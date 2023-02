Kanadas erste Fluggesellschaft führt Technologie zur digitalen Identifizierung und Gesichtserkennung ein

Bestimmte Marken von „Sicherheit“ – und „Bequemlichkeit“ – sind fast zum vertrauten Refrain geworden, unter dem verschiedene Formen digitaler, biometrisch basierter IDs jetzt von verschiedenen Sektoren verschiedener Branchen auf der ganzen Welt eingeführt werden.

Kanada, das sich ansonsten als eifrig darin erwiesen hat, tatsächliche Daten und die Privatsphäre unter allen Umständen zu untergraben, scheint nun bei der Identitätsüberprüfung durch Gesichtserkennung an Flughäfen zu spät dran zu sein.

Doch nun ist es soweit, und Air Canada hat ein Pilotprogramm angekündigt, das es den Fluggästen ermöglicht, sich mit dieser „Sicherheit und Bequemlichkeit“ auszuweisen. Eine Reihe von Flügen – nämlich diejenigen, die vom Vancouver International Airport (YVR) auf „ausgewählten“ Flügen nach Winnipeg abfliegen, sowie Fluggäste, die im Air Canada Cafe des Toronto Pearson International Airport einsteigen – sind alle teilnahmeberechtigt.

Aber auch alle anderen sollten keine Angst haben, etwas zu verpassen, denn das Pilotprojekt soll die Schleusen für Passagiere öffnen, die anderswo unterwegs sind, da die digitale ID-Option auf „ausgewählte“ kanadische Flughäfen sowie auf Kunden der „Maple Leaf Lounges“ ausgeweitet wird.

„Bequemlichkeit“ – allerdings zu einem ziemlich hohen Gesamtpreis, was die Sicherheit der persönlichen Daten und den Schutz der Privatsphäre angeht – wird wieder einmal als Königsklasse angeführt. Air Canada sagt, dass „viele Kunden“ jetzt die digitale ID nur noch für Dinge wie das Entsperren von Telefonen, den Zugang zu Arbeitsplätzen und die Verifizierung finanzieller Transaktionen mit dem Gesicht verwenden – Tätigkeiten, die normalerweise kein Nachdenken erfordern und Sekunden an Zeit sparen. Und zu welchem Preis.

Aber dieser Preis ist nicht das, was Air Canada hier anpreist. Stattdessen spricht das Unternehmen von all diesen Entwicklungen in positiver Weise und positioniert sich dann als führend in Kanada, wenn es darum geht, „digitale Identifikation unter Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie zu testen, um die Kundenidentifikation schnell zu validieren.“

Natürlich ist es auch angeblich sicher und genau, vorerst nur „an ausgewählten Flughafen-Touchpoints“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gegenwärtig ist die Teilnahme noch freiwillig. Aber die Idee ist eindeutig, dies so schmackhaft zu machen, dass mehr Menschen freiwillig ihre biometrischen Daten preisgeben werden.

Manch einer könnte sagen, dass Flugreisen nach dem 11. September bestenfalls zu einem Ärgernis und schlimmstenfalls zu einem zeitraubenden Albtraum geworden sind, und dass die umstrittene biometrische Technologie nun als eine Möglichkeit angeboten wird, dieses Unrecht „wiedergutzumachen“ – und den Menschen noch mehr ihrer Daten zu rauben.

Die digitale ID-Registrierung, wie sie Air Canada einführt, ist „eine einzige Funktion in der Air-Canada-App“ – und das Versprechen lautet, dass „biometrische Daten verschlüsselt und nur auf dem Mobiltelefon des Kunden gespeichert werden“.

Es sollte nicht allzu schwer sein, den bequemlichkeitsorientierten Kunden davon zu überzeugen, dass „die Daten nur bis zu 36 Stunden gespeichert werden und den strengen Datenschutz- und Sicherheitsstandards von Air Canada unterliegen.“