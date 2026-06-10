Von Jon Fleetwood

„MFLUSIVA löst sechsmal schwerwiegendere Nebenwirkungen aus, während der absolute Nutzen bei weniger als 1 % liegt“, räumten Wissenschaftler von Moderna letzten Monat im New England Journal of Medicine ein.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat laut einer neuen Bekanntmachung im Federal Register für den 18. Juni 2026 eine Sitzung ihres Beratungsgremiums anberaumt, um die „Sicherheit und Wirksamkeit“ von Modernas neuem mRNA-Pandemie-Grippeimpfstoff MFLUSIVA (mRNA-1010) für Erwachsene ab 50 Jahren öffentlich zu prüfen.

Moderna-eigene Wissenschaftler bestätigten in einer Veröffentlichung im Mai im New England Journal of Medicine, dass MFLUSIVA sechsmal schwerwiegendere Reaktionen auslöst, bei einem absoluten Nutzen von weniger als 1 %.

Das bedeutet, dass mRNA-1010 weitaus schwerwiegendere Nebenwirkungen verursachte, während es die Grippeerkrankungen im Vergleich zur in der Studie verwendeten Standard-Grippeimpfung um weniger als 1 % reduzierte, was ernsthafte Fragen aufwirft, ob die erhöhte Reaktogenität und das Risikoprofil durch eine derart minimale Verringerung der Grippeerkrankungen gerechtfertigt sind.

Der Impfstoffhersteller stuft MFLUSIVA ausdrücklich als „Kandidaten für einen Pandemie-Grippeimpfstoff“ ein, der für eine „zukünftige Pandemie“ bestimmt ist.

Das HHS treibt Modernas injizierbare „Lösung“ für eine künftig ausgerufene Grippepandemie voran und finanziert gleichzeitig die angebliche Erzeugung von im Labor hergestellten chimären Grippeerregern mit Eigenschaften, die das Immunsystem umgehen, sowie solchen mit Mutationen, die ihnen helfen, sich an Säugetiere anzupassen.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) räumten alle ein, dass die tödliche COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich“ das Ergebnis eines Laborunfalls mit gentechnisch veränderten Erregern war.

Die bevorstehende Sitzung wird virtuell abgehalten und auf YouTube live übertragen. Die FDA teilt mit, dass der Beratende Ausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) den Antrag von Moderna auf Zulassung als biologisches Präparat (STN 125869/0) für den Impfstoff „erörtern und Empfehlungen aussprechen“ wird.

In dem Antrag wird ausdrücklich angegeben, dass es sich bei dem Impfstoff um einen „Influenza-Impfstoff, mRNA“ handelt, der von Moderna TX Inc. hergestellt wird und zur „Prävention von Influenzaerkrankungen, die durch die im Impfstoff enthaltenen Influenzavirus-Subtypen A und Typ B verursacht werden, bei Personen ab 50 Jahren“ vorgeschlagen wird.

Die FDA hat ein öffentliches Konsultationsverfahren eröffnet, das am 17. Juni 2026 endet.

Bis zum 12. Juni eingereichte Stellungnahmen werden den Mitgliedern des Beratungsausschusses vor der Sitzung direkt zur Verfügung gestellt.

Die Online-Webkonferenz wird am Tag der Sitzung unter folgendem Link verfügbar sein: https://youtube.com/​live/​9W18lwG7vD8.

So reichen Sie eine Stellungnahme ein

Alle Anweisungen zur Einreichung finden Sie auf der Webseite der Bekanntmachung im Federal Register.

Für elektronische Einreichungen:

Federal eRulemaking Portal: https://www.regulations.gov. Befolgen Sie die Anweisungen zur Einreichung von Stellungnahmen. Elektronisch eingereichte Kommentare, einschließlich Anhänge, werden unverändert in das Dossier aufgenommen. Da Ihr Kommentar veröffentlicht wird, sind Sie allein dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass er keine vertraulichen Informationen enthält, deren Veröffentlichung Sie oder Dritte möglicherweise nicht wünschen, wie z. B. medizinische Informationen, Ihre Sozialversicherungsnummer oder die einer anderen Person oder vertrauliche Geschäftsinformationen, wie z. B. ein Herstellungsverfahren. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten oder andere Informationen, die Sie identifizieren, in den Text Ihrer Stellungnahme aufnehmen, diese Informationen auf https://www.regulations.gov veröffentlicht werden.

Für schriftliche Stellungnahmen:

Post/persönliche Abgabe/Kurierdienst (für schriftliche/Papier-Stellungnahmen): Dockets Management Staff (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, Rm. 1061, Rockville, MD 20852.

Das Register enthält folgende Anweisungen:

Alle eingehenden Stellungnahmen müssen die Aktenzeichen-Nr. FDA-2026-N-4162 für „Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte; Bekanntmachung einer Sitzung; Einrichtung einer öffentlichen Akte; Aufforderung zur Stellungnahme – Sicherheit und Wirksamkeit von MFLUSIVA (Influenza-Impfstoff, mRNA), hergestellt von Moderna TX Inc.“ enthalten. Eingegangene Stellungnahmen, die fristgerecht eingereicht wurden (siehe ADRESSEN), werden in das Dossier aufgenommen und sind, mit Ausnahme der als „vertrauliche Einreichungen“ eingereichten, öffentlich einsehbar unter https://www.regulations.gov oder beim Dockets Management Staff montags bis freitags zwischen 9:00 und 16:00 Uhr, Tel. 240-402-7500.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: