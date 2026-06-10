Iran droht mit „entschiedener Reaktion“, nachdem die USA nach dem Abschuss eines Apache-Hubschraubers eigene „Selbstverteidigungs“-Angriffe auf iranische Ziele gestartet haben und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

USA starten „Selbstverteidigungs“-Angriffe gegen den Iran

gegen den Iran Iran droht mit Vergeltungsmaßnahmen nach US-Vergeltungsschlägen

nach US-Vergeltungsschlägen Trump sagt, „die USA müssen reagieren“ , nachdem der Iran einen Apache über der Meerenge abgeschossen hat

, nachdem der Iran einen Apache über der Meerenge abgeschossen hat Trump sagt, Washington und Teheran befänden sich in den „letzten Zügen“ der Aushandlung eines Abkommens, „in zwei oder drei Tagen“

Iran schießt US-Apache-Hubschrauber über der Meerenge ab , Besatzung in Sicherheit

, Besatzung in Sicherheit Trotz Trumps Aufrufen zu einem israelischen Waffenstillstand steigt die Zahl der Opfer im Südlibanon

So viel zu den anfänglichen Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen…

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USA starten „Selbstverteidigungs“-Angriffe gegen den Iran, Iran droht mit Gegenangriffen

Genau wie Präsident Trump gewarnt hatte, hat das US-Zentralkommando soeben per Tweet bestätigt, dass das US-Militär „Selbstverteidigungs“-Angriffe gegen den Iran gestartet hat:

„Die Streitkräfte des US-Zentralkommandos (CENTCOM) haben heute um 17 Uhr ET auf Anweisung des Oberbefehlshabers mit Selbstverteidigungsschlägen gegen den Iran begonnen, als Reaktion auf den gestrigen Abschuss eines Apache-Hubschraubers der US-Armee.

Die Mission ist eine angemessene Reaktion auf die ungerechtfertigte iranische Aggression.“

Das Ausmaß der jüngsten Angriffe war zunächst unklar, doch sie untergraben den bereits fragilen Waffenstillstand, der im April unterzeichnet wurde, weiter.

Ein US-Beamter teilt Fox mit, dass Luftangriffe gegen den Iran „andauern“ und zu den Zielen Luftabwehr- und Radaranlagen gehören.

IRNA berichtet von Explosionen in der iranischen Provinz Hormozgan, während IRIB Luftangriffe in Qeshm, Sirik und Bandar Abbas meldet, wobei in Qeshm sechs Explosionen gemeldet wurden

Die USA und der Iran haben sich in den letzten Tagen mehrfach gegenseitig angegriffen, obwohl Trump erklärt hat, man stehe kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens, um den Konflikt zu beenden.

Präsident Trump sagte gegenüber Jonathan Karl von ABC News:

„Ich halte es für sehr wichtig, zu reagieren. Sie haben einen Hubschrauber abgeschossen, und wir reagieren gerade in diesem Moment.“

Er fügte hinzu:

„Dies ist eine Reaktion auf das, was sie gestern Abend mit unserem Hubschrauber gemacht haben, und ich glaube, die Reaktion sollte sehr stark und sehr kraftvoll sein, und genau das ist sie.“

Kurz nach Beginn der Angriffe berichtete die dem IRGC gehörende Nachrichtenagentur Tasnim, dass der Iran mit Vergeltungsmaßnahmen für die US-Vergeltungsschläge droht:

„Der Iran wird auf die US-Aggression reagieren.

Wie bereits Stunden zuvor angekündigt, wird der Iran eine entschlossene Antwort auf die US-Aggression geben, die unter dem Vorwand eines Absturzes eines Apache-Hubschraubers durchgeführt wird.“

Die Chancen auf ein Friedensabkommen sinken, und die Ölpreise steigen (wenn auch nicht signifikant).

Trump reagiert auf den Abschuss eines Apache-Hubschraubers und droht mit Vergeltung

Nach früheren Berichten, wonach ein US-amerikanischer AH-64-Apache-Hubschrauber über der Straße von Hormus vor der Küste Omans abgestürzt sei – ein beispielloser Vorfall im Iran-Konflikt –, erklärte Trump soeben auf Truth Social, er sei „von unserem großartigen Militär darüber informiert worden, dass die Iraner gestern Nacht einen unserer hochmodernen Apache-Hubschrauber abgeschossen haben, während dieser über der Straße von Hormus patrouillierte. Es waren zwei Piloten an Bord, beide sind wohlauf und unverletzt. Dennoch müssen die Vereinigten Staaten zwangsläufig auf diesen Angriff reagieren.“

Die Nachricht, dass die USA den Krieg gegen den Iran möglicherweise in Kürze wieder aufnehmen könnten, ließ die Ölpreise sofort in die Höhe schnellen…

… da Trumps jüngstes Versprechen, dass ein großer Friedensvertrag bevorstehe, offenbar erneut ins Leere gelaufen ist.

Trump spricht von „letzten Zügen“ des Iran-Abkommens … schon wieder

Präsident Trump beharrt weiterhin darauf, dass Washington und Teheran sich in den „letzten Zügen“ der Aushandlung eines Abkommens befinden, und deutet sogar (erneut) an, dass eine Einigung innerhalb weniger Tage erzielt werde:

Auf die Frage, ob es sich um Tage oder Wochen handeln würde, sagte er, es würde „zwei oder drei Tage“ dauern.

Teheran hat wiederholt erklärt, dass jedes Abkommen den Libanon einschließen müsse – wo Israel seinen Krieg gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah vorantreibt – und feuerte am Sonntag Raketen auf Israel ab. Das löste israelische Vergeltungsmaßnahmen aus, trotz des Drucks der USA zur Zurückhaltung.

Der Iran feuerte eine weitere Salve ab, bevor er bekannt gab, dass er die militärischen Aktionen einstellen werde, und wenige Stunden später verkündete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass das „Feuer an dieser Front eingedämmt“ sei.

Natürlich hören wir schon seit Beginn des Krieges, dass das Ende des Krieges nur noch „Tage“ entfernt sei. Und doch steigen beide Seiten, wie nur allzu vorhersehbar, in einer Eskalationsfalle immer weiter die Eskalationsleiter hinauf.

Das Weiße Haus erklärt jedoch, es werde ein Abkommen schmieden, das gut für das amerikanische Volk sei, ob es Israel gefalle oder nicht. „Israel mag das vielleicht, vielleicht auch nicht – aber dies liegt im besten Interesse der Vereinigten Staaten“, erklärte Vizepräsident JD Vance diese Woche gegenüber Fox.

US-Apache-Hubschrauber über der Meerenge abgeschossen, Besatzung in Sicherheit

Ein US-Hubschrauber ist über der Straße von Hormus vor der Küste Omans abgestürzt – ein beispielloser Vorfall im Iran-Krieg, wie das Central Command am Dienstag mitteilte; anschließend wurden die beiden Besatzungsmitglieder Berichten zufolge von unbemannten Booten gerettet.

Der AH-64 Apache der Armee patrouillierte vor dem Abschuss, der nach wie vor im Dunkeln liegt und den das Pentagon nun untersucht, in den regionalen Gewässern. Die Iraner behaupten jedoch, genau zu wissen, was passiert ist –und bestehen darauf, dass der Apache abgeschossen wurde.

„Ein Kampfhubschrauber vom Typ AH-64 Apache der US-Armee wurde von der Marine der IRGC in der Nähe der Straße von Hormus abgeschossen und zerstört, nachdem er Warnungen ignoriert hatte und von einem unserer Schnellboote beschossen wurde“, heißt es in einer Erklärung des iranischen Zentralkommandos.

Die New York Times, die als eine der ersten über den Abschuss berichtete, unterstreicht die gegensätzlichen Behauptungen darüber, was genau passiert ist:

Es war zunächst unklar, ob der Apache durch iranisches Feuer abgeschossen wurde, einen mechanischen Defekt erlitt oder auf ein anderes Problem stieß, sagte eine über den Vorfall informierte Person, die unter der Bedingung der Anonymität sprach. Das Zentralkommando erklärte in einer Stellungnahme, dass der Vorfall untersucht werde.

Das Pentagon gibt jedoch an, dass die Besatzung erfolgreich gerettet wurde. Die ungewöhnliche Rettung durch unbemannte Boote verleiht der Geschichte eine weitere Ebene der Komplexität und Seltsamkeit.

„Ein unbemanntes Überwasserschiff der Task Force 59, im Grunde ein Drohnenboot, hat die Soldaten gefunden und gerettet“, beschrieb Sprecher Capt. Tim Hawkins gegenüber NBC News. Die beiden Piloten würden nun medizinisch versorgt, erklärte er, nachdem ihre Rettung innerhalb von zwei Stunden nach dem Absturz des Hubschraubers erfolgte.

Trump sprach kurz mit Journalisten am John F. Kennedy International Airport in New York, nachdem er sich am Montagabend das NBA-Finale angesehen hatte, und bestätigte den seltenen Absturz im Persischen Golf.

„Den Piloten geht es gut. Ja“, sagte Trump. „Niemand wurde verletzt. Wir werden morgen einen Bericht veröffentlichen. Aber den Piloten geht es gut.“

Apaches werden zusammen mit A-10-Kampfhubschraubern häufig für Tiefflugoperationen im Persischen Golf und in der Region Hormuz eingesetzt, um iranische Kleinboote anzugreifen.

Was die iranischen Behauptungen über einen Abschuss angeht, so bleibt dies das plausibelste Szenario, doch das Pentagon hat nicht mitgeteilt, ob es unter iranischen Beschuss geraten ist.

FOX: Amerikanische Streitkräfte, darunter das U.S. Naval Forces Central Command, die 82. Luftlandedivision und Einheiten der 5. US-Flotte, halfen dabei, beide Soldaten in Sicherheit zu bringen.

NEW: Two U.S. soldiers are safe after a dramatic rescue operation off the coast of Oman.



CENTCOM says the crew members were recovered roughly two hours after their AH-64 Apache helicopter went down while patrolling regional waters.



American military forces, including U.S. Naval… pic.twitter.com/iBr7WiQnKB — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: Zwei US-Soldaten sind nach einer dramatischen Rettungsoperation vor der Küste Omans in Sicherheit. CENTCOM teilt mit, dass die Besatzungsmitglieder etwa zwei Stunden nach dem Absturz ihres AH-64-Apache-Hubschraubers während einer Patrouille in den regionalen Gewässern geborgen wurden. Amerikanische Streitkräfte, einschließlich des U.S. Naval Forces Central Command, der 82nd Airborne Division und Einheiten der U.S. 5th Fleet, halfen dabei, beide Soldaten in Sicherheit zu bringen.

Bei früheren Operationen im Rahmen der Operation „Epic Fury“ sind andere Luftfahrzeuge des US-Militärs in der Region abgestürzt oder beschädigt worden – das Pentagon hat jedoch Versuche, eine Reihe dieser Vorfälle mit iranischen Angriffen in Verbindung zu bringen, heruntergespielt oder zurückgewiesen, offenbar um Teheran keinen „Erfolg“ auf dem Schlachtfeld zuzugestehen.

Viele unabhängige Experten vermuten jedoch, dass die Iraner die ganze Zeit über weitaus mehr amerikanische Ziele getroffen haben, als bisher bekannt wurde.

Die Zahl der Todesopfer steigt, während Israel den Südlibanon bombardiert

Die südlibanesische Stadt Tyros wird am Dienstag von israelischen Luftangriffen bombardiert, obwohl Präsident Trump darauf bestanden hatte, dass der Libanon nicht angegriffen werden solle. Das israelische Militär hatte wenige Stunden zuvor angesichts des zerfallenden und gescheiterten Waffenstillstands eine Evakuierungsanordnung für alle Zivilisten in der Region erlassen.

Die Opferzahlen sind bereits hoch und kommen zu einem angespannten Zeitpunkt, nachdem der Iran am Sonntag als Reaktion auf erneute israelische Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut, wo sich seiner Aussage nach Kommandozentralen der Hisbollah befinden, ballistische Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Die NY Times berichtet am Dienstag über die steigende Zahl der Todesopfer: „Mindestens acht Menschen wurden bei den Bombardements getötet, Dutzende weitere wurden verletzt, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Das israelische Militär griff zudem Städte und Dörfer im gesamten Südlibanon an, darunter auch Gebiete, die nicht von Evakuierungswarnungen betroffen waren, wie die staatliche Nachrichtenagentur des Landes mitteilte.“

Angriff auf Tyros, via AFP

Dem Bericht zufolge nehmen die Luftangriffe also offensichtlich zu, und zwar selbst nach den jüngsten Warnungen Trumps an Netanjahu, nichts zu unternehmen, was ein umfassenderes Friedensabkommen mit dem Iran gefährden könnte.

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