Beliebte Akne-Behandlungen, die von Millionen von Teenagern verwendet werden, enthalten hohe Mengen an Chemikalien, die mit Leukämie in Verbindung gebracht werden

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Ein unabhängiges Labor hat die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration aufgefordert, beliebte verschreibungspflichtige und rezeptfreie Aknebehandlungen zurückzurufen, nachdem Tests ergeben hatten, dass die Produkte „inakzeptabel hohe“ Mengen an Benzol enthalten, einer Chemikalie, die mit Krebs in Verbindung gebracht wird.

Einem neuen Bericht des unabhängigen Prüflabors Valisure zufolge können sich in vielen beliebten Akneprodukten, die Benzoylperoxid enthalten, hohe Konzentrationen von Benzol, einer Chemikalie, die mit Krebs in Verbindung gebracht wird, bilden.

Valisure hat Dutzende von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Produkten getestet, darunter die beliebten Marken Proactiv, Clinique, Clearasil und Up & Up von Target Corp. und festgestellt, dass sie „unannehmbar hohe“ Mengen des Karzinogens enthalten können.

Die Tests ergaben auch, dass der Benzolgehalt ansteigt, wenn die Produkte bei höheren Temperaturen gehandhabt oder gelagert werden, z. B. in einem heißen Auto oder in einem dampfenden Badezimmer.

Das Labor reichte bei der US-Arzneimittelbehörde (FDA) eine Bürgerpetition ein, in der es die Ergebnisse seiner Analyse mitteilte und die FDA aufforderte, die Produkte zurückzurufen und ihren Verkauf auszusetzen, während die Behörden die Angelegenheit weiter untersuchen.

Akne ist eine der häufigsten Hautkrankheiten in den USA, von der jährlich bis zu 50 Millionen Menschen in den USA betroffen sind. Etwa 85 % der Jugendlichen leiden irgendwann darunter.

Bloomberg berichtete, dass der Umsatz mit rezeptfreien Aknebehandlungen in den USA im vergangenen Jahr 1 Milliarde Dollar betrug.

Aknemedikamente, die Benzoylperoxid enthalten, das sich in Benzol auflöst, werden von Dermatologen und Gesundheitswebsites häufig als leicht zugängliche, rezeptfreie Behandlung empfohlen.

In den Leitlinien der American Academy of Dermatology wird Benzoylperoxid für die topische Behandlung von Akne dringend empfohlen.

Benzol, von dem seit langem bekannt ist, dass es krebserregend ist, ist ein beliebtes chemisches Lösungsmittel, das häufig in der chemischen und pharmazeutischen Industrie verwendet wird und in Spuren in Substanzen wie Reinigungsmitteln, Zigarettenrauch und Benzin vorkommt. Es verdunstet schnell, so dass ein Großteil der Exposition des Menschen über die Luft erfolgen kann.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es kein sicheres Maß“ für die Benzolbelastung in der Luft, die wir einatmen.

Nach Angaben der FDA kann das Einatmen oder die anderweitige Aufnahme von Benzol im Laufe der Zeit zu Leukämie und anderen Blutkrankheiten führen.

“Valisure, a New Haven, Conn.-based testing laboratory, filed a petition with the Centers for Disease Control and Prevention which said that it tested 66 different products whose main ingredient is benzoyl peroxide, a topical antiseptic found in creams and face washes that are… pic.twitter.com/69qBP4NY5P — Chief Nerd (@TheChiefNerd) March 7, 2024

In den letzten Jahren hat Valisure auch hohe Benzolwerte in Sonnenschutzmitteln, Handdesinfektionsmitteln und anderen Verbraucherprodukten festgestellt, was die FDA veranlasste, die Arzneimittelhersteller zu warnen und von der Verwendung von Benzol in pharmazeutischen Produkten abzuraten.

Health Canada rief einige Sonnenschutzmittel zurück. Unternehmen wie Johnson & Johnson, Unilever und Procter & Gamble Co. haben auch Aerosol-Sonnenschutzmittel, Antitranspirantien und Trockenshampoos zurückgerufen.

Während diese Produkte aufgrund von Verunreinigungen aus kontaminierten Inhaltsstoffen hohe Benzolwerte aufwiesen, sagte David Light, Präsident von Valisure, in einer Erklärung: „Das Benzol in Benzoylperoxid-Produkten stammt aus dem Benzoylperoxid selbst, manchmal in hundertfacher Höhe des bedingten FDA-Grenzwerts.“

„Das bedeutet, dass das Problem Benzoylperoxidprodukte auf breiter Front betrifft, sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Produkte, und dass dringend gehandelt werden muss“, fügte er hinzu.

Valisure hat 66 Benzoylperoxid-Produkte getestet, darunter Cremes, Lotionen, Gele, Waschungen, Flüssigkeiten und Riegel.

Die FDA-Richtlinien erlauben einen Benzolgehalt von bis zu zwei Teilen pro Million. Mehrere der getesteten Produkte wiesen Benzolwerte von weit über zwei Teilen pro Million auf. Diese Werte stiegen auf das Zehn- oder Hundertfache des zulässigen Wertes an, wenn die Produkte bei höheren Temperaturen getestet wurden, die den Bedingungen entsprechen, unter denen sie transportiert oder gelagert werden könnten.

