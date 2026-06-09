Der Krieg weitet sich aus – ob sie es zugeben oder nicht

Von Martin Armstrong

Selenskyj warnt nun davor, dass die Vorbereitungen des russischen Geheimdienstes auf einen „massiven neuen Schlag“ gegen die Ukraine hindeuten. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarmwarnungen zu beachten, und erklärte, die ukrainischen Geheimdienste hätten Informationen, die darauf hindeuten, dass Russland einen weiteren groß angelegten Angriff vorbereitet. Gleichzeitig hat Moskau Diplomaten und Ausländer aufgefordert, Kiew zu verlassen, und droht mit sogenannten „systematischen Schlägen“ gegen Ziele in der ukrainischen Hauptstadt.

Die meisten Menschen betrachten diese Ankündigungen weiterhin lediglich als ein weiteres Kapitel in einem Krieg, der sich seit 2022 hingezogen hat. Das übersieht völlig das größere Bild. Dieser Konflikt handelt schon lange nicht mehr von Territorium. Was wir erleben, ist die allmähliche Ausweitung eines regionalen Krieges zu einer breiteren geopolitischen Konfrontation, an der die NATO, Russland, Europa und zunehmend die globale Wirtschaft selbst beteiligt sind.

Der Vorfall in Rumänien hätte weit mehr Aufmerksamkeit erhalten sollen, als ihm zuteilwurde. Berichten zufolge traf eine russische Drohne ein Wohngebäude in Rumänien und verletzte Zivilisten. Rumänien ist NATO-Mitglied. Wären die Opferzahlen höher gewesen oder die Umstände etwas anders, hätte sich das Bündnis möglicherweise unter enormen Druck gesetzt gesehen, zu reagieren. Die Gefahr in Kriegen liegt selten in dem Ereignis, das jeder erwartet. Sie liegt in dem Unfall, der Fehleinschätzung oder der unbeabsichtigten Eskalation, mit der niemand gerechnet hat.

Inzwischen hat Russland das Ausmaß seiner Raketen- und Drohnenangriffe vergrößert, während die Ukraine weitreichende Angriffe tief im russischen Territorium ausgeweitet hat. Ölterminals, Militäranlagen, Flugplätze und Marineinfrastruktur Hunderte Kilometer von der Front entfernt werden zunehmend zu Zielen. Das Schlachtfeld selbst ist nicht länger auf die Ostukraine beschränkt. Beide Seiten versuchen, wirtschaftliche und strategische Infrastrukturen weit hinter den feindlichen Linien anzugreifen.

Die Mainstream-Presse besteht weiterhin darauf, jede Entwicklung so zu analysieren, als existiere sie isoliert. Taiwan wird als ein Thema behandelt. Die Ukraine als ein anderes. Der Nahe Osten als ein weiteres. Doch alle drei Regionen erhitzen sich gleichzeitig. China erhöht kontinuierlich den militärischen Druck um Taiwan. Die NATO diskutiert offen über Verwundbarkeiten, die bis in die Jahre 2028 und 2029 hineinreichen. Europa rüstet in einem Tempo auf, das seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurde. Der Nahe Osten bleibt instabil. Dies sind keine getrennten Geschichten. Es sind verschiedene Erscheinungsformen desselben globalen Trends.

Unsere Modelle haben davor gewarnt, dass 2026 ein Panikzyklus-Jahr sein würde, gekennzeichnet durch zunehmende Volatilität und sich verschärfende geopolitische Spannungen. Die sich jetzt entfaltenden Ereignisse passen bemerkenswert gut in dieses Muster. Die Risiken bauen sich weiter bis 2027 auf, das in unseren Prognosen ein Jahr mit hohem Kriegsrisiko bleibt. Bis 2028 beginnt die wirtschaftliche Seite der Krise mit der geopolitischen Seite zu kollidieren, wenn Rezessionsdruck, Probleme mit Staatsverschuldung und zivile Unruhen zunehmen. Dann folgt der große ECM-Wendepunkt im Jahr 2029.

Was mich beunruhigt, ist, dass Militärbeamte in mehreren Ländern zunehmend denselben Zeitrahmen diskutieren. Der lettische Militärchef warnte kürzlich vor einem Fenster strategischer Verwundbarkeit, das bis etwa 2028 reicht. Taiwan baut militärische Fähigkeiten speziell mit Blick auf 2029 auf. Die NATO bereitet sich auf eine längere Konfrontation vor. Die Ukraine warnt vor größeren russischen Offensiven. Unabhängige Akteure gelangen trotz völlig unterschiedlicher Betrachtungsweisen zu ähnlichen Schlussfolgerungen.

Der vielleicht größte Fehler, den Anleger und Regierungen weiterhin machen, ist die Annahme, dass, weil das schlimmste Ergebnis noch nicht eingetreten ist, es niemals eintreten wird. Die Geschichte ist voller Perioden, in denen sich Spannungen allmählich aufbauten, bis sie plötzlich eskalierten. Im Rückblick behauptet jeder, die Warnzeichen seien offensichtlich gewesen. Während man sie durchlebte, taten die meisten sie als Lärm ab. Aber jetzt wird der Lärm sehr laut.