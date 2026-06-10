EXKLUSIV: Die wahre Geschichte hinter dem nuklearen Iran und dem Islamabad-Abkommen

Pepe Escobar

Wenn Iran zu einer nuklearen Demonstration gezwungen wird, die die ganze Welt sieht, wird China einen Beweis dafür erhalten, dass die amerikanische Abschreckung hohl ist.

MOSKAU und ST. PETERSBURG – Am Montag, dem 1. Juni, enthüllten Zulfiqar Ali, Larry Johnson und ich auf Power Shift, einer neuen unabhängigen geopolitischen Plattform, eine Information, die praktisch einer Mega-Bombe gleichkommt: Falls sich die dunklen Wolken weiter verdichten, ist Teheran bereit, von nuklearer Zweideutigkeit zu einer tatsächlichen Zündung eines nuklearen Sprengkörpers auf iranischem Boden überzugehen.

Weniger als eine Woche später wurde die Power-Shift-Seite auf YouTube zensiert – ohne Erklärung und ohne Möglichkeit eines Einspruchs. Dabei war das, was wir enthüllten, bereits in mehreren Podcasts und Interviews der vergangenen Woche detailliert dargestellt worden, unter anderem hier und hier (mit Larry und mir), hier sowie hier beim Forum in St. Petersburg.

Ich veröffentlichte zuvor einen ausführlichen Hintergrundbericht, geschrieben unmittelbar bevor Irans Verhandlungsteam den Austausch sämtlicher Texte und Nachrichten mit den USA über den Vermittler Pakistan aussetzte.

Als es um die Ausarbeitung des möglicherweise letzten Entwurfs eines jahrelang diskutierten Memorandum of Understanding (MoU) zwischen Iran und den USA ging, wurde plötzlich kristallklar, dass sich alles um den Libanon dreht.

Iran wiederholte mehrfach, dass es bereit sei, den ohnehin bereits komatösen „Waffenstillstand“ aufzugeben, falls der Todeskult in Westasien seine Drohung wahrmachen sollte, Dahiyeh zu bombardieren – den mehrheitlich schiitischen Vorort im Süden Beiruts.

Konfrontiert von Trump war der Anführer dieses Todeskults gezwungen, zurückzurudern. Allerdings nur für wenige Tage. Trump braucht verzweifelt ein MoU und einen verlängerten Waffenstillstand, um beides als „Sieg“ vermarkten zu können. Seinen Sieg.

All dies geschah schnell und mit hoher Intensität nach einem schicksalhaften, äußerst sensiblen Telefongespräch von 105 Minuten Dauer am Donnerstag, dem 28. Mai, zwischen dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian und dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif.

Islamabad ist der einzige funktionierende und vertrauenswürdige Kommunikationskanal auf Regierungschef-Ebene zwischen Teheran und Washington. Unsere Quellen enthüllten, dass Pezeshkian während des Telefonats ein formal strukturiertes Dreistufen-Ultimatum übermittelte, das mit absoluter Klarheit an das Weiße Haus weitergegeben werden sollte:

Keine weiteren Nukleargespräche. Priorität hat die Beendigung aller Kriege gegen Iran und die Achse des Widerstands. Kein weiterer Rahmen für ein mögliches Nuklearabkommen. Keine Diskussionen über eine verwässerte JCPOA-2.0-Version, bevor nicht die Kriege beendet und der Status der Straße von Hormus geklärt sind. Falls die amerikanischen Drohungen anhalten, würde dies laut Pezeshkian zur „Zündung eines nuklearen Sprengkörpers auf iranischem Boden“ führen – nicht als Kriegshandlung, sondern als unumkehrbare, souveräne Demonstration der Fähigkeit, die Eskalationsdominanz zu kontrollieren.