Dr. Christopher Bunick, außerordentlicher Professor für Dermatologie an der Yale University School of Medicine und wissenschaftlicher Arzt an der Yale Dermatology, erklärte gegenüber The Defender, dass Benzoylperoxid anfällig für freie Radikale oder Oxidationsmittel ist, die es bei Hitzeeinwirkung in verschiedene Chemikalien, einschließlich Benzol, zerlegen.

Zu den Produkten mit den höchsten Benzolwerten gehörte die 2,5%ige Benzoylperoxid-Creme von Proactiv, hergestellt von Taro Pharmaceuticals, die 1.761 Teile pro Million Benzol enthielt.

Die 2,5%ige Benzoylcreme von Up & Up (Target) enthielt 1.598 Teile pro Million; die 2,5%ige Benzoylperoxidcreme von Clinique (Estee Lauder) wies 401 Teile pro Million auf; die 10%ige Benzoylperoxidcreme Clearasil (Reckitt Benckiser Group) enthielt 308 Teile pro Million und die 10%ige Benzoylperoxidcreme von Walgreens 114 Teile pro Million.

Das Labor fand auch hohe Benzolwerte in der Benzoylperoxid-Creme von La Roche-Posay, der Benzoylperoxid-Lotion von Sandra Lee, dem Benzoylperoxid-Gel von Neutrogena, der Benzoylperoxid-Creme von CeraVe und vielen anderen.

Die Forscher untersuchten auch die Luft in der Umgebung der Produkte auf Benzol und stellten fest, dass selbst aus einem ungeöffneten Proactiv-Produkt hohe Benzolwerte austraten, wenn es knapp 17 Stunden lang bei einer Temperatur von 104 Grad Celsius aufbewahrt wurde.

Dies zeigt, dass Benzol „aus einigen Produktverpackungen austreten und ein potenzielles Einatmungsrisiko darstellen kann“, schrieb das Unternehmen.

„Die Ergebnisse von Valisure sind für die Hautpflegebranche von großer Bedeutung“, sagte Bunick und nannte mehrere Gründe:

„Erstens müssen die Hersteller bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten, die von der FDA vorgeschrieben sind. Die derzeitigen Benzoylperoxidprodukte erfüllen diesen Standard nicht, insbesondere was die Zeit- und Temperaturstabilität betrifft. „Zweitens ist Benzol ein bekanntes Karzinogen, das in dieselbe höchste Gefahrenkategorie wie Asbest, Blei und Formaldehyd eingestuft ist. „Drittens sind die gesundheitlichen Folgen einer Benzol-Exposition weniger klar, da sich die krebserregende Wirkung erst nach Jahrzehnten zeigen kann. Es ist ein ähnliches Szenario wie bei der Sonnenexposition, bei der Sonnenbrände in der Jugend potenziell zu Hautkrebs im Erwachsenenalter führen, manchmal erst 20-40 Jahre nach der Exposition. „Schließlich hat ein neuer Bericht aus Großbritannien gezeigt, dass eine geringe Benzolexposition (bei Werten von weniger als 1 Teil pro Million, was weniger ist als in vielen Benzoylperoxidprodukten) das Risiko einer Gesamtmortalität, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mehreren Krebsarten, einschließlich Blut- und Lungenkrebs, erhöht.

Valisure hat auch Produkte mit anderen Inhaltsstoffen wie Salicylsäure oder Adapalen getestet. Diese Produkte wiesen Benzolwerte auf, die entweder nicht nachweisbar waren oder unter dem aktuellen Grenzwert der FDA von 2 Teilen pro Million lagen, berichtet das Labor in seiner Bürgerpetition. Nur die Produkte mit Benzoylperoxid enthielten hohe Benzolwerte.

Die FDA, Estée Lauder und Reckitt reagierten nicht sofort auf die Bitte von The Defender um Stellungnahme.

Ein Sprecher der FDA bestätigte am Mittwoch in einer Erklärung, über die CNN berichtete, dass die Behörde die Petition erhalten habe und darauf reagieren werde.

„Solche Daten müssen auf ihre Richtigkeit und Reproduzierbarkeit überprüft werden, bevor sie für regulatorische Entscheidungen wie die Empfehlung von Verkaufsstopps und Rückrufen verwendet werden können“, hieß es in der Erklärung.

Wie Bloomberg berichtet, hat Valisure’s Light einen Patentantrag für Formulierungen und Techniken zur Verringerung der Rate der Benzolbildung beim Abbau von Benzoylperoxid gestellt, obwohl die Patente noch nicht erteilt wurden.

Das Labor ist auch für seine Untersuchungen zu Zantac bekannt, das die FDA im Jahr 2020 vom Markt nahm, nachdem das Labor die Behörde darüber informiert hatte, dass der Hauptbestandteil des Medikaments, Ranitidin, Menschen einer krebserregenden Substanz namens N-Nitrosodimethylamin aussetzen könnte. Ein weiteres Labor, Emery Pharma, bestätigte die Ergebnisse. Beide Labors reichten Bürgeranträge ein, in denen sie den Rückruf forderten.