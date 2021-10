Berater der FDA: Der einzige Weg, um herauszufinden, ob COVID-Impfungen für Kinder sicher sind, besteht darin, ihnen den Impfstoff zu verabreichen

Die FDA hat die Impfungen für 5-11-Jährige zugelassen, obwohl COVID-19 für Kinder fast ungefährlich ist.

Ein beratendes Gremium der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) hat die Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer an Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren genehmigt, wobei ein Mitglied eine Erklärung abgab, die Kritiker als bezeichnend für den Mangel an Strenge bezeichnen, der von den Befürwortern der Impfung in der Bundesregierung praktiziert wird.

Siebzehn Mitglieder des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte stimmten dafür, Kindern eine reduzierte Dosis des Impfstoffs zu verabreichen, wobei sich ein Mitglied der Stimme enthielt (NPR berichtete). Es wird erwartet, dass die FDA ihre Empfehlung in wenigen Tagen verabschiedet, woraufhin sich die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) dazu äußern werden.

Während des Gesprächs des Gremiums sagte Dr. Eric Rubin, ein Harvard-Professor und Chefredakteur des New England Journal of Medicine, Folgendes (die relevante Passage beginnt etwa bei 6:51:41 im untenstehenden Video):

Die Daten zeigen, dass dieser Impfstoff funktioniert und ziemlich sicher ist … Und doch sind wir besorgt über eine Nebenwirkung, die wir noch nicht messen können, die aber wahrscheinlich real ist. Und wir sehen einen Nutzen, der nicht derselbe ist wie bei älteren Patienten […] Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Wenn ich ein Kind hätte, das ein Transplantat erhält, würde ich wirklich wollen, dass es einen Impfstoff verwenden kann. Und es gibt bestimmte Kinder, die wahrscheinlich geimpft werden sollten. Die Frage, wie weit man gehen sollte, ist meines Erachtens sehr wichtig. Ich weiß, dass dies keine Frage ist, und ich weiß, dass wir diese Frage sozusagen an die ACIP abschieben.

Aber ich denke, dass es eine relativ enge Entscheidung ist. Wie Dr. [Ofer] Levy und Dr. [Hayley] Gans gerade sagten, wird es wirklich darauf ankommen, welche Bedingungen vorherrschen. Aber wir werden nie erfahren, wie sicher dieser Impfstoff ist, wenn wir nicht anfangen, ihn zu verabreichen. So ist es nun einmal. Auf diese Weise haben wir auch von seltenen Komplikationen bei anderen Impfstoffen wie dem Coronavirus-Impfstoff erfahren. Und ich denke, wir sollten für die Zulassung stimmen.

Rubins Äußerung, die Gesellschaft müsse „anfangen, ihn zu verabreichen“, um festzustellen, „wie sicher dieser Impfstoff für Kinder ist“, und nicht umgekehrt, hat viele Kritiker alarmiert:

Kritiker der COVID-Impfstoffe argumentieren, Rubins Zitat spiegele den breiteren Ansatz wider, den die herrschende Klasse bei der Genehmigung, Verteilung und Durchsetzung der Impfstoffe verfolgt hat, die weitaus schneller entwickelt und freigegeben wurden als alle vorherigen Impfstoffe.

Die Befürworter des Impfstoffs argumentieren, dass diese einjährige Entwicklungszeit nicht bei Null anfing, sondern auf jahrelanger vorheriger Forschung im Bereich der mRNA-Technologie beruhte, und dass eine der Neuerungen der Operation Warp Speed der Trump-Administration darin bestand, verschiedene Aspekte des Entwicklungsprozesses gleichzeitig und nicht nacheinander durchzuführen, wodurch Verzögerungen, die nichts mit der Sicherheit zu tun hatten, vermieden wurden. Diese Faktoren erklären jedoch nicht in vollem Umfang die Verkürzung der Phasen der klinischen Prüfung – die jeweils für sich genommen zwischen 1 und 3 Jahren dauern können – auf nur drei Monate pro Phase.

Während die Fälle schwerer Schäden, die dem bundesweiten Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) nach der Einnahme von COVID-Impfungen gemeldet wurden, weniger als ein Prozent aller in den Vereinigten Staaten verabreichten Dosen ausmachen, warnte ein Bericht aus dem Jahr 2010, der der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) des US-Gesundheitsministeriums vorgelegt wurde, dass VAERS „weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse“ erfasst. In einem Bericht von NBC News vom Mai werden mehrere führende Experten zitiert, die „Lücken“ in der staatlichen Impfstoffüberwachung einräumen.

Darüber hinaus weisen immer mehr Daten darauf hin, dass die Strategie der Massenimpfung zur Bekämpfung von COVID-19 gescheitert ist, wodurch die Begründung für die Impfpflicht untergraben wird. Die Bundesregierung geht davon aus, dass mehr als 189 Millionen Amerikaner (57 % der Anspruchsberechtigten) „vollständig geimpft“ sind. Dennoch berichtete ABC News am 6. Oktober, dass laut Daten der Johns Hopkins University in diesem Jahr mehr Amerikaner an COVID-19 gestorben sind (353.000) als im gesamten Jahr 2020 (352.000).

Was die Impfung von Kindern anbelangt, so zeigen die Daten, dass für sie nur ein geringes bis gar kein Risiko durch das Virus selbst besteht, während selbst Experten, die den COVID-Impfstoffen ansonsten positiv gegenüberstehen – wie die linksgerichtete Publikation Wired im Juli feststellte -, argumentieren, dass das Potenzial für eine impfstoffbedingte Herzmuskelentzündung bei jungen Männern die hartnäckige Behauptung des öffentlichen Gesundheitswesens untergräbt, dass „die Vorteile der [COVID-19-]Impfung bei weitem den Schaden überwiegen“.

In diesem Sommer analysierte ein Forscherteam der Johns Hopkins School of Medicine etwa 48.000 Kinder unter 18 Jahren, bei denen zwischen April und August 2020 eine Covid-Diagnose gestellt worden war, und stellte fest, dass die Sterblichkeitsrate bei Kindern ohne Vorerkrankungen wie Leukämie bei Null lag. Der leitende Forscher, Dr. Marty Makary, beschuldigte die CDC, ihre Befürwortung der COVID-Schulimpfung auf „fadenscheinige Daten“ zu stützen.

Die schnelle Zulassung und Verbreitung von COVID-Impfungen für Kinder sei „ebenso schockierend und dämonisch wie unlogisch“, schreibt The Blaze-Redakteur Daniel Horowitz. „Dennoch wollen sie die Debatte so schnell wie möglich vertuschen und dies in einer Schock- und Ehrfurcht-Kampagne in die Tat umsetzen. Ihre schnelle Besessenheit, diese Waffe in die Arme von Kindern zu legen, nachdem sie nicht einmal ältere Menschen schützen konnte, lässt nun noch mehr Zweifel an der gesamten Prämisse aufkommen, diese Spritze auf irgendjemanden anzuwenden.“