Besonders bemerkenswert ist, dass nichts davon diplomatische Rhetorik war. Was wir hier sehen, ist der Präsident Irans, der im Wesentlichen eine Entscheidung des Führers Mojtaba Khamenei übermittelt und signalisiert, dass Teheran bei Überschreiten der nächsten roten Linie durch Washington sofort von nuklearer Ambiguität zu einer unbestreitbaren Demonstration übergehen würde.

Das würde einen dauerhaften Bruch des globalen Nichtverbreitungssystems bedeuten – mit unabsehbaren Folgen.

Die strategische Ausrichtung China–Iran–Pakistan

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif erkannte sofort die Tragweite dieser Information. Er wies Außenminister Ishaq Dar, der sich zu Sitzungen des UN-Sicherheitsrats in New York aufhielt, an, die Botschaft an Washington zu übermitteln.

Dar umging den gesamten bürokratischen Apparat und rief direkt US-Außenminister Marco Rubio in New York an. Die Botschaft aus Teheran an die Trump-Regierung war eindeutig: Die Eskalationsleiter besitzt nun eine letzte, endgültige Stufe.

Rubio „könnte“ – und das ist das entscheidende Wort – die enorme Tragweite dessen erkannt haben, was faktisch ein formelles nukleares Ultimatum war. Er informierte Trump. Am folgenden Tag, dem 29. Mai, stoppte Trump abrupt jede weitere militärische Aktion. Gleichzeitig wurde seine aggressive Rhetorik deutlich abgeschwächt.

Dies hatte nichts mit plötzlicher strategischer Zurückhaltung im Machtzentrum zwischen Mar-a-Lago und dem Oval Office zu tun. Es war die direkte Folge des Sharif–Dar–Rubio-Kommunikationskanals.

Am Morgen des 29. Mai traf Dar zu einem eintägigen offiziellen Besuch in Washington ein. Gegenüber Rubio erläuterte er detailliert das, was im Telefonat von New York lediglich angedeutet worden war. Dabei legte er zwei gewaltige Überraschungen auf den Verhandlungstisch:

Iran wird keinerlei hochangereichertes Uran (HEU) abgeben. Nichts. Null. Und diese Entscheidung ist endgültig.

Es geht um souveräne Unabhängigkeit – zwei Konzepte, die im Mittelpunkt der jüngsten russisch-chinesischen gemeinsamen Erklärung standen, die während Putins offiziellem Besuch bei Xi Jinping in Peking unterzeichnet wurde.

Teheran wird daher seinen Vorrat nicht aufgeben – unabhängig von den Bedingungen oder dem Zeitraum – nur um einem gesichtswahrenden Mechanismus zu dienen, der für das amerikanische Inlandspublikum gedacht ist. Aus Sicht der iranischen Führung unter Mojtaba ist HEU weit mehr als ein technischer Vermögenswert; es ist die ultimative Verbindung aus Souveränität, Abschreckung, Verhandlungsmacht und politischem Überleben.

China hat Iran moderne strategische Verteidigungssysteme geliefert – darunter schultergestützte Flugabwehrsysteme (MANPADS), die verdeckt über Drittländer transportiert wurden.

Die Quintessenz: Eine vollständige, operative strategische Allianz zwischen China, Iran und Pakistan ist bereits Realität.

Ist ein Islamabad-Abkommen noch möglich?

Derzeit weiß niemand – auch unsere Quellen nicht –, ob eine auf iranischem Boden gezündete Nuklearwaffe ausschließlich vom Iran entwickelt worden wäre oder ob Russland, Pakistan oder Nordkorea beteiligt gewesen wären. Alle Möglichkeiten erscheinen plausibel.

Laut Professor Ted Postol vom MIT könnte Iran 450 Kilogramm Uranhexafluorid mit 65 Prozent Anreicherung problemlos in etwa 85-prozentiges waffenfähiges Material umwandeln. Dies würde für eine Waffe geringer Sprengkraft ausreichen, die auf mindestens zehn Raketensystemen montiert werden könnte, welche Israel erreichen können. Das entspräche mindestens zehn Atombomben.

