waffen bestehe. Schließlich gibt es in anderen Ländern mit einer vergleichbaren Anzahl von Waffen pro Kopf keine routinemäßigen Massenmorde.

„In der Schweiz ist die letzte Schießerei an einer Schule 21 Jahre her. Wir haben alle 21 Stunden einen. Das Einzige, was bei uns anders ist als in anderen Ländern, ist die Menge an Psychopharmaka, die unsere Kinder und unsere Leute einnehmen“, sagte Kennedy.

Als Präsident, so Kennedy, würde er „die Rolle von Psychopharmaka bei diesen Ereignissen sehr genau unter die Lupe nehmen – und es gibt im Moment keine guten Studien, die schon vor Jahren zu diesem Thema hätten durchgeführt werden sollen – denn es gibt enorme Indizien, dass diese SSRIs und Benzos und andere Medikamente dies bewirken“.

„In unserem Land geschieht gerade etwas, was nirgendwo sonst auf der Welt geschieht und in der Geschichte der Menschheit noch nie geschehen ist“, fuhr Kennedy fort. „Man muss sich einige der – fast alle – Medikamente ansehen. Wenn man sich die Beipackzettel der Hersteller anschaut, wird als Nebenwirkung Mord- und Selbstmordverhalten angegeben. … Vor der Einführung von Prozac gab es in unserem Land so gut wie keine derartigen Vorfälle, und wir haben sie in der Geschichte der Menschheit noch nie erlebt.“

Schließung der Grenze

Kennedy nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um die amerikanische Souveränität und insbesondere um die Grenze zwischen den USA und Mexiko ging.

„Wir müssen unsere Grenze abriegeln“, sagte Kennedy. „Es ist eine existenzielle Schlüsselfunktion für jede Nation in der Welt, die Einwanderung an ihrer Grenze kontrollieren zu können, und Millionen von Menschen oder Hunderttausende, in diesem Fall Millionen von Menschen, über die Grenze strömen zu lassen, ist etwas, das keine Nation dulden kann oder sollte.“

„Das Schlimmste ist, dass dies zu einer humanitären Krise an der Grenze geführt hat. Die Vorstellung, dass wir eine offene Grenze haben, ist jetzt ein Evangelium auf der ganzen Welt, so dass Menschen aus der ganzen Welt einfliegen, aus Europa, aus China, aus Asien … und von gemeinnützigen Gruppen und von Regierungsgruppen unterstützt werden, um tatsächlich in Bussen zur Grenze der Vereinigten Staaten zu gelangen, und das muss unterbunden werden.“

Nach Angaben der US-Zollbehörde U.S. Customs and Border Protection sind allein zwischen Oktober und April über 1,4 Millionen illegale Einwanderer ins Land gekommen. Zwischen Oktober 2021 und September 2022 lag die Zahl der Begegnungen an der südwestlichen Landgrenze bei weit über 2,3 Millionen. Weitere 1,7 Millionen sind zwischen Oktober 2020 und September 2021 illegal eingereist.

Kennedy führt einen Teil der illegalen Migration auf die schlechte US-Außenpolitik in Süd- und Mittelamerika zurück und beruft sich dabei auf die Folgen des Krieges gegen Drogen und vergangene von den USA unterstützte Putsche.

Neben einer Neubewertung des Ansatzes der USA in Bezug auf ihre Beziehungen zu den Ländern des Südens betonte er: „Vor allem müssen wir die Grenze abriegeln“, zumal die illegale Einwanderung tiefgreifende Auswirkungen auf die armen Amerikaner hat.

„Wir haben Menschen in diesem Land, die von Armut betroffen sind und die aufgrund des Mangels an öffentlicher Unterstützung nicht einmal Zugang zu öffentlicher Unterstützung haben. Und wir müssen die Menschen in diesem Land schützen“, sagte Kennedy. „Wir haben nicht die Kapazität, um viele neue Einwanderer zu versorgen. Diese riesige Flut von neuen Einwanderern, die in unsere Städte kommt und die Schulsysteme belastet, belastet die Sozialsysteme für … Amerikaner, die bereits Probleme haben. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden.“

Biowaffen und militärischer Abenteurertum

Kennedy sagte, dass die Demokratische Partei nicht nur in der Gefangenschaft der Pharmaindustrie stehe, sondern auch ein großes Interesse am Geschäft mit dem Krieg habe, und unterstrich, dass Präsident Joe Biden ein Kriegstreiber sei, berichtete die Times.

