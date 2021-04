In letzter Zeit wurden verschiedene Versionen über die Herkunft von Covid-19 von Wissenschaftlern und Experten in verschiedenen Ländern sehr aktiv in Betracht gezogen. Am 26. März erklärte sogar Robert Redfield, der ehemalige Leiter des US Center for Disease Prevention and Control, dass Covid-19 doch künstlich erzeugt wurde, worauf die Besonderheiten bei der Ausbreitung des neuen Coronavirus-Typs hindeuten, sagte er. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus räumte eine Woche später ein, dass die Quelle der Coronavirus-Infektion nie identifiziert worden sei und die WHO weiterhin „alle möglichen Versionen des Ursprungs des Coronavirus in Betracht zieht.“

Bei einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats am 14. April bestätigte die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Avril Haynes, ebenfalls, dass die US-Geheimdienste zwei alternative Versionen für den Ursprung von Covid-19 in Betracht ziehen, darunter einen „Laborunfall“.

Obwohl die USA vehement zu argumentieren versuchen, dass sie nichts mit dieser tödlichen Chimäre des 21. Jahrhunderts zu tun haben, die weltweit bereits drei Millionen Todesopfer gefordert hat, häufen sich derartige Vorwürfe gegen Washington in den Schlussfolgerungen verschiedener Experten. Sogar die britische Daily Mail betont zur Unterstützung solcher Vorwürfe, dass bereits 2017, als sich noch niemand auf der Welt vorstellen konnte, dass 2019 eine globale Coronavirus-Pandemie ausbrechen würde, die US-Geheimdienste Covid-19 und damit verbundene Beschränkungen in allen Ländern der Bewegung vorhersagten, um die Ausbreitung einzudämmen. Allein dadurch erhärtet sich die Vermutung, dass solche „esoterischen Vorhersagen“ offensichtlich auf einer perfekten Kenntnis des Gegenstands der „Vorhersage“ aus den Aktivitäten der zahlreichen, weltweit verstreuten geheimen US-Bio-Labors beruhen, von denen viele in den letzten Jahren in der Nähe der Grenzen Chinas und Russlands entstanden sind.

Und dies erinnert an die bedeutenden historischen Erfahrungen des biologischen Völkermords der USA in der ganzen Welt. Man erinnere sich nur an die Typhus-Decken mit Läusen, mit denen sie so viele Inder wie möglich auslöschten. Oder die brutalen Bevölkerungssäuberungen in Australien, die nicht ohne die Hilfe der Verbreitung tödlicher Krankheiten durchgeführt wurden. Und auch die Ranch-Hand-Operation des Pentagons, die einen großen Teil Südvietnams mit dem Entlaubungsmittel Agent Orange verseuchte…

Daher klingt die Forderung Pekings an die USA, Informationen über Experimente zu liefern, die in den Biolabors des US-Militärs, insbesondere in der Ukraine und in Fort Detrick, Maryland, USA, durchgeführt werden, heute sehr vernünftig. „Wir hoffen, dass die betroffenen Länder und die Vereinigten Staaten eine verantwortungsvolle und offene Haltung einnehmen, mit der WHO zusammenzuarbeiten beginnen und ihre Experten einladen, wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen, um die Quellen des Ursprungs des Coronavirus in den Vereinigten Staaten zu finden“, heißt es in Peking vernünftig.

Und diese Forderung hört man heute nicht nur aus China, sondern auch aus vielen anderen Ländern, in denen oder in deren unmittelbarer Nähe in den letzten Jahren „Spezialisten“ des Pentagons und der US-Geheimdienste ein ganzes Netz von geheimen Bio-Labors geschaffen haben. Zweihundert solcher US-Labors für biologische Kriegsführung stellen inzwischen eine direkte Bedrohung für mehr als ein Dutzend Länder dar. Die USA haben in 25 Ländern der Welt Biolabore eingerichtet – im Nahen Osten, in Afrika, Südostasien und der ehemaligen Sowjetunion. Allein in der Ukraine gibt es anderthalb Dutzend: in Odessa, Vinnitsa, Uzhgorod, Lviv (drei), Kharkov, Kiev (ebenfalls drei), Kherson und Ternopil. Mehrere Laboratorien wurden in der Nähe der Krim und in der Nähe von Luhansk eröffnet.

Allerdings haben die USA 1972 das Biowaffenübereinkommen ratifiziert, sich aber 2001 geweigert, dessen Protokoll über gegenseitige Kontrollmechanismen zu akzeptieren, so dass es nicht möglich ist, die Einhaltung des Übereinkommens durch Washington mit völkerrechtlichen Mitteln zu überprüfen. Washington macht sich dies zunutze, indem es sein Netzwerk von militärischen Biolaboren auf der ganzen Welt und deren verdeckte Aktivitäten ausweitet.