Technisch könne eine solche Waffe geringer Sprengkraft mit Hilfe eines Neutronenreflektors aus abgereichertem Uran oder Beryllium/Wolframkarbid konstruiert werden, der den spaltbaren Kern umgibt. Dadurch werden entweichende Neutronen zurück in das Material reflektiert, die Spaltungseffizienz erhöht und die notwendige kritische Masse reduziert. Kurz gesagt: weniger Material und mehr Bomben.

Wichtig: Ein Entwurf dieser Kolumne wurde vergangene Woche einem hochrangigen iranischen Beamten vorgelegt, der zum engsten Kreis um Führer Mojtaba Khamenei gehört. Seine Reaktion: „Ich werde diese Angelegenheit nicht kommentieren.“

Abgesehen von dieser Nicht-Antwort wurde sofort klar, dass die bedeutendste geheime Kommunikation der gesamten Krise tatsächlich stattgefunden hatte.

Der Ablauf war folgender:

Pezeshkian spricht mit Sharif.

Sharif spricht mit Dar.

Dar spricht mit Rubio.

Rubio spricht mit Trump.

Dar spricht anschließend persönlich mit Rubio in Washington.

Dies wirft neues Licht auf den später gebrochenen 60-Tage-Waffenstillstand, den Trump dringend benötigte. Dieser Rahmen wurde von Pakistan organisiert und von China strukturell abgesichert, wie ich in Shanghai bestätigen konnte.

Teheran hat immer wieder auf einer klaren Reihenfolge bestanden: Zuerst müssen alle Kriege beendet werden, insbesondere die Offensive des Todeskults gegen den Libanon. Danach sollen die Modalitäten für die Wiederherstellung des Handelsverkehrs durch die Straße von Hormus festgelegt werden. Erst als letzter Schritt kann ein sinnvoller Nukleardialog wieder aufgenommen werden.

Auf der großen geopolitischen Bühne läuft bereits eine grundlegende Neuordnung – unabhängig davon, welche unangenehmen Überraschungen durch Waffenstillstandsverletzungen noch folgen könnten.

Derzeit gilt:

– Die Abraham-Abkommen sind praktisch tot.

– Saudi-Arabien hat alle Gespräche über eine Normalisierung mit Israel eingefroren.

– Katar und Oman arbeiten still an Zeitplänen für den schrittweisen Rückzug der USA aus Westasien.

– Am wichtigsten: Eine neue Sicherheitsarchitektur für Westasien entsteht außerhalb des amerikanischen Schutzschirms, getragen von den „Vier Sunniten“: Pakistan, Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten.

Am vergangenen Donnerstag identifizierten Zulfiqar Ali, Larry Johnson und ich auf Power Shift ein mögliches Islamabad-Abkommen als entstehenden Rahmen zur Beendigung des US-Iran-Krieges – lange bevor die westlichen Mainstream-Medien dies überhaupt wahrgenommen hatten.

Wir identifizierten auch den Mechanismus dahinter: die ununterbrochene pakistanische Pendeldiplomatie, die still, aber entscheidend von China unterstützt wird.

Wir beschrieben einen zweistufigen Fahrplan:

Erstens: ein sofortiger Waffenstillstand und die Wiederöffnung der Straße von Hormus, was Iran akzeptiert.

Zweitens: ein kurzes Verhandlungsfenster zur Finalisierung einer umfassenderen politischen und finanziellen Einigung.

Wir berichteten außerdem, dass die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte aktiv als Hebel im Prozess eingesetzt wird. Diese Vermögensfreigabe und mögliche Sanktionserleichterungen werden als konkrete vertrauensbildende Maßnahmen betrachtet.

Ebenso berichteten wir, dass eine hochrangige iranische Delegation – darunter Parlamentspräsident Ghalibaf, Außenminister Abbas Araghchi und Zentralbankchef Abdolnaser Hemmati – nach Doha reisen würde. Dies wurde später bestätigt, einschließlich der direkten Verbindung der Zentralbankgespräche mit den eingefrorenen Vermögenswerten.

