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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Die vermisste-Wissenschaftler-Geschichte wurde gerade VIEL DÜSTERER (Redacted News – Deutsch)

Die Zeckeninvasion ist schlimmer als sie zugeben wollen (Hustl – deutsch)

Million Demo Berlin: Leute rasten aus! Merz muss weg…

Führt Merz uns in den Krieg? | Sahra Wagenknecht & Salim Samatou

Es geht wieder los? Jetzt kommt die Klima-Pandemie! | #KrallErklärt

Deutschlands Scheitern auf der Weltbühne // GEGENPOL

Lawrow im Interview mit Medienzentrum „Izvestija“ beim #SPIEF2026

Tucker enthüllt: Rothschilds und JP Morgan planten Eine-Welt-Regierung

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„Woke und wehrhaft“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Leo Ensel

Verteilungskämpfe im Sozialsystem – Sozialversicherungen, Versicherungen und Pensionen

Sie zwingen alle – Deshalb sind sie mächtiger als du denkst

DEUTSCHLAND UND KANADA GEHEN VOLLES 1984 DURCH!

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EU beschränkt Bargeld ab 2027! (Das passiert wirklich)

David Icke schockt: UFO-Akten sind komplett gefälscht! Wo sind die echten Außerirdischen?

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Warum JEDER Netflix’ neuen Verriss über Michael Jackson boykottiert (Redacted News – Deutsch)

Priester erklärt im Interview: So erkennst du Besessene – besonders bei Mächtigen!

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DER KATASTROPHENZYKLUS – Dokumentation (SpaceWeatherNews -Deutsch)