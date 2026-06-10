Belfast steht in Flammen nach einem versuchten Enthauptungsangriff durch einen Migranten

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Zahlreiche Berichte in den sozialen Medien über Brände in ganz Belfast

Tommy Robinson sagt: Für heute Abend werden Massenproteste erwartet

Die Nation ist entsetzt , nachdem ein somalischer Migrant versucht hat, einen britischen Staatsbürger zu enthaupten

, nachdem ein somalischer Migrant versucht hat, einen britischen Staatsbürger zu enthaupten Horror in Belfast: Afrikanischer Migrant versucht, dem Opfer bei einem Angriff auf offener Straße den Kopf abzusägen

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Enough is enough! — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Übersetzungen von „X“: Nur in den letzten 24 Stunden:

Gericht erfährt, dass vier afghanische Migranten ein 17-jähriges Mädchen in Bristol vergewaltigt haben

Sudanesischer Mann versuchte, jemandem auf den Straßen von Belfast den Kopf abzuschneiden

Massen-Massaker an einer Schule in Manchester

GERADE: Ein 17-jähriges Mädchen wurde stundenlang von vier afghanischen Migranten, einschließlich eines 16-jährigen Jungen, in Bristol vergewaltigt.

Jetzt reicht’s!

Belfast steht in Flammen… Medien machen die „Rechtsextremen“ verantwortlich

Die Polizei beobachtet die Lage aufmerksam, um auf etwaige Gewalttaten oder das, was die Medien als „rechtsextreme Aktivitäten“ bezeichnen, nach dem Messerangriff in Belfast zu reagieren.

Im Laufe der Nacht tauchten immer mehr Bilder und Videos vom brennenden Belfast auf.

Ein in Flammen stehendes Auto prallte inmitten der anhaltenden Unruhen in Belfast gegen ein Wohnhaus…

A car engulfed in flames crashed into an apartment building in Belfast amid ongoing unrest following the attempted beheading of a local resident.



🎥: @ScopeReport_ pic.twitter.com/NfeQTRrYTG — Breaking911 (@Breaking911) June 9, 2026

Berichten zufolge ziehen maskierte Gruppen durch die Straßen…

🚨BREAKING: Belfast is already on fire as masked groups take to the streets



This is going to be a long night… 🇬🇧 pic.twitter.com/vMaxFLJRoc — Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026

Häuser wurden in Brand gesetzt…

WATCH: Homes were set ablaze in Belfast, Northern Ireland, as protests intensified following an l attempted beheading.



VIA: @AZ_Intel_ https://t.co/bAs6Os8JsK pic.twitter.com/be0XXzbSX9 — Breaking911 (@Breaking911) June 9, 2026

In den sozialen Medien verglichen einige die chaotischen Bilder mit denen aus der Zeit des „Konflikts“.

In den kommenden Stunden werden Massenproteste erwartet

Der gestrige Versuch eines somalischen Migranten, einen britischen Mann in Belfast zu enthaupten, entwickelt sich zu einem großen Brennpunkt, wobei Berichten zufolge in den kommenden Stunden in mehr als 70 Städten Massenproteste erwartet werden.

🚨BREAKING: Elon Musk declares, "Only Restore Britain can save Britain," following the attempted beheading in Belfast — GB Politics (@GBPolitcs) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Elon Musk erklärt: „Nur Restore Britain kann Britannien retten“, nach dem versuchten Enthauptung in Belfast

Der Anschlag hat die öffentliche Empörung über Großbritanniens langjährige, die Nation zerstörende Masseneinwanderungspolitik weiter angeheizt, die Chaos, Gewaltverbrechen und ein allgemeines Versagen der nationalen Sicherheit begünstigt hat.

„In Belfast wird es bald richtig krachen“ …

You don't mess with the people of Belfast. pic.twitter.com/cVgjgo3Mzf — Susanne Delaney (@SuzieD755164) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Man legt sich nicht mit den Leuten aus Belfast an.

„Das gesamte Vereinigte Königreich geht heute Abend um 19 Uhr auf die Straße, nachdem unser Volk erneut von Eindringlingen angegriffen wurde“, schrieb der Aktivist Tommy Robinson auf X.

The whole of the United Kingdom is hitting the streets tonight at 7pm following yet another invader attack on our people.



It's time 🇬🇧 pic.twitter.com/tscckc9ceK — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Das gesamte Vereinigte Königreich geht heute Abend um 19 Uhr auf die Straßen nach einem weiteren Angriff der Eindringlinge auf unser Volk.

Es ist Zeit

Robinson fuhr fort: „Der Eindringling, der gestern Abend in Belfast versucht hat, jemanden zu enthaupten, reiste am 10. Februar 2023 vom Sudan nach Paris, flog von Paris nach Dublin und fuhr dann mit dem Bus von Dublin nach Belfast, wo er ‚Asyl‘ beantragte. Die britische Regierung hat ihm den Aufenthalt gestattet, und nun das. Sie haben Blut an den Händen.“

The invader who tried to behead someone in Belfast last night travelled from Sudan to Paris, flew from Paris to Dublin, then got a bus from Dublin to Belfast on 10th February 2023 and claimed "asylum".



