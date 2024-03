Kriegsspiele in der Arktis: Was treibt die neue Leidenschaft des Westens?

Zwei beispiellose Militärübungen, die von den USA und ihren NATO-Verbündeten gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Arktis durchgeführt werden, signalisieren eine neue aggressive Haltung des Westens in der Region.

Dreizehn NATO-Staaten nahmen diese Woche an der Übung Nordic Response 2024 teil, die in Finnland und Schweden nahe der russischen Grenze stattfand. Auch die US-Armee hat kürzlich eine Übung in der Nähe von Fairbanks in Alaska durchgeführt, ebenfalls nahe der russischen Grenze.

An der US-Übung, die im Rahmen des Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) stattfand, nahmen 8.000 US-Soldaten der 11th Airborne Division und eine nicht näher bezeichnete kleinere Anzahl „ausländischer Verbündeter“ teil.

Noch umfangreicher sind die Nordic Response-Übungen in Finnland und Schweden, an denen 20.000 Soldaten aus 13 NATO-Staaten, 50 Kriegsschiffe und 100 Militärflugzeuge teilnehmen. Die Vereinigten Staaten und Norwegen haben den Organisatoren der Nordic Response-Übungen ihre F-35-Kampfflugzeuge der fünften Generation zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hat sich Großbritannien bereit erklärt, mehrere F-35 der Royal Air Force, die auf dem britischen Flugzeugträger Prince of Wales stationiert sind, zur Verfügung zu stellen.

„Wir wollen einfach unsere Präsenz im hohen Norden verstärken“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der die Kriegsspiele Nordic Response 2024 inspizierte. „Das ist die größte und wichtigste NATO-Übung seit 40 Jahren“, sagte er.

Auch deutsche U-Boote sowie Truppen der neuen NATO-Mitglieder Finnland und Schweden nahmen an der Militärübung teil. Den Großteil der Kampftruppen stellten jedoch die Amerikaner, die offen ihre Absicht bekundeten, „ihre seit dem Ende des Kalten Krieges etwas geschwächte Fähigkeit, in der Arktis zu kämpfen, wiederherzustellen“.

Sowohl in Alaska als auch in den finnischen Wäldern ist der vermeintliche Gegner derselbe: Russland und sein möglicher Verbündeter China.

Das US-Magazin Business Insider berichtete, die neue „Arktis-Strategie“ der US-Armee ziele darauf ab, „die Vorherrschaft in der Arktis zurückzugewinnen“. Die neue Strategie gilt ab 2021.

Business Insider stellte jedoch fest, dass sich die Rivalität mit Russland nicht mehr nur auf den militärischen Bereich beschränke, wie es während des Kalten Krieges der Fall war. Auch die Wirtschaft spiele eine Rolle. „Das schnell schmelzende Meereis am Polarkreis, der sich doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt, eröffnet neue Möglichkeiten für die Ausbeutung von Bodenschätzen, für Schifffahrtsrouten und die kommerzielle Fischerei, da die Arktis schiffbar wird“, heißt es in der Publikation.

Wladimir Wassiljew, leitender Wissenschaftler des Instituts für die USA und Kanada an der Russischen Akademie der Wissenschaften, vermutet, dass die Amerikaner daran interessiert sein könnten, die Kontrolle über den Nördlichen Seeweg zu erlangen. Diese Route gilt als kürzeste Seeverbindung zwischen den wachsenden Volkswirtschaften Südostasiens und Europas. Russland hat viel Erfahrung mit der Nutzung der Nordseeroute, die entlang der Nordküste des Landes verläuft. Mit fortschreitender Eisschmelze wird dieser Seeweg zunehmend für Handelsschiffe zugänglich.

„Die USA möchten die Arktis militärisch ‚ wiederentdecken'“, sagte Alexander Bartosch, Mitglied der Russischen Akademie der Militärwissenschaften, gegenüber Sputnik. „Jetzt, da Finnland und Schweden aktive NATO-Mitglieder werden, eröffnet das den USA die Möglichkeit, Atomwaffen im hohen Norden zu stationieren.“

Mit der Aufstockung ihrer militärischen Kräfte in der Region verfolgen die USA laut Bartosh zwei Ziele. Erstens wollen sie ihre Überlegenheit zur See und in der Luft für mögliche Schläge gegen Russland nutzen. Und zweitens möchten sie die ungenutzten natürlichen Ressourcen der Region ausbeuten, wobei sie sich vorwiegend auf Öl und Gas konzentrieren.

Wladimir Wassiljew verweist auf die historischen Wurzeln der „militärischen Seite“ des amerikanischen Interesses an der Arktis. „Die arktische Region spielt eine unverzichtbare Rolle in der langjährigen US-Strategie der Einkreisung Russlands“, betonte Wassiljew. Auch die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in der Region schloss er nicht aus. „In der Arktis lassen sich nukleare Unfälle leichter vertuschen“, sagte Wasiljew und fügte hinzu: „Außerdem haben sich die Amerikaner lange der Illusion hingegeben, dass wegen der dünnen Besiedlung der Arktis die Kollateralschäden beim Einsatz von Atomwaffen dort weniger auffallen würden“.