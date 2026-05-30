Von Tyler Durden

Russland zeigt sich zutiefst alarmiert über die Pläne der USA, Tausende zusätzliche Soldaten an die östliche NATO-Flanke nach Polen zu verlegen. Moskau bezeichnete Berichte aus Washington als inakzeptabel und warnte vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, die Entsendung zusätzlicher amerikanischer Soldaten nach Polen werde „zu einer Eskalation der Spannungen in ganz Europa führen“ und Moskau werde gezwungen sein, „Vergeltungsmaßnahmen“ zu ergreifen.

Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Verlegung von rund 5.000 Soldaten aus Deutschland nach Polen grundsätzlich im Widerspruch zu den zuvor angekündigten Plänen stehe, die amerikanische Militärpräsenz in Europa zu reduzieren. Eine tatsächliche Verringerung der US-Truppenpräsenz in Europa wäre ihrer Ansicht nach insgesamt ein „vernünftiger, gerechtfertigter und längst überfälliger“ Schritt zur Stabilisierung einer von NATO- und westlicher Politik geschaffenen „unausgewogenen“ Sicherheitslage.

Bereits vor einigen Wochen hatte das Weiße Haus mit einer bedeutenden und historischen Reduzierung der Truppen in Deutschland gedroht, nachdem Vertreter der Bundesregierung wiederholt Kritik am US-israelischen Krieg gegen den Iran geäußert hatten. In den Medien wurde dies zunächst als Teil eines umfassenderen Rückzugs aus Europa dargestellt. Nun scheint sich jedoch herauszustellen, dass die US-Streitkräfte lediglich verlagert werden – wobei 5.000 Soldaten näher an die russische Grenze verlegt werden sollen.

Nach Ansicht Sacharowas könnte die Stationierung dieser zusätzlichen Truppen in Polen Russland dazu veranlassen, mit „militärisch-technischen Maßnahmen“ zu reagieren. In der wohl provokantesten Passage ihrer Stellungnahme warnte sie, die NATO dränge den europäischen Kontinent auf einen „selbstmörderischen“ Konflikt zu.

Derzeit sind insgesamt rund 10.000 US-Soldaten im Rahmen eines Rotationssystems in Polen stationiert. Die neue Verlegung aus Washington würde diese Zahl um mehrere Tausend erhöhen. Insgesamt befinden sich derzeit etwa 80.000 amerikanische Soldaten in Europa.

Polen grenzt direkt an die russische Exklave Kaliningrad. Dies verstärkt die Besorgnis Moskaus hinsichtlich möglicher militärischer Zielerfassungen und Drohnenaktivitäten.

Sacharowa erklärte:

„Die Entsendung zusätzlicher US-Militärkräfte nach Polen könnte zu einer qualitativen Eskalation der Spannungen zwischen Russland und dem Westen führen und Moskau dazu zwingen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.“

Weiter erklärte sie, dass die Zahl der Drohnenangriffe auf russisches Territorium aus Richtung Europas und nordeuropäischer Staaten zunehme.

Moskau äußerte zudem die Sorge, ukrainische Drohnen könnten den Luftraum der baltischen Staaten oder anderer europäischer Länder nutzen, um Ziele innerhalb Russlands anzugreifen. Diese Behauptung wird sowohl von Kiew als auch von den drei baltischen Staaten zurückgewiesen.

Warschau reagierte umgehend auf die russischen Vorwürfe.

Der polnische Außenminister Maciej Wewiór erklärte gegenüber der polnischen Nachrichtenagentur PAP, die Präsenz alliierter Truppen in Polen sei „eine notwendige Verstärkung der östlichen NATO-Flanke“ als Reaktion auf Russlands Vorgehen in der Ukraine sowie auf die „eskalierende Rhetorik“ des Kremls gegenüber dem Bündnis.

Wewiór fügte hinzu, die „wahre Quelle der Eskalation und Spannungen in Europa“ seien weiterhin Moskaus „rechtswidrige und aggressive militärische Handlungen“ und nicht die aus seiner Sicht legitimen Maßnahmen der NATO-Staaten zum Schutz ihrer Bevölkerung und ihrer Grenzen.