Wir hatten auch die Möglichkeit angesprochen, dass Islamabad Schauplatz des abschließenden politischen Aktes werden könnte, möglicherweise sogar mit einem Treffen zwischen Trump und Pezeshkian. Diese Aussicht erscheint inzwischen jedoch ferner denn je.

China beobachtet lediglich den Fluss

Die Fakten sind derzeit folgende:

Iran ist keineswegs isoliert und ist auf einen langen Krieg vorbereitet. Es erhält bedeutende materielle und strategische Unterstützung von China, Pakistan und Nordkorea sowie sorgfältig kalkulierte Unterstützung Russlands, wie ich während des Forums in St. Petersburg bestätigen konnte.

Die USA sind gelähmt. Die Trump-Regierung scheint zwar einen Ausweg zu suchen, wird jedoch vollständig eingeschränkt durch den Druck des Todeskults in Westasien, durch erschöpfte Eskalationsmöglichkeiten und durch das Fehlen einer entscheidenden militärischen Option, die das Kräfteverhältnis verändern könnte, ohne eine noch größere Krise auszulösen.

Die Golfmonarchien haben große Angst vor einer Wiederaufnahme des Krieges – mit Ausnahme der Vereinigten Arabischen Emirate.

Damit bleibt Islamabad der einzige verfügbare Ausweg. Feldmarschall Asim Munir ist dabei der unverzichtbare Vermittler, während Peking und Moskau alles aufmerksam verfolgen und teilweise den äußeren Rahmen aktiv mitgestalten.

Die Bombardierung des Südens von Beirut am 6. Juni erfolgte erneut zu einem kritischen Zeitpunkt der Verhandlungen, wie Mohammad Mokhber, ein wichtiger Berater Mojtaba Khameneis und Mitglied des Schlichtungsrates Irans, erklärte:

„Durch die Bombardierung des Libanon während des Aufenthalts des Vermittlers in Iran [gemeint war Asim Munir] hat der Feind zum dritten Mal den Verhandlungstisch in Brand gesetzt, um über die wiederholten Verstöße gegen den Waffenstillstand zu sprechen. Mit den Waffenstillstandsbrechern sprechen wir die Sprache der Macht. Die Achse des Widerstands ist ein einheitlicher Körper, und sie werden für diese Aggression auf dem Schlachtfeld einen schweren und schmerzhaften Preis zahlen.“

Die Bombardierung Südbeiruts führte zu einem surrealen Schauspiel: Die Trump-Regierung jagte dem pakistanischen Vermittler in Teheran hinterher und bat ihn, bei den Iranern für Deeskalation zu vermitteln. Der Imperator, der die iranische Zivilisation zerstören wollte, musste Pakistan bitten, zu retten, was noch zu retten war.

Das bedeutet: Da Iran die Bedingungen der Eskalation festlegt und sein Abschreckungspotenzial erhöht, während Trump keine Karten mehr besitzt, bleibt als einzige Lösung die Diplomatie über Islamabad.

Diese Woche werden wir auf Power Shift in drei aufeinanderfolgenden Sendungen von Montag bis Mittwoch tiefer in die Geheimdienstinformationen und diplomatischen Prozesse hinter diesen tektonischen Verschiebungen eintauchen.

Und natürlich gibt es da noch den faszinierenden chinesischen Faktor.

Die Denkfabriken in Washington werden vollkommen paralysiert sein, wenn sie schließlich erkennen, dass Peking durch die Lieferung moderner Militärtechnik an Iran die Grenzen amerikanischer hegemonialer Zwangsmacht praktisch testet.

Und falls es tatsächlich zu einer nuklearen Demonstration Irans kommt, wird China einen unwiderlegbaren Beweis erhalten, dass die amerikanische Abschreckung hohl ist.

Man kann nur staunen über die Konstruktion einer derart gewaltigen strategischen Meisterleistung – ohne einen einzigen Schuss abzugeben.