Weniger Papier, mehr Kontrolle: Wie Brüssel die Bürokratie jetzt digital ausbaut

Mit großer Geste verkündeten EU-Rat und Europäisches Parlament diese Woche eine Einigung zur „Vereinfachung“ von Vorschriften für Unternehmen. Die offizielle Pressemitteilung verspricht weniger Bürokratie, mehr Wachstum und eine beschleunigte Digitalisierung. Europas Unternehmen sollen entlastet, Innovationen gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden.

Das klingt zunächst wie eine gute Nachricht.

Doch wer die Details liest, stößt auf eine bemerkenswerte Realität: Die Bürokratie verschwindet nicht. Sie wechselt lediglich ihre Form.

Statt Aktenordnern kommen digitale Plattformen. Statt Papierformularen werden Datensätze hochgeladen. Statt Unterschriften auf Papier erfolgen elektronische Bestätigungen. Die Nachweispflichten, Dokumentationsanforderungen und Meldeverfahren bleiben weitgehend bestehen – sie werden lediglich digitalisiert.

Die EU nennt das „digital by default“.

Genau hier beginnt die eigentliche Geschichte.

Seit Jahren klagen Unternehmen über einen immer größer werdenden Regulierungsapparat. Unternehmer fordern weniger Vorschriften, weniger Berichtspflichten und weniger Eingriffe. Was Brüssel nun präsentiert, ist jedoch vor allem eine Modernisierung der Verwaltung, nicht deren Rückbau.

Die Formulare bleiben. Die Kontrollen bleiben. Die Nachweise bleiben. Sie landen nur nicht mehr im Aktenschrank, sondern auf Servern.

Aus Sicht der EU ist das ein Fortschritt. Digitale Prozesse seien effizienter, schneller und kostengünstiger. Aus Sicht vieler Kritiker entsteht jedoch etwas anderes: eine vollständig digitalisierte Verwaltungsarchitektur, in der jede Erklärung, jede Genehmigung und jede Meldung elektronisch erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden kann.

Was als Entbürokratisierung verkauft wird, könnte sich als Zentralisierung entpuppen.

Denn Digitalisierung bedeutet nicht automatisch weniger Kontrolle. Oft bedeutet sie sogar das Gegenteil. Was digital vorliegt, lässt sich leichter erfassen, verknüpfen, analysieren und überwachen. Jeder neue digitale Standard schafft neue Schnittstellen. Jede zentrale Datenplattform erhöht die Abhängigkeit von den Institutionen, die sie verwalten.

Besonders bemerkenswert ist dabei die politische Wortwahl. Die EU spricht von „Vereinfachung“. Tatsächlich wird jedoch nicht gefragt, welche Vorschriften überflüssig sind und gestrichen werden können. Stattdessen wird vor allem darüber gesprochen, wie bestehende Vorschriften digital umgesetzt werden können.

Der Unterschied ist fundamental.

Weniger Bürokratie würde bedeuten, Pflichten abzuschaffen.

Digitale Bürokratie bedeutet, dieselben Pflichten in eine neue technische Infrastruktur zu überführen.

Natürlich enthält das Paket auch einzelne Erleichterungen. Bestimmte Unternehmen sollen von Vorschriften ausgenommen werden, manche Prozesse werden vereinfacht. Doch der übergeordnete Trend ist unübersehbar: Die EU baut keine kleinere Verwaltungsmaschine auf. Sie baut eine digitale Verwaltungsmaschine auf.

Für viele Unternehmen mag das kurzfristig bequemer sein.

Langfristig entsteht jedoch ein System, in dem wirtschaftliche Aktivitäten immer stärker von digitalen Nachweisen, zentralen Standards und elektronischen Schnittstellen abhängig werden.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Europa digitalisiert wird. Die entscheidende Frage lautet, ob unter dem Etikett des Bürokratieabbaus in Wirklichkeit eine neue Form der digitalen Verwaltung entsteht – effizienter, automatisierter und umfassender als alles, was zuvor existierte.

Die EU feiert dies als Modernisierung. Kritiker könnten es als Digitalisierung der Kontrolle bezeichnen.