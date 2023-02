Explosion der überzähligen Todesfälle in geimpften Ländern. Rumänien und Bulgarien sind im Minus.

Eurostate hat die Übersterblichkeit für Dezember 2022 veröffentlicht. Der europäische Durchschnitt liegt bei plus 19 %, wobei Rumänien und Bulgarien die einzigen Länder sind, in denen dieser Parameter gesunken ist. Der Bericht basiert auf einer durchschnittlichen Sterblichkeitsrate für die Jahre 2016–2019, also für die Zeit vor der Pandemie. Die Länder mit den katastrophalsten Übersterblichkeitsraten sind Island und Deutschland, mit plus 43,1 % und plus 37,3 %.

Karte der Katastrophe

Die von Eurostat veröffentlichten Daten haben die gesamte wissenschaftliche Welt erschüttert. Am Ende der Pandemie, wenn es nahezu keine Covid-Todesfälle mehr gibt, haben die am meisten geimpften Länder im Dezember 2022 im Vergleich zum normalen Zeitraum 2016-2019 erschreckende Übersterblichkeitsraten verzeichnet.

Die höchsten Übersterblichkeitsraten wurden in Island mit 43,1 % und in Deutschland mit 37,3 % verzeichnet. Verglichen mit dem europäischen Durchschnitt von 19% im Dezember 2022, was immer noch enorm ist, hatte Österreich eine Übersterblichkeit von plus 27,4%, Irland 25,4%, Frankreich 24,5%, Slowenien 25,9%, die Tschechische Republik 23,2%, die Schweiz 22,9%, die Niederlande 22,7%, Estland 22,6%, Dänemark 22,4%, Norwegen 21%, Finnland 21,1%, Lettland 20,6% und Belgien 19,1%. In Deutschland sind 78 % der Bevölkerung mit 3 und 4 Dosen geimpft und in Island sind 80 % der Bevölkerung mit zwei Dosen und 69 % der Bevölkerung mit 3 und 4 Dosen geimpft. Am entgegengesetzten Pol der Übersterblichkeit lagen im Dezember 2022 Rumänien und Bulgarien mit minus 5,5 % und minus 6 %, sie sind auch die beiden einzigen EU/EWR-Länder, die am wenigsten geimpft haben. Offiziell sind in Bulgarien 30 % der Bevölkerung gegen Covid geimpft, in Rumänien 42 %. In Anbetracht der annähernd negativen Übersterblichkeitsraten zwischen den beiden Ländern und unter Berücksichtigung der fiktiven Impfungen in Bulgarien liegt der tatsächliche Prozentsatz der geimpften Menschen in Rumänien höchstwahrscheinlich bei maximal 25 %. Nach der Veröffentlichung der schockierenden Daten durch Eurostat forderten deutsche Ärzte eine Untersuchung der Ursachen für die überzähligen Todesfälle und betonten, dass diese nicht durch Covid verursacht wurden.

Sie vertuschen die Katastrophe

Die Dinge sind sogar noch schlimmer als das. Deutschland hatte in der letzten Dezemberwoche des vergangenen Jahres eine Übersterblichkeit von plus 46 %. Die Daten von Eurostat zeigten eindeutig eine Korrelation zwischen dem Prozentsatz der Anti-Covid-Impfung und der Übersterblichkeit. „Je höher die Durchimpfungsrate, desto höher die Übersterblichkeit. Merkwürdigerweise haben Italien und Schweden keine Daten an Eurostat gemeldet und haben dies auch nicht zwischen August und September 2022 getan. Portugal meldete im Dezember 2022 eine zusätzliche Übersterblichkeit von 14,8 %, hatte aber im Sommer eine Übersterblichkeit von über 40 %, weil es seine Bevölkerung auch früher als die anderen Länder geimpft hat. Das Vereinigte Königreich hat versucht, den tatsächlichen Prozentsatz der Übersterblichkeit zu verfälschen, indem es die Jahre 2016-2019 und 2021 als Berichtsgrundlage nahm. Sie haben also das Jahr mit der höchsten Sterblichkeit, 2021, als Basis genommen, weil die Todesfälle sowohl durch Covid als auch durch den Impfstoff verursacht wurden, und dann haben sie die Übersterblichkeit bis Dezember 2022 deutlich gesenkt. Aber selbst dann hatten sie immer noch 7 % mehr Sterbefälle“, sagte uns der Bürgerrechtler Aurelian Popa.

Impfung erhöht Sterblichkeit

Offizielle Daten zeigen, dass im Jahr 2021 weltweit 4,5 Milliarden Menschen eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten haben, 3,8 Milliarden erhielten zwei Dosen und 537 Millionen erhielten drei Dosen. Im Vergleich zu 2020, als es den Impfstoff noch nicht gab, wurden 2021 jedoch die meisten Covid-Todesfälle gemeldet. Gab es also im Jahr 2020 1,9 Millionen Covid-Todesfälle, so waren es im Jahr 2022 3,4 Millionen. Dies ist vielleicht der aussagekräftigste Beweis dafür, dass der Impfstoff in keiner Weise funktionierte und niemanden schützte, sondern stattdessen die Sterblichkeit enorm ansteigen ließ. Im Jahr 2022 hat nur noch eine Milliarde Menschen eine weitere Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten, weniger als eine Milliarde hatte zwei Dosen, und 2,3 Milliarden erhielten ihre dritte und vierte Dosis. Im Jahr 2022 wurden nur noch 1,1 Millionen Covid-Todesfälle gemeldet, allerdings mit einer hohen Übersterblichkeitsrate.