Beliebte australische Talkshow im Besitz der großen Medien: Hören Sie auf, die COVID-Impfstoffgeschädigten zu ignorieren

TrialSite hat darüber berichtet, wie die Mainstream-Medien in verschiedenen Ländern vorsichtig, aber stetig dazu übergehen, mehr über den COVID-19-Impfstoff zu berichten. Ein sensibles Thema, das darauf hindeutet, dass viele einflussreiche Menschen in der Gesellschaft weiterhin in einem Zustand der Verleugnung leben, wird von öffentlichen Medienpersönlichkeiten wie dem Australier Ben Fordham zur Sache der Massen gemacht. In der Radiosendung Ben Fordham Live, die von GB, einem kommerziellen Radiosender in Sydney, der zu einer börsennotierten Medienholding gehört, ausgestrahlt wird, wurde das Thema ohne Umschweife angesprochen.

Ben Fordham sagte dazu:

„Wir wissen, dass 99 % der Autofahrten ohne Unfall verlaufen, aber wir berichten trotzdem über die Maut, warum sollten also Impfschäden anders behandelt werden? Es ist ein Entschädigungsfonds eingerichtet worden. Wir wussten also immer, dass es Menschen geben würde, die mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben.“

Der beliebte Radiomoderator zitierte einen kürzlich in der australischen Zeitung The Australian erschienenen Artikel aus der Feder von Jack Insider, in dem es heißt, dass die systematische Vermeidung des Dialogs über COVID-19-Impfstoffverletzungen „eine gefährliche Angelegenheit“ sei. Warum? Weil es passiert und erwartet wurde, dass es passiert. Warum sonst sollten die australischen Behörden das COVID-19 Vaccine Claims Scheme einrichten?

Das Ausweichen vor dem Thema stellt lediglich eine schlechte, nicht eine grob interessengeleitete Politik dar, die nicht zu guten Ergebnissen führen kann, meint dieser Mainstream-Radiomoderator. Unter Berufung auf die australische Zeitung „The Australian“ klärte Fordham die Zuhörer darüber auf, dass nur 10 % der 3.200 Klagen wegen COVID-19-Impfschäden in Australien zu einer Entscheidung geführt haben. Der Rest der Klagen ist in der Schwebe, ein Trend, über den TrialSite in anderen Ländern der Anglosphäre von Amerika über Kanada bis zum Vereinigten Königreich berichtet hat.

Die Reaktion der australischen Regierung auf die COVID-19-Pandemie wurde stark durch das chinesische COVID-Nulltoleranzmodell beeinflusst. Diese englischsprachige Nation mit 25,7 Millionen Einwohnern führte eine der strengsten COVID-19-Pandemiepolitiken im „Westen“ ein, was auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie zu erheblichen Kontroversen führte. TrialSite berichtete über alle möglichen aufsehenerregenden Aktivitäten, wie die Massenimpfung von Highschool-Schülern in einem Fußballstadion.

Doch wie sich in mehreren Ländern gezeigt hat, haben die Mainstream-Medien das Thema vorsichtig aufgegriffen. Wiederum unter Berufung auf die Arbeit von Jack, dem Insider, liest Fordham von Menschen, die durch den COVID-19-Impfstoff geschädigt wurden: „Das sind Aussies, die durch die Einnahme des COVID-19-Impfstoffs geschädigt wurden und nicht vergessen oder in einen bürokratischen Abgrund geschoben werden sollten.“

Die Radioshow gehört letztlich der Nine Entertainment Co, bekannt als „Nine„, einer börsennotierten australischen Mediengesellschaft mit Beteiligungen in den Bereichen Radio, Fernsehen, Rundfunk, Zeitungsveröffentlichungen und digitale Medien. Die 2006 gegründete Medienholding erwirtschaftete bis 2020 rund 2,17 Mrd. USD.

Ben Fordham lives hat in jüngster Vergangenheit über eine Handvoll Fälle von COVID-19-Impfstoffverletzungen berichtet.