The British government let him stay, and now this.



Blood on their hands. https://t.co/vlrmXJuSIz — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Der Eindringling, der letzte Nacht in Belfast versuchte, jemandem den Kopf abzuschneiden, reiste von Sudan nach Paris, flog von Paris nach Dublin, nahm dann am 10. Februar 2023 einen Bus von Dublin nach Belfast und beantragte „Asyl“. Die britische Regierung ließ ihn bleiben, und jetzt das hier. Blut an ihren Händen.

Anscheinend hat die Regierung im Vorfeld der Proteste Wasserwerfer nach Belfast entsandt.

WATCH👀: 3 Water Cannon lorries spotted on route to Belfast ahead of the protest pic.twitter.com/iHb8xukSeu — The Reformed Media (@ReformedMedia_) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: BEACHTEN : 3 Wasserwerfer-Lkw auf dem Weg nach Belfast gesichtet vor dem Protest

Elon Musk schaltete sich ein: „Nur wenn wir WIEDERHOLT und LAUT protestieren, wird sich etwas ändern!!“

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Musk hatte die ganze Zeit über Recht:

Elon Musk was always right:



"You either fight back, or you die." pic.twitter.com/9fIHliiQsn — Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Elon Musk hatte immer recht: „Entweder du wehrst dich, oder du stirbst.“

Die Proteste heute Abend sollten genau auf Anzeichen einer Eskalation hin beobachtet werden, da sich ausweitende Demonstrationen einen politischen Druckpunkt für die linke herrschende Klasse Großbritanniens darstellen könnten, die die Nation im Stich gelassen hat. Sollten sich die Demonstrationen auf mehrere Städte ausweiten und an Dynamik gewinnen, könnte der Angriff in Belfast eine landesweite Gegenreaktion gegen die Eliten auslösen, die die Nation durch Massenmigration ins Verderben gestürzt haben.

Horror in Belfast: Afrikanischer Migrant versucht, Opfer bei Straßenangriff den Kopf abzusägen

Verfasst von Steve Watson via modernity,

Behörden und Medien bemühten sich eilig, die Berichterstattung über einen brutalen Messerangriff von gestern Abend durch einen offenbar afrikanischen Migranten abzuschwächen, bei dem ein Mann aus Belfast mit verheerenden Verletzungen um sein Leben kämpft.

Schreckliche Aufnahmen zeigen, wie der Angreifer sich auf das Opfer setzt und wiederholt auf dessen Kopf einsticht, bevor er ihm mit einer Säge am Hals zusetzt – in der offensichtlichen Absicht, ihn zu enthaupten. Umstehende schrien entsetzt, als sich der Angriff abspielte. Die Polizei hat den Vorfall jedoch lediglich als „Messerstecherei“ beschrieben, an der „ein Mann“ beteiligt war.

Der Angriff ereignete sich am Montag kurz nach 22:30 Uhr auf der Kinnaird Avenue im Norden von Belfast. Der Angreifer hackte mit einem kleinen Stanley-Messer im Stil eines Teppichmessers auf Kopf und Hals seines Opfers ein. Anwohner eilten herbei, um den Angreifer wegzuziehen, und schlugen mit stumpfen Gegenständen auf ihn ein, bevor schließlich die Polizei eintraf.

African migrant just tried to behead a white man in North Belfast, Ireland. Video is too graphic to post. pic.twitter.com/ih5uVA4px6 — End Wokeness (@EndWokeness) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: Afrikanischer Migrant hat gerade versucht, einen weißen Mann in Nord-Belfast, Irland, zu enthaupten. Video ist zu grafisch, um es zu posten.

Umstehende riefen: „Er versucht, ihm den Kopf abzuschneiden.“

Das Opfer soll sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch am Leben im Krankenhaus befinden, hat jedoch lebensverändernde Verletzungen davongetragen. Spekulationen im Internet deuten darauf hin, dass er nach dem brutalen Angriff möglicherweise beide Augen verloren hat.

WARNUNG – ÄUSSERST GRAPHISCHES VIDEO:

Video ansehen

Die Polizei von Nordirland veröffentlichte eine Erklärung, in der sie den Vorfall lediglich als „Messerstecherei“ bezeichnete. Sie bestätigte, dass ein Mann festgenommen und ein weiterer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Hintergrund des Angreifers, sein Einwanderungsstatus oder der offensichtliche Versuch, das Opfer zu enthaupten, wurden nicht erwähnt.

Just another ‘stabbing’ by a ‘man’, nothing else to see here. https://t.co/f0KdwKNF7d — m o d e r n i t y (@ModernityNews) June 9, 2026

Übersetzungen von „X“: Nur wieder ein „Messerangriff“ durch einen „Mann“, hier gibt es nichts weiter zu sehen.

Mann in Nord-Belfast nach Bericht über einen Stichvorfall festgenommen. Details hier: https://orlo.uk/fqLIK

Die Medien berichten kaum über den Vorfall.

Woke up expecting that Belfast horror to be all over the media.



BBC and Sky front pages. Nowhere. pic.twitter.com/MEQuVIUzUx — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Wachte auf und erwartete, dass dieses Belfast-Horror-Spektakel die gesamten Medien überschwemmen würde.

BBC- und Sky-Titelseiten. Nirgends.

Die BBC hat einen Bericht mit der Überschrift „Mann nach Messerstecherei mit ‚schweren Verletzungen‘ ins Krankenhaus gebracht“ untergebracht.

Man taken to hospital with 'serious injuries' after stabbing https://t.co/QrQVLvxssq — BBC News (UK) (@BBCNews) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Mann mit „schweren Verletzungen“ nach Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht

A man has been taken to hospital with "serious injuries" following a stabbing in north Belfast. https://t.co/v7Pljb5woz — BBC News NI (@BBCNewsNI) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Ein Mann wurde mit „schweren Verletzungen“ ins Krankenhaus gebracht, nachdem es in Nord-Belfast zu einer Messerattacke gekommen war.

Die irischen Staatsmedien taten dasselbe.

Not found

Das irische Staatsfernsehen versucht bereits, den Enthauptungsversuch herunterzuspielen: pic.twitter.com/jaK96zLBp1

– End Wokeness (@EndWokeness) 9. Juni 2026

Die Diskrepanz zwischen dem, was das Filmmaterial zeigt, und den Berichten der offiziellen Kanäle löste im Internet sofortige Empörung aus.

Deport these horrible bastards out of our fucking country



STOP LETTING THEM IN!!!



Left wing fucking lunatics want this on our streets, absolute scumbags.



Third world horrible bastards 🤢 https://t.co/he71pQGMKu — G 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ggh1992) June 9, 2026

Übersetzungen von „X“: Deportiert diese scheußlichen Bastarde aus unserem verdammten Land

HÖRT AUF, SIE REINZULASSEN!!!

Linke verdammte Irre wollen das auf unseren Straßen, absolute Abschaum.

Dritte-Welt-scheußliche Bastarde

ENTSETZLICHER ANGRIFF MIT VERSUCHTER ENTKÖPFUNG AUF DEN STRASSEN VON BELFAST

Grafikwarnung

Kurz nach 22:30 Uhr gestern Abend auf der Kinnaird Avenue im Norden von Belfast wurde ein Mann in einem wahnsinnigen Angriff mit einem Messer verletzt und erstochen, wobei der Verdächtige sich auf ihn stürzte, während er am Boden lag, und wiederholt auf seinen Kopf und Hals einhackte, was wie ein Versuch aussah, ihm den Kopf abzuschneiden. Blut überall. Heldentätige Passanten zogen den Angreifer von ihm herunter. Der Verdächtige scheint ein Ausländer zu sein, da er während des Überfalls in einer fremden Sprache schrie. Die PSNI hat einen Verdächtigen in Gewahrsam. Das Opfer wurde mit schweren Kopf- und Halsverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

🚨 You have all seen the Belfast footage by now. A man nearly beheaded on a public street in broad daylight. Only saved because three brave locals ran in and stopped it themselves.

The police were not there. The government was not there. Ordinary people saved that man's life.

And… — David Shaw (@David90shaw) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: Ihr habt alle mittlerweile die Aufnahmen aus Belfast gesehen. Ein Mann wurde auf einer öffentlichen Straße bei hellem Tageslicht fast enthauptet. Er wurde nur gerettet, weil drei mutige Einheimische eingriffen und es selbst stoppten.

Die Polizei war nicht da. Die Regierung war nicht da. Normale Menschen haben diesem Mann das Leben gerettet.

Und während das passierte, hat Keir Starmer in Westminster überlegt, wie er euch verhaften kann, weil ihr darüber postet. Offene Grenzen. Zweistufige Polizeiarbeit. Unbewaffnete Bürger, die allein Angreifer abwehren. Das ist das Britannien, das Labour geschaffen hat. RT, wenn ihr genug habt.

Der Beitrag fährt fort: „…Normale Bürger haben diesem Mann das Leben gerettet. Und während das geschah, saß Keir Starmer in Westminster und überlegte, wie man euch verhaften könnte, weil ihr darüber gepostet habt. Offene Grenzen. Zweiklassige Polizeiarbeit. Unbewaffnete Bürger, die Angreifer allein abwehren müssen. Das ist das Werk der britischen Labour-Partei.“

Andere erklärten, sie wären nicht überrascht gewesen, wenn die Anwohner, die versucht hatten, den Angreifer zu überwältigen, verhaftet worden wären – ein Verweis auf Enthüllungen im Fall Henry Nowak.

Linke Apologeten griffen sofort zu psychiatrischen Ausreden, noch bevor irgendwelche Details über die Identität, den Hintergrund oder das mögliche Motiv des Angreifers bekannt wurden.

Übersetzung von „X“: Das hat nicht lange gedauert.

Die immer wiederkehrende Frage bleibt dieselbe: Wie viele dieser täglichen Angriffe auf die einheimische Bevölkerung müssen noch geschehen, bevor wirksame Maßnahmen in Form einer Grenzschließung und einer massiven Rückführung ergriffen werden?

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