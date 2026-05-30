Beide Seiten sind sich einig, dass das Iran-Abkommen „kurz vor dem Abschluss“ steht, während Trump eine baldige „endgültige Entscheidung“ verspricht und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

NYT: Das Treffen von Präsident Trump im Situation Room dauerte etwa zwei Stunden, doch der Präsident traf keine Entscheidung über ein neues Abkommen mit dem Iran .

. Trump bekräftigt Bedingungen an den Iran für die Aufhebung der US-Seeblockade , Ölpreis gibt nach. Fars antwortet: „Eine Mischung aus Wahrheit und Lügen.“

, Ölpreis gibt nach. Fars antwortet: Trump verspricht, in „Zusammenarbeit“ mit dem Iran und/oder China den Nuklearmüll „aufzuspüren“ und unter Kontrolle zu bringen , sagt, es werde kein Geld mit dem Iran ausgetauscht, und dieser müsse „zustimmen“, niemals eine Atomwaffe zu besitzen (Truth Social).

, sagt, es werde kein Geld mit dem Iran ausgetauscht, und dieser müsse „zustimmen“, niemals eine Atomwaffe zu besitzen (Truth Social). Die NY Times berichtet über ein überraschendes Element des iranischen Friedensentwurfs: einen vorgeschlagenen Investitionsfonds für den Iran – angeblich in Höhe von 300 Milliarden Dollar .

. Teheran bestätigt, dass die Absichtserklärung ins Stocken geraten ist, aber derzeit geprüft wird , vor dem Hintergrund mangelnden Vertrauens in die Verhandlungen mit Washington.

, vor dem Hintergrund mangelnden Vertrauens in die Verhandlungen mit Washington. Die Revolutionsgarden erklärten, jeder erneute Konflikt würde sich „weit über die Region hinaus“ ausbreiten und drohten mit „vernichtenden Schlägen“ und „völligem Ruin“ an Orten, die sich die Gegner „nicht einmal vorstellen können“.

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Trump nach zweistündiger Sitzung im Lagezentrum: Noch keine Einigung

Am späten Freitagnachmittag scheinen sich beide Seiten einig zu sein, dass noch keine Einigung erzielt wurde. Zunächst die neuesten Berichte der NY Times nach einer zweistündigen Sitzung im Lagezentrum des Weißen Hauses:

Das Treffen von Präsident Trump im Lagezentrum dauerte etwa zwei Stunden, doch der Präsident traf keine Entscheidung über ein neues Abkommen mit dem Iran, so ein hochrangiger Regierungsvertreter, der unter der Bedingung der Anonymität über interne Beratungen sprach. Die Regierung sei der Ansicht, dass sie kurz vor einer Einigung stehe, doch gebe es noch einige strittige Punkte, darunter die Freigabe von Geldern für die Iraner, sagte der Vertreter.

Und von iranischer Seite lautete die letzte offizielle Mitteilung vom Nachmittag wie folgt (Reuters, staatliche Quellen):

Eine hochrangige iranische Quelle teilt Reuters mit, dass zwischen dem Iran und den USA eine politische Einigung erzielt wurde, diese jedoch noch nicht endgültig besiegelt ist.

Mehr aus der NYT:

Trump verspricht „endgültige Entscheidung“ zum Iran-Vorschlag

Trump: Das Uran des Iran wird von den Vereinigten Staaten ausgegraben werden; Fars: Trumps Behauptungen seien eine „Mischung aus Wahrheit und Lügen“

Diese „Truth Social“-Beiträge weisen mittlerweile eine unheimliche Ähnlichkeit mit denen auf, die bereits vor Wochen veröffentlicht wurden. Dies scheint jedoch eher eine Bestätigung dafür zu sein, dass es kein „abgeschlossenes“ Memorandum of Understanding gibt – wohl aber, dass einige wichtige Punkte vereinbart wurden.

Trump sagt erneut, die USA würden den „nuklearen Staub“ erhalten

Der Iran „muss zustimmen“, niemals eine Atomwaffe zu besitzen

Kein Mautsystem für den Hormuz

Entfernung aller Seeminen

„Bis auf Weiteres wird kein Geld ausgetauscht.“

Der Ölpreis gab aufgrund der Schlagzeilen zu Trumps Beitrag nach…

Seems Trump is going to say "yes" to the Iran deal — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: Es scheint, als würde Trump zum Iran-Deal „Ja“ sagen.

