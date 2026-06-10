Bomben, Drohnen, Milliarden: Elon Musks lukratives Kriegsgeschäft

Starlink im Krieg: Wie Elon Musks Imperium zur kritischen Infrastruktur moderner Kriegsführung wurde

Als die USA ihre Angriffe auf den Iran ausweiteten, entstand hinter den Kulissen ein bemerkenswerter Machtkampf: Nicht zwischen Generälen und Politikern, sondern zwischen dem Pentagon und Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX.

Laut einem Reuters-Bericht stützten sich US-amerikanische LUCAS-Kamikazedrohnen bei Einsätzen gegen iranische Ziele auf das Satellitennetzwerk Starlink. Als die militärische Nutzung zunahm, verlangte SpaceX Berichten zufolge eine drastische Preiserhöhung: Statt rund 5.000 Dollar pro Terminal sollten künftig 25.000 Dollar pro Monat fällig werden. Das Pentagon wehrte sich zunächst, akzeptierte am Ende jedoch die Forderung. (Reuters)

Der Vorfall wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wie abhängig ist die mächtigste Militärmacht der Welt inzwischen von einem privaten Technologieunternehmen geworden?

Die Privatisierung der Kriegsinfrastruktur

Noch vor wenigen Jahren waren Satellitenkommunikation, Aufklärung und militärische Vernetzung fast ausschließlich staatliche Aufgaben. Heute hängt ein wachsender Teil der amerikanischen Militärmaschinerie von SpaceX ab.

Reuters berichtet, dass Pentagon-Vertreter zunehmend besorgt über die starke Abhängigkeit von Starlink und der militärischen Variante Starshield sind. Die USA prüfen sogar den Kauf weiterer Tausender Terminals. (Reuters)

Damit entsteht eine neue Realität: Ein einzelnes Unternehmen besitzt die Fähigkeit, über Preise, Verfügbarkeit und technische Bedingungen einer Infrastruktur zu entscheiden, die unmittelbar in militärische Operationen eingebunden ist.

Vom Internetanbieter zum Akteur auf dem Schlachtfeld

Starlink wird häufig als ziviles Internetprojekt dargestellt. Doch die Grenze zwischen ziviler und militärischer Nutzung verschwimmt zunehmend.

Reuters berichtete, dass Starlink-Verbindungen bei der Steuerung beziehungsweise Datenübertragung von LUCAS-Drohnen genutzt wurden. Die Drohnen werden als kostengünstiges US-Gegenstück zu den iranischen Shahed-Systemen beschrieben.

Elon Musk selbst wies Teile der Berichterstattung zurück und erklärte auf X, das zivile Starlink-System sei für militärische Zwecke verwendet worden, obwohl dafür eigentlich andere Systeme vorgesehen seien. (ABC News)

Unabhängig von dieser Debatte bleibt die zentrale Tatsache bestehen: Satellitenkommunikation von SpaceX ist inzwischen tief in militärische Operationen eingebunden.

X, Grok und SpaceX: Ein Konzern, drei Machtzentren

Besonders bemerkenswert ist, dass sich diese Entwicklung nicht auf Raumfahrt beschränkt.

Elon Musk kontrolliert gleichzeitig:

die Raumfahrt- und Satellitenfirma SpaceX,

die Plattform X (ehemals Twitter),

sowie den KI-Entwickler xAI (Grok).

Damit vereinen sich Kommunikation, Informationsverbreitung, künstliche Intelligenz und militärisch relevante Satelliteninfrastruktur zunehmend unter einem gemeinsamen Unternehmensdach.

Kritiker sehen darin eine historische Machtkonzentration. Während Starlink militärische Kommunikationsnetze bereitstellt, beeinflusst X die öffentliche Debatte und Grok entwickelt KI-Systeme, die künftig eine immer größere Rolle bei Analyse, Informationsauswertung und Entscheidungsprozessen spielen könnten.

Eine neue Form von Macht

Die eigentliche Geschichte handelt deshalb nicht nur von Drohnen über dem Iran.

Sie handelt von einer Welt, in der private Technologiekonzerne nicht mehr bloß Dienstleister von Staaten sind, sondern selbst zu unverzichtbaren Machtzentren geworden sind.

Wenn ein Krieg ohne die Infrastruktur eines einzelnen Unternehmens kaum noch geführt werden kann, stellt sich zwangsläufig die Frage, wer am Ende mehr Einfluss besitzt: gewählte Regierungen oder die Konzerne, auf die sie angewiesen sind.

Der Konflikt zwischen Pentagon und SpaceX zeigt, dass diese Frage längst nicht mehr theoretisch ist.