Bei Trumps verfassungswidrigen Aktionen geht es um die Ausweitung der Macht des Präsidenten, nicht um die öffentliche Sicherheit

Öffentliche Sicherheit & Macht des Präsidenten

Thomas Jefferson und James Madison erkannten, dass der Preis für Sicherheit der Verlust der persönlichen Freiheit, die Ausweitung der Macht des Präsidenten, der Verlust der lokalen Kontrolle über die Polizei und die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips sein kann, schreibt Richter Andrew Napolitano.

Von Andrew P. Napolitano

Präsident Donald Trump behauptete in diesem Monat, dass die Stadt Washington, D.C. durch die Aufstockung der Polizeiarbeit durch den Bund innerhalb von vier Tagen von der gefährlichsten Stadt Amerikas zur sichersten geworden sei. Er führte keine Beweise an, sondern stützte sich offenbar auf seine eigenen Beobachtungen und anekdotische Hinweise von Freunden. Er meinte, jeder wolle, dass er für die Sicherheit seiner Städte und Gemeinden sorge.

Trump konnte es sich nicht verkneifen, einen Anstieg der Verhaftungszahlen zu vermelden. Dazu gehörten Straftaten wie Landstreicherei, Weglaufen vor Bundesbeamten und das Anschlagen der kugelsicheren Weste eines Bundesbeamten mit einem Sandwich. Es bleibt abzuwarten, ob Verhaftungen wegen Verbrechen gegen die Lebensqualität oder wegen Nichtverbrechen – Landstreicherei ist verfassungswidrig, und das Weglaufen vor Bundesbeamten ist kein Verbrechen, es sei denn, sie haben einen rechtmäßigen Grund, jemanden zu verfolgen – in Verurteilungen und spürbare Sicherheit umgesetzt werden können.

Jefferson und Madison waren sich darüber im Klaren, dass jeder sicher sein möchte, aber sie erkannten, dass einige Preise für Sicherheit zu hoch sind: der Verlust der persönlichen Freiheit, eine Ausweitung der bereits aufgeblähten Befugnisse des Präsidenten, der Verlust der lokalen Kontrolle über die Polizei und die Verletzung des Verfassungsgrundsatzes der Subsidiarität.

Die Vorgeschichte

Während der Kolonialzeit gab es keine Polizei. In den Städten existierten lediglich Gefängniswärter, die Anordnungen von Richtern ausführten, wozu Inhaftierungen und gelegentlich Hinrichtungen gehörten. Schriftliche Gesetze waren selten. Das Gewohnheitsrecht folgte dem Naturrecht. Zur Durchsetzung der Gesetze stellte der Sheriff Milizen auf, bestehend aus Bauern und Handwerkern.

Die Politik des Königs wurde durch Kolonialgouverneure, deren Truppen und britische Agenten durchgesetzt, die mit allgemeinen Haftbefehlen ausgestattet waren. Diese wurden von einem geheimen Gericht in London ausgestellt und ermächtigten den Inhaber, alles und jeden zu durchsuchen und zu beschlagnahmen.

Eine von Jeffersons bittersten Klagen in der Unabhängigkeitserklärung waren die wiederholten Verstöße des Königs gegen die Lehre der Subsidiarität. Dieses Prinzip, von den Römern entwickelt, später durch Thomas von Aquin kodifiziert und im Westen übernommen, besagt: Wenn die Regierung eine Aufgabe erfüllen will – sei es einen Falschparker verfolgen oder Krieg führen –, muss sie mit den geringsten Mitteln arbeiten, die ihr von den Regierten überlassen wurden. Und effizient kann das nur die Regierungsebene tun, die dem Problem am nächsten ist.

Madison berücksichtigte dies bei der Ausarbeitung der Verfassung. Er legte die Befugnisse der Zentralregierung klar fest – öffentliche Sicherheit war nicht darunter. Indem er Gesundheit, Sicherheit, Wohlfahrt und Moral ausschloss, behielt er diese Bereiche den Staaten vor. Um dies zu verankern, schuf er den 10. Verfassungszusatz.

Madison wusste auch, was Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung angeprangert hatte: dass der König Kolonisten in Amerika verhaften und nach London bringen ließ. Deshalb enthält die Verfassung die Vorschrift, dass Bundesstrafprozesse im Gerichtsbezirk stattfinden müssen, in dem das Verbrechen begangen wurde.

Bundespolizei und Verfassungsgrenzen

Ich habe oft argumentiert, dass das FBI und das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) verfassungswidrig sind. Sie werden in der Verfassung weder erwähnt noch angedeutet, und ihre Aufgaben – die öffentliche Sicherheit – sind den Staaten vorbehalten. Bis zu den Präsidentschaften von Woodrow Wilson und Franklin Delano Roosevelt mischten sich Bundesbehörden nicht in die Verbrechensbekämpfung ein. Dies war Aufgabe der Bundesstaaten.

Wilson schuf dann den Vorläufer des FBI und überzeugte den Kongress, dass wir nun eine Bundespolizei bräuchten. Unter Roosevelt wurde dies weiter ausgebaut – und alle lebenden Amerikaner wuchsen mit dem Konzept des FBI als Bundesvollstrecker auf.

Nach den Anschlägen vom 11. September schuf die Regierung Bush eine weitere Bundespolizei, zehnmal größer als das FBI: das DHS. Diese Beamten tragen schwarze Hemden und Masken, wenn sie oft ohne Haftbefehl verhaften.

Als Präsident Trump beschloss, die Metro Police von D.C. für 32 Tage – gemäß dem Home Rule Statut von 1973 – zu verstaatlichen, versuchte er, den Polizeichef durch einen Bundesbürokraten zu ersetzen. Ein Bundesgericht stoppte dies. Jetzt sucht er offenbar nach Wegen, auch die Polizeien von New York, Chicago und Los Angeles zu übernehmen. Kann er das legal tun? Mit einem Wort: NEIN.

In zwei Fällen aus den 1990er Jahren, U.S. v. Lopez und Printz v. U.S., bestätigte der Oberste Gerichtshof die Souveränität der Bundesstaaten in Fragen der öffentlichen Sicherheit. Der Gerichtshof stellte klar, dass der Bund den Staaten nicht vorschreiben darf, wie sie ihre Straßen sichern, und ihnen keine Mittel entziehen darf. Das ist Madisons Subsidiarität in moderner Form.

Obwohl D.C. eigentlich dem Kongress gehört und der Präsident dort 32 Tage Zugriff auf die Polizei hat, fehlt Trumps Maßnahmen, die Straßen zu „säubern“ und Leute zu verhaften, die er für Schläger hält, die verfassungsrechtliche Grundlage.

Schlussgedanke

Freiheit entsteht durch die Begrenzung des Staates, nicht durch seine Ausweitung. Sie gedeiht, wenn Verfahren eingehalten werden. Wenn die Regierung im Namen der öffentlichen Sicherheit tun kann, was sie will – wer schützt uns dann vor der Regierung?

*

Andrew P. Napolitano, ehemaliger Richter am Superior Court of New Jersey, war leitender Justizanalyst beim Fox News Channel und ist Gastgeber des Podcasts Judging Freedom. Er hat sieben Bücher über die Verfassung der Vereinigten Staaten geschrieben. Das jüngste ist Suicide Pact: Die radikale Ausweitung der präsidialen Befugnisse und die tödliche Bedrohung der amerikanischen Freiheit.