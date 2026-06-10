Von den Mitarbeitern der Press-TV-Website

Während die von den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko gemeinsam ausgerichtete Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in weniger als einer Woche beginnt, werfen eine Reihe von Einwanderungs- und Visavorfällen, die asiatische und afrikanische Mannschaften, Spieloffizielle und Fans betreffen, ernsthafte Fragen hinsichtlich der Fähigkeit der USA auf, als neutraler und gastfreundlicher Gastgeber zu fungieren.

Allein in den vergangenen 48 Stunden ist ein beunruhigendes Muster aus Visaverzögerungen, Visaverweigerungen und aufdringlichen Sicherheitsmaßnahmen sichtbar geworden, das überproportional Teams aus muslimisch geprägten asiatischen und afrikanischen Ländern sowie andere Mannschaften außerhalb des westlichen Bündnissystems betrifft.

Diese Vorfälle spiegeln systemische Probleme und politische Maßnahmen wider, die aufgrund von Nationalität, ethnischer Herkunft und politischer Zugehörigkeit diskriminieren und damit dem Geist der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft widersprechen.

Schweizer Spieler mit Visaverzögerung konfrontiert

Im jüngsten Fall wurde das Visum von Breel Embolo, Stürmer der Schweizer Nationalmannschaft, bei seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten einer administrativen Überprüfung unterzogen.

Dieser Überprüfungsprozess verhinderte, dass er sich mehrere Tage lang seinen Teamkollegen anschließen konnte, wodurch seine Vorbereitung auf das Turnier, das in weniger als einer Woche beginnt, beeinträchtigt wurde.

Obwohl Embolo schließlich einreisen durfte, deutet die Verzögerung bei einem prominenten europäischen Fußballspieler ohne kriminellen Hintergrund oder Sicherheitsbedenken auf eine inkonsistente und unvorhersehbare Anwendung der US-Einreiseverfahren hin, die dem Geist des Fair Play widerspricht.

Iranische Spieler und Betreuer erleben diskriminierende Behandlung

Die iranische Nationalmannschaft war mit noch schwerwiegenderen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Delegation verbrachte mehrere Tage damit, die Visaverfahren im US-Konsulat in der Türkei abzuschließen.

Das Team erhielt schließlich die Visa, jedoch wurden fünfzehn Mitgliedern der iranischen Delegation, darunter Trainer- und Betreuungspersonal sowie Teammanager Mohammad Nabi, die Visa vollständig verweigert, wodurch die Mannschaft mit einer reduzierten Delegation arbeiten muss.

Noch skandalöser ist, dass iranischen Spielern die Einreise nur an den Spieltagen gestattet wurde, wodurch ihnen praktisch die Möglichkeit genommen wurde, einen normalen Vorbereitungs- und Trainingsplan vor dem Turnier umzusetzen.

Am Dienstag, nur drei Tage vor der Eröffnung der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, verhinderten die US-Behörden zudem die Anwesenheit iranischer Fußballfans in den Stadien, in denen Team Melli seine drei Gruppenspiele austragen wird.

Der iranische Fußballverband verurteilte die abrupte Entscheidung der US-Behörden, das Ticketkontingent des Verbandes zu streichen, scharf. Nach den FIFA-Regularien und den üblichen Verfahren werden acht Prozent der Ticketkapazität jedes Spiels den jeweiligen Verbänden zugeteilt.

Irakisches Team intensiver Überprüfung unterzogen

Aymen Hussein, Spieler der irakischen Nationalmannschaft und deren erfolgreichster Torschütze, wurde bei der Einreise fast sieben Stunden lang festgehalten und verhört.

Für die verlängerte Festhaltung wurden weder formelle Vorwürfe erhoben noch öffentliche Erklärungen abgegeben.

Ein offizieller Fotograf der irakischen Nationalmannschaft wurde ebenfalls am Flughafen fast zehn Stunden lang festgehalten und verhört. Ihm wurde schließlich die Einreise verweigert, und er wurde zur Rückreise gezwungen.

Afrikas Top-Schiedsrichter darf nicht einreisen

Omar Abdulkadir Artan, der zum besten afrikanischen Schiedsrichter des Jahres 2025 gewählt worden war, wurde die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert, obwohl er mit einem Diplomatenpass reiste.

Nach seiner Zurückweisung am Flughafen von Miami gab die FIFA offiziell bekannt, dass Artan das Turnier nicht leiten dürfe, ohne dafür eine nachvollziehbare Begründung zu liefern.

Die Zurückweisung eines Schiedsrichters seines Formats, der von der FIFA als einer der besten der Welt ausgewählt wurde, hat zahlreiche Fragen darüber aufgeworfen, ob die US-Einreisepolitik die Autorität und das Urteil des internationalen Fußballverbandes überstimmt.

Südafrikanische und senegalesische Delegationen mit Verzögerungen und invasiven Durchsuchungen konfrontiert

Die südafrikanische Nationalmannschaft traf deutlich später als geplant in den Vereinigten Staaten ein, weil ein Teil ihrer Delegation die Visa nicht rechtzeitig erhielt.