„Ich denke, die Demokratische Partei ist zur Partei des Krieges geworden“, sagte Kennedy. „Ich schreibe das direkt Präsident Biden zu. … Er war immer für eine sehr kriegerische, kämpferische und aggressive Außenpolitik, und er glaubt, dass Gewalt ein legitimes politisches Mittel ist, um Amerikas Ziele im Ausland zu erreichen.“

Kennedy war ebenso kritisch, wenn nicht sogar noch kritischer gegenüber dem Krieg, der angeblich im eigenen Land geführt wurde.

Kennedy behauptete, die CIA habe die Entwicklung von Biowaffen im Geheimen fortgesetzt, nachdem das Übereinkommen über biologische Waffen 1975 in Kraft getreten war, und die Produktion dann nach der Verabschiedung des Patriot Act in Abstimmung mit anderen Teilen der Regierung auf Hochtouren gebracht.

„Wir sollten die ganze Sache abschalten. Sie wissen, dass COVID eindeutig ein Biowaffenproblem war, und Sie haben gesehen, was das mit uns gemacht hat. Was wäre, wenn es eine echte Krankheit wäre? Eine Krankheit mit einer 50-prozentigen Sterblichkeitsrate wie Dengue-Fieber oder Ebola oder eines dieser anderen wirklich tödlichen Viren. Die gibt es auch in den Labors. Was wäre, wenn dieses Virus entkommen wäre? Dann sollten wir es auf der ganzen Welt ausschalten“, sagte Kennedy.

Liberale Medien reagieren

Die New York Times behauptete, Kennedy „klang wie ein Kandidat, der sich im aufkeimenden republikanischen Präsidentschaftswahlkampf viel wohler fühlt“, und beschuldigte ihn, seine „Wahlkampfplattform – und seinen berühmten Namen – zu nutzen, um Fehlinformationen und Ideen zu verbreiten, die in seiner Partei wenig Anklang finden“.

Die Times behauptete weiter, Kennedy sei „ein langjähriger Verstärker und Verbreiter von haltlosen Theorien“.

CNN schlug vor, dass Musks „direkte Verbindung mit Kennedy … erhebliche Auswirkungen sowohl auf Twitter als Plattform als auch auf Musks Glaubwürdigkeit haben könnte“ und bezeichnete Kennedy als „marginalen Kandidaten, der entlarvte medizinische Behauptungen vertritt“.

Während CNN das Interview in ein negatives Licht rückte, gelang es dem Sender, einige von Kennedys freiheitsfördernden Eigenschaften zu erwähnen: „Kennedy hat auch die Schließung von Kirchen, die soziale Distanzierung und die staatliche Überwachung angegriffen.

Der Rolling Stone, der wiederholt Falschmeldungen und Verleumdungen veröffentlicht hat, fasste das Interview folgendermaßen zusammen: „Der Umweltanwalt, der zum Verschwörungstheoretiker wurde und nun versucht, Präsident Biden für die Nominierung zum Präsidenten der Demokraten im Jahr 2024 auszustechen, nahm sich die Zeit, in einem fast zweieinhalbstündigen Gespräch ein breites Spektrum seiner ausgefallenen und pseudowissenschaftlichen Ideen zu diskutieren.“

Das gesamte Interview kann hier nachgehört werden: https://twitter.com/i/spaces/1PlJQpmkngnGE

Laut einer CNN-Umfrage von Ende Mai steht Kennedy in den Umfragen unter den potenziellen demokratischen Wählern an zweiter Stelle. 20 % favorisieren ihn derzeit, aber er liegt 40 Punkte hinter Biden. Der RealClear Politics-Durchschnitt sieht Biden derzeit bei 42,5 Punkten Vorsprung.