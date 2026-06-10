Hegseth befiehlt pazifischen Verbündeten, sich für Krieg mit China zu bewaffnen

Gary Wilson, Struggle – La Lucha

US-Kriegsminister Pete Hegseth reiste am 30. Mai nach Singapur, um den Verbündeten und Partnern Washingtons im Indopazifik einen Befehl zu erteilen: Gebt mehr für Krieg aus oder zieht die Konsequenzen.

Hegseth nutzte China als Vorwand, um von den mit den USA verbündeten Regierungen zu fordern, mehr für Krieg auszugeben, mehr Waffen zu kaufen und ihre Streitkräfte enger an Washington zu binden.

Beim jährlichen Shangri-La-Dialog sagte Hegseth vor Verteidigungsministern, Militärchefs und Diplomaten, dass die US-Militärmacht die Region zu lange getragen habe. „Die Ära, in der die Vereinigten Staaten die Verteidigung wohlhabender Nationen subventionieren, ist vorbei“, sagte er. „Wir brauchen Partner, keine Protektorate.“

Das ist die Sprache eines Imperiums, das Pacht einzieht.

Washington rüstet die Region auf. Es stationiert Truppen in der gesamten Region. Es befehligt die Bündnisstruktur. Dann fordert es von jeder untergeordneten Regierung, ihr Budget an die US-Kriegspläne anzupassen.

Hegseth sagte, die USA erwarteten von ihren Verbündeten und Partnern, die Militärausgaben auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen – dieselbe Forderung, die die Trump-Administration an die NATO gestellt hat. Regierungen, die dem nachkommen, würden bei Waffenverkäufen, Geheimdienstaustausch und militärisch-industrieller Zusammenarbeit „an die Spitze der Schlange“ treten, so Hegseth. Diejenigen, die sich weigern, müssten mit „einer deutlichen Veränderung unserer Geschäftspraktiken“ rechnen.

Dies ist keine „Lastenteilung“. Es ist eine Forderung, dass Regierungen mehr Löhne der Arbeiter in Raketen, U-Boote, Drohnen, Kriegsschiffe und Stützpunkte umleiten. Jeder Prozentpunkt, der zu den Militärausgaben hinzugefügt wird, bedeutet weniger für Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Schulen, Renten und Katastrophenhilfe.

Hegseth behauptete, es gebe eine „berechtigte Alarmbereitschaft“ über den militärischen Aufbau Chinas und warnte vor „einem Pazifik, der von irgendeinem Hegemon dominiert wird“.

Dies stellt die Realität auf den Kopf. China umzingelt nicht die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten umzingeln China.

China weigerte sich erneut, seinen Verteidigungsminister zum Shangri-La-Dialog zu entsenden. Peking wurde stattdessen von einer Delegation unter der Leitung von PLA-Generalmajor Meng Xiangqing vertreten, der auf die konkreten Bedrohungen hinwies, die Washington und seine Verbündeten in der Region vorantreiben: Japans militärische Expansion und AUKUS, der U-Boot-Pakt zwischen den USA, Großbritannien und Australien.

Meng verband Japans Aufrüstung mit der Geschichte. Er stellte fest, dass das Jahr 2026 der 80. Jahrestag der Eröffnung der Tokioter Prozesse ist, die den japanischen Militarismus nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilten. Er stellte die Frage, ob ein Land, das dieses Erbe nicht vollständig aufgearbeitet hat, überhaupt berechtigt sei, Asien über Verteidigungszusammenarbeit zu belehren.

Das ist der Punkt, den Washington vertuschen will. Der US-Imperialismus braucht jetzt Japan – den ehemaligen kolonialen und militärischen Unterdrücker großer Teile Asiens – als vorgeschobenen Stützpunkt für die Konfrontation mit China.

Japans Kabinett hat für das Haushaltsjahr 2026 ein Rekordverteidigungsbudget von über 9 Billionen Yen genehmigt, etwa 58 Milliarden US-Dollar. Das Budget finanziert Langstreckenraketen, Drohnensysteme und die Entwicklung von Kampfflugzeugen der nächsten Generation. Der Aufbau markiert einen großen Bruch mit der japanischen Nachkriegsdoktrin der „ausschließlichen Selbstverteidigung“, die lange dahingehend verstanden wurde, dass Japans Militär auf defensive Operationen beschränkt sei.