Doch während in den Schlagzeilen wieder ein gewisser „Optimismus“ Einzug hält, gibt es die üblichen Vorbehalte und Gegenargumente (die wahrscheinlich zutreffend sind):

This is what an Iranian official told me late last night, anticipating that Trump would be making such an announcement like the one he just made on Truth Social. Iran has also warned Trump would likely mischaracterize the privately agreed terms to promote his “victor” narrative. https://t.co/1JOvSGHrEM — jeremy scahill (@jeremyscahill) May 29, 2026

Übersetzungen von „X“: Das hat mir ein iranischer Beamter spät letzte Nacht erzählt und damit gerechnet, dass Trump eine solche Ankündigung machen würde, wie diejenige, die er gerade auf Truth Social gemacht hat. Der Iran hat auch gewarnt, dass Trump die privat vereinbarten Bedingungen wahrscheinlich falsch darstellen würde, um sein „Sieger“-Narrativ zu fördern.

Ein iranischer Beamter sagt mir, dass aus iranischer Sicht ein endgültiger Entwurf für ein MOU mit den USA vorliegt. Aber Iran hat absolut kein Vertrauen in Trump oder das Wort der USA und kann die Möglichkeit weiterer US-israelischer Schläge nicht ausschließen. Daher geht Iran bei jeder offiziellen Ankündigung vorsichtig vor. „Einige Stimmen auf iranischer Seite sind besorgt, dass Präsident Trump seine Position im letzten Moment noch überdenken könnte“, sagte der Beamte. „Trump muss das Image eines Siegers im Krieg pflegen.“ Er fügte hinzu: „Wir können Präsident Trumps Entscheidung nicht als endgültig abgeschlossen betrachten, bis die Finanzmärkte am Ende dieser Woche schließen.“

Iran stellt klar: Abkommen „noch nicht unter Dach und Fach“ – Misstrauen herrscht vor

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet am Freitag, dass die Absichtserklärung (MOU) zwischen den USA und dem Iran noch nicht endgültig unter Dach und Fach sei und dass die zahlreichen Schlagzeilen westlicher Medien vom Donnerstag, wonach endlich eine Einigung erzielt worden sei, unzutreffend seien.

„Der Text ist noch nicht endgültig festgelegt und die Berichterstattung in den westlichen Medien ist ungenau“, heißt es in einer aktuellen Erklärung. Eine offizielle Bestätigung werde bekannt gegeben, sobald der Text endgültig feststehe, merkt Tasnim an. Der Bericht zitierte einen iranischen Beamten mit den Worten, dass „der Text des möglichen Absichtserklärungsentwurfs in den letzten Tagen Änderungen erfahren hat“.

Die Konfliktparteien versuchen, einen um 60 Tage verlängerten Waffenstillstand zu vereinbaren, während dessen sie an den Verhandlungstisch zurückkehren werden – und dann sollen auch Feinheiten wie der Umgang mit dem iranischen Bestand an hochangereichertem Uran geklärt werden. Es ist nun Tag 91, und laut den neuesten Meldungen vom Freitag:

sagt der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Ghalibaf: „Wir haben kein Vertrauen in Garantien oder Worte.“

Am späten Donnerstagabend deutete US-Vizepräsident J.D. Vance an, dass Präsident Trump nicht zugestimmt habe, und das zu einem Zeitpunkt, da Washington darauf besteht, dass die Atomfrage im Rahmen des MOU stärker in den Vordergrund rückt.

Die Iraner haben jedoch immer wieder betont, dass ihr Atomprogramm nicht Gegenstand von Verhandlungen zur Beendigung des Krieges sei – sondern dass darüber erst gesprochen werden könne, sobald der Konflikt beendet sei.

Laut einer Zusammenfassung der neuesten Entwicklungen zum ins Stocken geratenen MOU von einem Al Jazeera-Korrespondenten:

Hinter den Kulissen wurden die diplomatischen Bemühungen zur Aufrechterhaltung des Waffenstillstands zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran fortgesetzt, wobei Vertreter Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Rahmenabkommens signalisierten, das nach wochenlangen Konflikten und Unruhen im gesamten Golfraum und darüber hinaus den Weg für formelle Verhandlungen ebnen könnte. Trotz des Optimismus bleiben Fragen zum Zeitpunkt und zum Umfang einer möglichen Vereinbarung offen. Iranische Medienberichte deuten darauf hin, dass die Gespräche weitergehen und wichtige Details noch nicht endgültig geklärt sind, während beide Seiten weiterhin sensible Themen wie das iranische Atomprogramm und die Sicherheit im Golfbereich erörtern.

