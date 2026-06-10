Jahrzehntelang bestritten, heute in freigegebenen Akten dokumentiert: Die geheime Geschichte der Wettermanipulation

Was jahrzehntelang als Randthema, Spekulation oder gar Verschwörungstheorie abgetan wurde, findet inzwischen seinen Weg in die Schlagzeilen großer Medienhäuser. Die Daily Mail berichtet über freigegebene CIA-Dokumente aus den 1960er-Jahren, die zeigen, wie ernsthaft US-Behörden und Militärs die Manipulation des Wetters als strategisches Instrument betrachteten. (The Times of India)

Besonders brisant ist dabei nicht die Tatsache, dass über Wetterbeeinflussung geforscht wurde. Diese ist seit Jahrzehnten bekannt. Bemerkenswert ist vielmehr das Ausmaß der Ambitionen, die aus den Dokumenten hervorgehen.

Unter den freigegebenen Unterlagen findet sich die Vorstellung, dass die Kontrolle über das Wetter eines Tages geopolitische Macht von kaum vorstellbarem Ausmaß verleihen könnte. Der oft zitierte Satz „Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt“ steht sinnbildlich für das Denken jener Zeit.

CIA accused of 'poisoning the sky' with toxins as files expose secret weather control agenda https://t.co/slsAoFkBy9 — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

Vom Experiment zur militärischen Anwendung

Die Dokumente zeigen, dass die USA die Wetterbeeinflussung nicht nur theoretisch untersuchten. Im Vietnamkrieg wurde mit dem geheimen Projekt „Popeye“ ein Programm umgesetzt, dessen Ziel es war, durch künstlich erzeugte oder verstärkte Regenfälle Nachschubwege des Gegners unpassierbar zu machen. Freigegebene Regierungsakten bezeichnen die Ergebnisse der Testphase ausdrücklich als „außerordentlich erfolgreich“.

In den Unterlagen wird beschrieben, wie durch Wolkenimpfung Regen ausgelöst wurde, um Straßen in Schlammfelder zu verwandeln, Flüsse anschwellen zu lassen und militärische Transporte massiv zu behindern. Die beteiligten Behörden kamen zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten damit erstmals über die Fähigkeit verfügten, Wetterbedingungen gezielt und militärisch nutzbar zu verändern.

Gleichzeitig warnten dieselben Dokumente vor schwer kalkulierbaren Nebenwirkungen. Es wurde offen diskutiert, dass künstlich veränderte Wetterbedingungen Überschwemmungen, ökologische Veränderungen und Schäden für Zivilisten verursachen könnten. Auch die politische Sprengkraft einer möglichen Enthüllung wurde thematisiert. Die Verantwortlichen gingen bereits damals davon aus, dass eine solche Operation langfristig kaum geheim gehalten werden könne.

Die große Frage: Was wurde aus diesen Programmen?

Genau hier beginnt die Debatte, die heute erneut an Fahrt gewinnt.

Kritiker fragen, warum jahrzehntelang der Eindruck vermittelt wurde, Wettermanipulation sei reine Fantasie, obwohl Regierungen selbst Millionen in entsprechende Programme investierten. Die Existenz von Cloud-Seeding-Projekten, Wettermodifikationsprogrammen und militärischen Wetterexperimenten ist inzwischen unbestritten und historisch dokumentiert.

Auch in den USA wird das Thema inzwischen wieder öffentlich diskutiert. 2025 beschäftigte sich sogar ein Kongressausschuss mit Fragen rund um Wettermodifikation und Geoengineering. Dabei wurde bestätigt, dass Wetterbeeinflussungsmaßnahmen seit Jahrzehnten existieren, während gleichzeitig eingeräumt wurde, dass ihre tatsächliche Wirksamkeit und ihre langfristigen Folgen bis heute umstritten sind.

Zwischen Realität und Spekulation

Die Daily Mail macht deutlich, warum das Thema so kontrovers bleibt.

Einerseits belegen die freigegebenen Dokumente zweifelsfrei, dass Regierungen und Militärs über Jahrzehnte Möglichkeiten zur Wetterbeeinflussung erforscht und teilweise auch eingesetzt haben. Andererseits liefern die Unterlagen keinen Beweis dafür, dass heutige Wetterkatastrophen, Dürren, Hurrikane oder Überschwemmungen gezielt von Geheimdiensten gesteuert werden.

Dennoch wirft die Geschichte unangenehme Fragen auf. Wenn Regierungen bereits vor sechzig Jahren versuchten, Niederschläge gezielt zu erzeugen oder zu verändern, welche technischen Möglichkeiten existieren heute? Welche Programme laufen aktuell? Und welche Informationen bleiben weiterhin unter Verschluss?

Das Ende eines Tabus

Der eigentliche Nachrichtenwert der Enthüllungen liegt möglicherweise nicht in den Dokumenten selbst, sondern darin, dass etablierte Medien heute offen über etwas berichten, das lange Zeit aus der öffentlichen Debatte verdrängt wurde.

Die Existenz staatlicher Wettermanipulationsprogramme ist keine Theorie mehr, sondern historische Tatsache. Die Diskussion dreht sich inzwischen nicht mehr um die Frage, ob solche Programme existierten, sondern darum, wie weit sie gingen, welche Folgen sie hatten und welche Lehren daraus gezogen werden müssen.

Was gestern noch als undenkbar galt, steht heute in freigegebenen Regierungsakten. Und genau deshalb dürfte die Debatte über Wetterkontrolle, Geoengineering und staatliche Transparenz erst am Anfang stehen.