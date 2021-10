Belgische Akademie für Medizin: Masken fügen den Kindern mehr Schaden zu als COVID

Die Fakten:

Das offizielle Gremium, das die verschiedenen pädiatrischen Organisationen Belgiens koordiniert, hat dazu aufgerufen, die derzeitigen Coronavirus-Maßnahmen in Schulen für Kinder unter 12 Jahren abzuschaffen.

Sie sind der Meinung, dass diese Maßnahmen für ein Kind schädlicher sind als eine COVID-Infektion.

Die Belgische Academie voor Geneeskunde (Belgische Akademie für Medizin), das offizielle Gremium, das die verschiedenen pädiatrischen Organisationen Belgiens koordiniert, hat dazu aufgerufen, alle Coronavirus-Maßnahmen in Schulen für Kinder unter 12 Jahren einzustellen.

Eine Gruppe von Kinderärzten, die die Akademie vertritt, spricht sich gegen Tests, Quarantäne und das Tragen von Masken für diese Altersgruppe aus. Sie sind der Meinung, dass „das Testen von Kindern, das Auferlegen von Mundschutz und die Quarantäne gegen den Grundsatz ‚primum non nocere‘ (zuerst nicht schaden) verstoßen, der im hippokratischen Eid, den Ärzte abgelegt haben, enthalten ist“.

Die Kinderärzte haben ihre Haltung mit einer Reihe von Gründen untermauert und behaupten, dass „diese drastischen Maßnahmen den Kindern kurz- und langfristig viel mehr schaden als die Infektion selbst.“

Die Maske ist so politisiert worden, dass sie eine rationale Betrachtung der Beweise (sogar über politische Grenzen hinweg) verhindert und zu Verbitterung, bösartigen Handlungen, Verachtung und Schimpfwörtern unter den Maskenträgern führt, die sich von Personen bedroht fühlen, die keine Maske tragen wollen oder können. Maskierung von Kindern: Tragisch, unwissenschaftlich und schädlich. Dr. Paul E. Alexander.

Wird der Gedanke, dass Masken in irgendeiner Form gefährlich sein könnten, in der wissenschaftlichen Literatur geäußert? Ja, das ist sie. In einer großen Meta-Analyse mit dem Titel „Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?“, die in der Zeitschrift Environmental Research and Public Health veröffentlicht wurde, wurden beispielsweise 65 Studien über das längere Tragen von Masken untersucht, um festzustellen, ob es gesundheitliche Folgen geben könnte oder nicht. In der Studie wurde die Behauptung aufgestellt, erläutert und belegt, dass „längeres Maskentragen in der Allgemeinbevölkerung zu relevanten Auswirkungen und Folgen in vielen medizinischen Bereichen führen könnte“. Sie wies auf eine Reihe von physiologischen und psychologischen Bedenken hin und betonte den Schaden, der Kindern zugefügt werden könnte.

Ein Argument für die Maskierung von Kindern ist, dass sie als Superüberträger des Virus gelten, aber auch hier wurde die Wissenschaft, die dies in Frage stellt, ignoriert, während der Wissenschaft, die dies belegt, größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Während viele Studien darauf hindeuten, dass die präsymptomatische/asymptomatische Verbreitung weniger als 40 % der vertikalen Übertragung ausmacht, zeigen zahlreiche große bevölkerungsbezogene Beobachtungsstudien, dass Kinder SCHLECHTE COVID-19-Verbreiter sind. Dazu gehören Studien aus Irland, Island, Italien, Frankreich und Australien. Einen Link zu einer vollständigen Referenzliste finden Sie unter Washington University Pediatric & Adolescent Ambulatory Research Consortium.

Weitere Daten aus aller Welt weisen darauf hin, dass Kinder in dieser Altersgruppe eine 99,997-prozentige Chance haben, die Infektion zu überleben, wenn sie infiziert sind. Bei einer Infektion mit COVID-19 haben Kinder im Alter von 0 bis 9 Jahren im Durchschnitt eine Chance von 0,1 % oder 1/1000, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, und im Alter von 11 bis 19 Jahren eine Chance von 0,2 % oder 1/500, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden (Herrera-Esposito, 2021). In den USA, dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Südkorea waren Todesfälle durch COVID-19 bei Kindern bis Februar 2021 (d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Studie Daten vorlagen) mit 0,17 pro 100 000 Einwohner weiterhin selten.

Die American Academy of Pediatrics bestätigte ebenfalls, dass die Delta-Variante zwar mehr Kinder infiziert, aber nicht zu einem höheren Schweregrad der Erkrankung führt. Sie stellte außerdem fest, dass 0,1-1,9 % ihrer COVID-19-Fälle bei Kindern zu Krankenhausaufenthalten führten und 0,00-0,03 % aller COVID-19-Fälle bei Kindern zum Tod führten.

Letzten Endes scheinen die Bedenken der Menschen an beiden Enden des Spektrums berechtigt zu sein. Das Problem ist, dass die Mainstream-Medien und die staatlichen Gesundheitsbehörden der Öffentlichkeit nur eine Seite der Medaille zu präsentieren scheinen, während sie gleichzeitig eine massive Zensurkampagne durchführen, um über soziale Medienplattformen Inhalte aus dem Internet zu entfernen, die die Empfehlungen und Mandate der Regierung in Frage stellen.

Hunderte von Millionen von Inhalten, die sich auf COVID beziehen, wurden bereits entfernt oder mit Warnhinweisen versehen. Die Wissenschaft ist in dieses Netz der Zensur geraten.

Damit soll nicht gesagt werden, dass das Tragen von Masken, Impfungen, Quarantäne und mehr falsch sind, aber die Anordnung dieser Maßnahmen berücksichtigt nicht die gesamte Wissenschaft. Die Dinge sind nicht schwarz-weiß, und wenn dies der Fall ist, sind Empfehlungen und Ermutigungen vielleicht sinnvollere Mittel als Zwang.