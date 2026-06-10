WM 2026 unter Druck: Verbreitetes Gullit-Zitat stellt Infantinos Führung infrage und geht viral

Ein X-Post, der viral geht. Für die angeblichen Aussagen von Ruud Gullit, in denen er den Rücktritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert, konnte bislang keine unabhängige Bestätigung gefunden werden. Die Echtheit des verbreiteten Textes ist derzeit unklar.

Er offenbart aber dennoch sehr viel Wahrheit.

Ruud Gullit ist einer der bekanntesten Fußballer der 1980er- und 1990er-Jahre und gilt als einer der besten niederländischen Spieler aller Zeiten. Er spielte unter anderem für Feyenoord, PSV Eindhoven, den AC Mailand und Chelsea.

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EXKLUSIV: Ruud Gullit fordert Gianni Infantino zum Rücktritt auf – angesichts wachsender Kontroversen um die Weltmeisterschaft

EXCLUSIVE: Ruud Gullit calls on Gianni Infantino to resign amid growing World Cup controversy



"I have stayed quiet for a long time because I wanted to judge this World Cup on football matters. But the deeper we get into the preparations, the more it becomes clear that football… pic.twitter.com/5DhIJ9iuwz — Bla B (@bla_bidza) June 9, 2026

„Ich habe lange geschwiegen, weil ich diese Weltmeisterschaft anhand ihrer fußballerischen Aspekte beurteilen wollte. Doch je tiefer wir in die Vorbereitungen eintauchen, desto deutlicher wird, dass Fußball nicht mehr die Hauptgeschichte ist. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass Gianni Infantino ernsthaft darüber nachdenken sollte, als FIFA-Präsident zurückzutreten.

Eine Weltmeisterschaft sollte Menschen zusammenbringen. Stattdessen entwickelt sich dieses Turnier zu einem Symbol für Spaltung, politische Konflikte, Reisebeschränkungen und organisatorisches Versagen.

Wir hören Berichte darüber, dass iranischen Fans ihre Ticketkontingente entzogen wurden. Wir haben den Fall des somalischen Schiedsrichters Omar Artan gesehen, der von der FIFA aufgrund seiner Qualifikation für Einsätze auf höchstem Niveau ausgewählt wurde, dem jedoch Berichten zufolge die Einreise in das Gastgeberland verweigert wurde. Das sind keine Nebensächlichkeiten. Sie treffen den Kern dessen, wofür eine Weltmeisterschaft stehen sollte.

Die FIFA kann nicht weiterhin Fußball als universelles Spiel vermarkten, während qualifizierte Fans, Offizielle und Teilnehmer mit Hindernissen konfrontiert werden, die offenbar nichts mit dem Fußball selbst zu tun haben. Die erste Verantwortung der Organisation besteht darin, die Integrität und Zugänglichkeit des Wettbewerbs zu schützen.

Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass diese Probleme vorhersehbar waren. Die FIFA hat das Turnier vergeben, die FIFA hat die Rahmenbedingungen genehmigt, und die FIFA hat der Fußballwelt wiederholt versichert, dass alle willkommen sein würden. Wenn sich diese Zusicherungen nun als unzuverlässig erweisen, dann muss die Verantwortung ganz oben beginnen.

Führung bedeutet nicht, mit Politikern für Fotos zu posieren oder kommerzielle Erfolge zu feiern. Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas schiefläuft. Deshalb glaube ich, dass Herr Infantino sich fragen muss, ob er noch die richtige Person ist, um den Weltfußball zu führen.

Die steigenden Kosten für den Besuch von Spielen sind ein weiteres ernstes Problem. Viele treue Fans, die ihre Nationalmannschaften durch die gesamte Qualifikation begleitet haben, können es sich schlicht nicht mehr leisten, am Turnier teilzunehmen. Fußball läuft Gefahr, zu einer exklusiven Veranstaltung für Konzerne und wohlhabende Zuschauer zu werden, anstatt für die gewöhnlichen Fans, die diesen Sport groß gemacht haben.

Die Weltmeisterschaft gehört der Welt – nicht Regierungen, politischen Interessen oder Fußballfunktionären. Sie gehört den Spielern, den Schiedsrichtern und den Fans.

Wenn die FIFA nicht garantieren kann, dass alle drei fair und gleich behandelt werden, dann hat sie ihre grundlegendste Pflicht verfehlt.

Die Fußballwelt verdient Antworten, Verantwortlichkeit und Führung. Wenn dies unter der derzeitigen Führung nicht gewährleistet werden kann, dann ist vielleicht die Zeit für eine neue Führung an der Spitze der FIFA gekommen.“