Die unnötigen Verzögerungen beeinträchtigten die Vorbereitung sowie die Reiseplanung der Mannschaft.

Mitglieder des Betreuerstabs der senegalesischen Nationalmannschaft mussten bei der Einreise ihre Schuhe und Kleidung ausziehen und sich langwierigen Sicherheitskontrollen unterziehen.

Mitarbeiter und Beobachter bezeichneten diese Maßnahmen als übertrieben und diskriminierend, insbesondere weil vergleichbare Verfahren bei europäischen oder nordamerikanischen Delegationen nicht sichtbar angewandt wurden. Dies nährte den Verdacht des sogenannten Racial Profiling.

Usbekisches Team mit Sprengstoffspürhunden durchsucht

Die usbekische Nationalmannschaft wurde bei ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten umfangreichen Sicherheitskontrollen unterzogen, zu denen nach Videoaufnahmen auch Sprengstoffspürhunde gehörten.

Aufnahmen der Durchsuchung verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und lösten scharfe Kritik an der Behandlung einer Nationaldelegation aus einem zentralasiatischen Land aus, das keine Geschichte feindlicher Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hat.

Der Einsatz von Sprengstoffspürhunden gegen Profisportler und Funktionäre ohne konkrete Bedrohung wurde als Beleg für eine Sicherheitsstrategie angeführt, die Schuld aufgrund der nationalen Herkunft voraussetzt und dem Geist der Weltmeisterschaft widerspricht.

Schottischen Fans Einreise im Rahmen des ESTA-Programms verweigert

Mehreren schottischen Fans, die im Rahmen des ESTA-Programms (Electronic System for Travel Authorization) visumfrei in die Vereinigten Staaten hätten einreisen können, wurde ihre Reisegenehmigung wenige Tage vor der Abreise entzogen.

Die Widerrufe erfolgten, nachdem die Fans bereits Eintrittskarten gekauft und Unterkünfte gebucht hatten, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte.

Bislang wurde keine öffentliche Erklärung für diese Entscheidungen abgegeben.

Umfangreiche Visaablehnungen für Fans mit Eintrittskarten

In mehreren Ländern erhielten Fans, die bereits WM-Tickets gekauft und Reisen organisiert hatten, die Mitteilung, dass ihre US-Visaanträge abgelehnt worden seien.

Die meisten marokkanischen Fans, die bereits teure Eintrittskarten für die Spiele ihrer Nationalmannschaft in den USA gekauft hatten, bekamen ihre Visa verweigert und verloren dadurch erhebliche Geldbeträge.

In vielen Fällen erfolgten diese Ablehnungen erst, nachdem nicht erstattungsfähige Ausgaben bereits angefallen waren.

Das Fehlen eines transparenten oder beschleunigten Einspruchsverfahrens für Sportveranstaltungen hat dazu geführt, dass Tausende von Anhängern ein Turnier nicht besuchen können, für das sie bereits bezahlt hatten.

Systemische Probleme bei der Rolle der USA als Gastgeber

Das Muster der Vorfälle in den vergangenen 48 Stunden weist auf mehrere strukturelle Probleme der Vereinigten Staaten als Hauptgastgeber der Weltmeisterschaft hin und sorgt weltweit für Unmut unter Fußballfans.

Erstens unterscheiden die US-Visum- und Grenzrichtlinien nicht ausreichend zwischen gewöhnlichen Reisenden und akkreditierten Teilnehmern großer internationaler Sportveranstaltungen.

Trotz der Akkreditierungssysteme der FIFA und des diplomatischen Status vieler Fußballfunktionäre haben die US-Behörden diese Protokolle wiederholt außer Kraft gesetzt.

Zweitens gibt es erkennbare Unterschiede bei der Behandlung von Mannschaften aus verschiedenen Regionen. Europäische Delegationen berichteten bislang weder über Verzögerungen noch über Einreiseverweigerungen oder invasive Kontrollen. Teams aus muslimisch geprägten Staaten (Iran, Irak), afrikanischen Ländern (Senegal, Südafrika) und Zentralasien (Usbekistan) waren dagegen von den schwerwiegendsten und diskriminierendsten Maßnahmen betroffen.

Drittens deutet die Einreiseverweigerung gegenüber einer Persönlichkeit wie Artan, einem von der FIFA ausgewählten Schiedsrichter mit Diplomatenpass, darauf hin, dass die US-Grenzbehörden bereit sind, den eigenen Regeln und Entscheidungen der FIFA zu widersprechen und damit die Integrität des Turniers zu untergraben.

Schließlich zeigt der finanzielle Schaden für Fans, deren Visa nach dem Kauf von Eintrittskarten und Unterkünften abgelehnt wurden, einen Mangel an Koordination zwischen den US-Einwanderungsbehörden und den Ticket- und Logistiksystemen der FIFA.