Ghalibaf: Wir haben Zugeständnisse durch Raketen erreicht, nicht durch Dialog

Weitere Äußerungen des iranischen Verhandlungsführers in einem Update vom Freitag:

Es hat sich gezeigt, dass sich die Berichte der US-amerikanischen und internationalen Medien in ihren allgemein optimistischen Behauptungen, ein Abkommen sei „abgeschlossen“ oder „unmittelbar bevorstehend“, durchweg als voreilig, zu weit vorweggenommen, auf schwachen Quellen beruhend und letztlich unzutreffend erwiesen haben.

Iran droht den USA, den Golfstaaten und Israel mit „völligem Ruin“, sollte der Krieg wieder aufflammen

Unterdessen sind die anhaltenden Drohungen des Iran mit einem eskalierten, langwierigen Krieg sehr deutlich:

Die Revolutionsgarden erklärten, ein erneuter Konflikt würde sich „weit über die Region hinaus“ ausbreiten, und drohten mit „vernichtenden Schlägen“ und „völligem Ruin“ an Orten, die sich die Gegner „nicht einmal vorstellen können“. Diese Warnungen folgen auf einen Krieg, in dem der Iran US-Stützpunkte, israelische Städte und kritische Infrastruktur in den arabischen Golfstaaten ins Visier nahm, während er den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus praktisch lahmlegte und einen weltweiten Energieschock auslöste.

Die Islamische Republik wirbt laut CNN zudem mit neuen „Werkzeugen“, die sie gegen ihre Feinde einsetzen will:

Letzte Woche warnte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, dass künftige Vergeltungsmaßnahmen „noch viele weitere Überraschungen bereithalten“ würden, während das iranische Militär damit drohte, „neue Fronten“ unter Einsatz „neuer Mittel“ zu eröffnen. Mohammad Bagher Ghalibaf, der oberste iranische Unterhändler, erklärte, die Streitkräfte hätten die Zeit des Waffenstillstands genutzt, um ihre Fähigkeiten „auf höchstem Niveau“ wieder aufzubauen.

Einige Experten befürchten, dass solche Verweise auf „neue Fronten“ entweder die Sperrung der Meerenge von Bab al-Mandeb im Roten Meer oder sogar die Möglichkeit bedeuten könnten, dass Raketen Europa erreichen.

Umud Shokri, Energiestratege an der George Mason University, erklärte in einer Stellungnahme: „Eine gleichzeitige Krise in Bab al-Mandeb und der Straße von Hormus wäre weitaus schwerwiegender und könnte sowohl den Handel im Roten Meer als auch die Energieflüsse im Persischen Golf beeinträchtigen, was weltweit zu einem Anstieg der Ölpreise, Frachtraten und des Inflationsdrucks führen würde.“

One of the newest and most surprising elements of the Iran peace draft deal is a proposed investment fund for Iran — reportedly $300 billion.



Iran originally framed this as reparations for war damage (which it estimates at $300B–$1T). The U.S. side is rebranding it as an… pic.twitter.com/zdrgCiacfH — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: Eines der neuesten und überraschendsten Elemente des Entwurfs für das Iran-Friedensabkommen ist ein vorgeschlagener Investitionsfonds für den Iran – angeblich 300 Milliarden Dollar.

Der Iran hat das ursprünglich als Reparationen für Kriegsschäden dargestellt (die er auf 300 Mrd. bis 1 Bio. Dollar schätzt). Die US-Seite brandet es als internationalen „Investitionsfonds“ um, den sie unterstützen würde – eine weichere Rahmung, die das Wort Reparationen vermeidet.

Die Idee soll offenbar von Steve Witkoff und Jared Kushner stammen, die vorschlugen, Teheraner Immobilienprojekte zu fördern und ein breiteres Investitionsvehikel als Deal-Süßungsmittel einzusetzen.

