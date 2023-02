Eilmeldung: Eine Nano-Sekunde vor Mitternacht

Paul Craig Roberts

Das Hauptaugenmerk des inkompetenten Biden-Regimes liegt auf der Dämonisierung und Kriminalisierung weißer Amerikaner, die keine „Woke Democrats“ sind, und auf der Verschärfung der Spannungen mit Russland, die bereits gefährlicher sind als während der Kuba-Krise. Die verrückte jüdische Kriegstreiberin Victoria Nuland, die Biden dummerweise zur Unterstaatssekretärin ernannt und vom Senat bestätigt hat, verkündete, dass Washington russische Einrichtungen auf der Krim als „legitime Ziele“ betrachtet und die US-Regierung ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet unterstützt.

Gestern kündigte Putin an, dass Russland seine Teilnahme am letzten verbliebenen Atomwaffenabkommen aussetzen wird, da Washington auf der Einhaltung des Abkommens durch Russland besteht, obwohl es kein eigenes Abkommen hat.

Der US-Botschafter wurde vorgeladen, um Rechenschaft über die Beteiligung Washingtons am Ukraine-Konflikt mit Russland abzulegen. Dem US-Botschafter wurde gesagt, dass das Geld, die Waffen, die Zielinformationen und das Unterstützungspersonal die Unwahrheit der Behauptung Washingtons beweisen, nicht an dem Konflikt beteiligt zu sein. Dem Botschafter wurde gesagt, dass sich die USA aktiv im Krieg mit Russland befinden und sich aktiv an feindlichen Handlungen gegen Russland beteiligen, und dass dies Konsequenzen haben wird.

Putin hat russische Atomraketen in Gefechtsbereitschaft versetzt.

Fragen Sie sich, was für eine völlig dumme und unverantwortliche Regierung in Washington uns in eine solche Situation bringt. Fragen Sie sich, welche Art von Schwachköpfen an der Spitze der NATO-Länder stehen, die das Überleben ihrer eigenen Länder aufs Spiel setzen, um Washington zu gefallen. Fragen Sie sich, was für eine völlig verblödete Führung es in Finnland gibt, die es nicht erwarten kann, in diese gefährliche Situation hineinzuspringen und der NATO beizutreten.

Und wo ist Amerikas idiotischer Präsident, während Russland seine Atomraketen in Gefechtsbereitschaft versetzt? Telefoniert er gerade mit Putin, um die gefährliche Situation zu beruhigen? Nein. Der Idiot ist in der Ukraine und in Polen und gießt Benzin ins Feuer.

Ich habe immer wieder davor gewarnt, dass das Engagement des Westens in der Ukraine zu einem Atomkrieg führt. Die minderwertigen Schwachköpfe, aus denen sich die „russische Expertengemeinschaft“ zusammensetzt, haben mich ignoriert, ebenso wie die „nur aus offiziellen Berichten bestehenden Medien“. Die US-Politiker sind russophobe Leute, wie z.B. der US-Außenminister Michael McFaul, die eine gefährliche Situation emotional angehen und unfähig sind, vernünftig und verantwortungsbewusst zu handeln.

Die Russen haben dies alles gesehen. Sie sehen, dass es in der westlichen Führung keine Intelligenz gibt, sondern nur die Absicht, Russland zu brechen. Putin war in all dem geduldig – zu geduldig, wie ich behauptet habe – und hat nach einem Funken Intelligenz im Westen gesucht. Da er keinen findet, scheint er die Hoffnung aufzugeben. Wenn er die Hoffnung aufgibt, ist der Krieg im Anmarsch.

Das unbeteiligte, unwissende und uninformierte amerikanische Volk hat keine Ahnung von der gegenwärtigen Gefahr. Ihr Verständnis ist auf ihre Indoktrination beschränkt: Russland schlecht, Ukraine gut.

Hier sind einige Nachrichtenberichte:

Putin setzt neuen START-Atomvertrag aus, versetzt Raketen in Gefechtsbereitschaft

Russland hat den US-Botschafter vorgeladen, um die militärische Beteiligung der USA am Ukraine-Konflikt zu erklären

Victoria Nuland stellt klar, dass die USA die ukrainischen Angriffe auf die Krim unterstützen