Washington sorgt sich nicht um die Rückkehr des japanischen Militarismus. Es ermutigt ihn, solange dieser Militarismus an die US-Strategie gegen China gebunden ist.

Die militärische Landkarte, auf die Hegseth zeigte, ist der Erste Inselbogen – der Bogen, der von Japan über Taiwan bis zu den Philippinen entlang der Ostküste Chinas verläuft. Washington nennt dies „Abschreckung durch Verweigerung“. In einfacher Sprache bedeutet es, Stützpunkte, Flotten, Raketen, Kriegsübungen und verbündete Regierungen zu nutzen, um China einzukesseln, wobei Taiwan zu einer vorgeschobenen Position in den US-Kriegsplänen wird.

Am Rande des Treffens traf Hegseth den philippinischen Verteidigungsminister Gilberto Teodoro und versprach eine verstärkte militärische Zusammenarbeit entlang des Ersten Inselbogens. Die beiden Regierungen verwiesen auf die jüngste Balikatan-Kriegsübung, bei der Truppen aus Australien, Japan, Kanada, Frankreich und Neuseeland auf philippinischen Boden gebracht wurden.

Hegseth lobte Südkorea dafür, zugesagt zu haben, 3,5% seines BIP für sein Militär auszugeben. Er lobte die Philippinen für eine Steigerung um 12%. Er lobte Japan für die Beschleunigung seiner „Verteidigungstransformation“. Er nannte Australien als Beispiel für eine tiefere Integration mit US-Streitkräften.

In jedem Fall galt das Lob Regierungen, die ihre Haushalte, Industrien und Streitkräfte näher an die US-Kriegsplanung heranführen.

Meng zielte auch auf AUKUS ab, den militärischen Pakt zwischen den USA, Großbritannien und Australien, der 2021 geschlossen wurde. Dessen zentrales Projekt ist die Ausstattung Australiens mit nuklearbetriebenen Angriffs-U-Booten.

Am Rande des Forums überarbeiteten die drei AUKUS-Partner den U-Boot-Plan. Australien sollte voraussichtlich mindestens zwei gebrauchte U-Boote der Virginia-Klasse und ein neues kaufen. Nach dem überarbeiteten Plan wird es stattdessen drei gebrauchte U-Boote der Virginia-Klasse von den USA kaufen.

Australien zeigte den Druck hinter Hegseths Lob. Canberra hat bereits angekündigt, dass die Militärausgaben bis 2033 auf 3% des BIP steigen werden, mit etwa 10 Milliarden US-Dollar mehr über vier Jahre und 38 Milliarden US-Dollar über das Jahrzehnt. Das bleibt aber immer noch hinter Hegseths Forderung von 3,5% zurück.

So funktioniert der pazifische Kriegsaufbau in der Praxis: Australische Arbeiter zahlen, US-Werften und Waffenfirmen kassieren, und das Pentagon zieht seine Schlinge um die Region enger.

Australien baut auch eine U-Boot-Werft in Osborne in Südaustralien. Die Montage des ersten im Inland gebauten U-Bootes soll Anfang der 2030er Jahre beginnen, die Auslieferung ist für Anfang der 2040er Jahre geplant. Das Programm bindet Australiens militärische Zukunft für Jahrzehnte an die US-Kriegsplanung.

China hat AUKOS als Schürung einer Block-gegen-Block-Konfrontation im Pazifik verurteilt. Mengs Äußerungen machten deutlich, dass Peking es als Teil derselben Einkreisungsstrategie hinter dem Aufbau des Ersten Inselbogens sieht.

Washingtons Richtung ist klar.

Der Shangri-La-Dialog ist keine Friedenskonferenz. Es ist eine jährliche Versammlung von Militärplanern und Waffenkäufern. Hegseths Rede war ihre wichtigste Verkaufspräsentation.