Dennoch drängt die Trump-Regierung auf ein Abkommen, das ihre Iran-Strategie als „Sieg“ erscheinen lassen würde – ein Abkommen, das endlich die Energietransitwege wieder öffnet und die Entfernung von hochangereichertem Uran aus dem Iran vorsieht. Die Führung in Teheran scheint jedoch nicht bereit zu sein, Washington alles zu gönnen.

Weitere aktuelle Schlagzeilen

Weitere aktuelle Entwicklungen zum Iran via Newsquawk:

Viele Punkte bezüglich der iranischen Atomfrage sind geklärt; der Iran hat einer internationalen Überwachung seiner Atomanlagen zugestimmt, um deren Abbau zu verhindern, berichtete Al Arabiya unter Berufung auf Quellen. Der Iran will das angereicherte Uran nach China transferieren, mit der Zusage, es nicht an Amerika zu liefern.

Der Vorsitzende des iranischen Nationalen Sicherheitsausschusses des iranischen Parlaments sagte, es gebe keine Pläne, angereichertes Uran aus dem Land zu transferieren, berichtete Asharq.

Der stellvertretende iranische Minister für Außenpolitik und internationale Sicherheit, Ali Baqeri, hielt in Moskau separate Treffen mit dem außenpolitischen Berater des brasilianischen Präsidenten und dem Generalsekretär des ägyptischen Nationalen Sicherheitsrats ab.

Der Kommandeur der IRGC erklärte, die iranischen Streitkräfte seien bereit, auf Befehl des Obersten Führers zu handeln, und Feinde sollten keine Fehler begehen, da sie sich selbst und andere in Schwierigkeiten bringen würden.

Laut Al Jazeera teilte eine iranische Militärquelle mit, dass eine US-Drohne in der Nähe von Bushehr im Süden des Iran abgefangen wurde.

Der US-Vizepräsident Vance sagte, US-Präsident Trump sei noch nicht bereit, das Iran-Abkommen zu billigen, während Vance laut AFP anmerkte, dass die USA und der Iran große Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstandsabkommens gemacht hätten. Vance sagte laut SNN, die USA und der Iran seien sich in Bezug auf Urananreicherung und -vorräte uneinig.

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses für Politik, Stephen Miller, erklärte in einem Interview mit Fox News, dass US-Präsident Trump direkt an den Verhandlungen mit dem Iran beteiligt sei.

US-Präsident Trump sagte, wir hätten die iranische Marine vollständig versenkt und ihre Luftwaffe zerstört, hätten jedoch nicht die gesamte militärische Führung des Iran ins Visier genommen, damit sich nicht wiederhole, was im Irak geschehen sei.

Das US-Militär erklärte, die Behauptung des iranischen Staatsfernsehens, iranische Streitkräfte hätten ein US-Flugzeug in der Nähe von Bushehr abgeschossen, sei falsch und kein US-Flugzeug sei vom Iran abgeschossen worden; alle US-Luftfahrzeuge seien erfasst.

US-Vizepräsident Vance sagte, die USA und der Iran tauschten Vorschläge zu einigen Punkten des Entwurfs aus, darunter die Frage der Anreicherung, fügte jedoch hinzu, es sei noch zu früh, um zu wissen, wann eine Einigung mit dem Iran erzielt werde und ob dies überhaupt geschehen werde.

Das US-Finanzministerium verhängt laut Reuters neue Sanktionen gegen den Verkauf von Öl durch das iranische Militär. IRNA berichtete, dass die USA Sanktionen gegen 25 Personen, Firmen und Schiffe im Zusammenhang mit iranischem Öl verhängt hätten.

US-Präsident Trump sagte laut einem Fox-Interview, dass die USA alle Trümpfe in der Hand hätten und der Iran militärisch besiegt worden sei.

Al Hadath berichtete, das iranische Fernsehen habe über den „Abschuss eines amerikanischen Kampfflugzeugs“ in der Nähe von Bushehr berichtet, ohne dass es eine Bestätigung seitens der USA gebe.

Ein US-Beamter dementierte laut Al Hadath die Meldung des iranischen Fernsehens über den Abschuss eines amerikanischen Flugzeugs in der Nähe von Bushehr.

Der israelische Sender Channel 12 berichtete unter Berufung auf Militärquellen: „Die Armee empfiehlt der politischen Führung, die Luft- und Bodenangriffe im Libanon zu intensivieren.“

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