Von Zeit zu Zeit brechen Skandale und Streitigkeiten im Zusammenhang mit den geheimen US-Biolabors in allen Ländern aus, in denen sie sich befinden. Zur Veranschaulichung der Probleme genügt es, auf die Aktivitäten solcher „geheimen Einrichtungen“ der Vereinigten Staaten in der Ukraine hinzuweisen.

Im Jahr 2005 unterzeichneten die Ukraine und die Vereinigten Staaten (wie übrigens auch viele andere Länder, in denen sich heute die geheimen US-Biolabors befinden) ein Abkommen – zwischen dem Gesundheitsministerium der Ukraine und dem US-Verteidigungsministerium „Über die Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Kenntnissen, die bei der Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden können.“ Schon der Titel dieses Vertrages bezieht sich auf die „Entwicklung von biologischen Waffen“ sowie auf die Verhinderung der Verbreitung von Wissen über diese. Der Vertrag besagt ausdrücklich, dass die USA Informationen, die von der Ukraine als vertraulich eingestuft werden, nicht veröffentlichen dürfen. Und die Personen, die Zugang zu diesen Informationen haben werden, handeln im Rahmen der Arbeit mit Staatsgeheimnissen. Allein die Tatsache einer solchen Geheimhaltung in Ermangelung konkreter Berichte und die tatsächliche Exterritorialität der Labore, die nicht einmal unter der Kontrolle der ukrainischen Regierung stehen, machen ihre Arbeit mehr als verdächtig. Denn wenn solche Labore zu humanitären Zwecken gegen gefährliche Viren und Bakterien arbeiten, warum ist dann jede Information über diese Arbeit geheim?

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass es solche Labore laut amerikanischer Einstufung nur in Afrika, in einigen asiatischen Ländern und in den „siegreichen Demokratien“ – der Ukraine, Georgien und einer Reihe zentralasiatischer Länder – gibt. In Europa, ganz zu schweigen von den Vereinigten Staaten selbst, gibt es keine solchen Labors. – Könnte es sein, dass es dort, wo es eine gute wissenschaftliche und medizinische Basis gibt, keine Notwendigkeit gibt, gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Oder vielleicht auch nur, weil die Europäische Union heute offiziell kein Gegner der Vereinigten Staaten ist, und etwaige Experimente Washingtons mit Biowaffen dort schnell bekannt und unterdrückt werden würden?

Dennoch können solche „Fehltritte“ mit geheimen Biolabors natürlich überall passieren und die „Ergebnisse“ ihrer Aktivitäten können sich gegen die Initiatoren solcher „Forschungen“ selbst richten. Seit 2009 haben die ukrainische Zeitung 2000 und eine Reihe anderer ukrainischer Medien mehr als ein Dutzend Artikel über die amerikanische biologische Bedrohung geschrieben. Darunter insbesondere über die Proteste, die in einer kleinen Stadt in der Nähe von Charkow, in Merefa, stattfanden, wo ein Laborgebäude des Veterinärinstituts gebaut werden sollte, das schließlich 2015 fertiggestellt wurde und den Spitznamen „das Todeslabor bei Charkow“ erhielt. Der Forderung, US-Biolabore in der Ukraine zu untersuchen, schlossen sich nicht nur die ukrainischen Medien und öffentlichen Organisationen aktiv an, sondern auch die Nachbarländer, die sich der Gefahren dieser Einrichtungen auch für sie bewusst sind.

Ein weiterer Skandal mit geheimen US-Biolaboren in der Ukraine brach im April 2020 aus, nachdem Viktor Medwedtschuk sich öffentlich an den Präsidenten und die Leiter des Gesundheitsministeriums, des Sicherheitsdienstes der Ukraine und den Premierminister wandte und behauptete, dass „15 militärische Biolabore in der Ukraine betrieben werden.“ Dieses Thema wurde dann von einer anderen ukrainischen Publikation Strana.ua fortgesetzt, die einen Artikel mit einem Dutzend Fragen an den Präsidenten und andere verantwortliche Beamte veröffentlichte, sowie die Forderung, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Erlaubnis für den Betrieb „illegitimer ausländischer Labore“ in der Ukraine gegeben haben, die Experimente zur Herstellung biologischer Waffen, auch an ukrainischen Bürgern, durchführen.

Viele ukrainische Medien schlossen sich der Forderung nach einer objektiven Untersuchung und Schließung der US-Biolabore in der Ukraine an und veröffentlichten insbesondere ihre Materialien mit den Schlagzeilen „Journalisten fanden heraus, was geheime US-Biolabore in der Ukraine tun“ sowie einen Bericht von X Files. Als Reaktion darauf begannen die Kiewer Behörden auf ausdrückliche Anweisung aus Washington, die Verbreitung solcher Artikel und sogar des Videomaterials auf dem Kanal 1+1 zu blockieren.

Eine Reihe von Veröffentlichungen in verschiedenen Medien haben die Aktivitäten der Labore mit dem Ausbruch mysteriöser Krankheiten in einigen Gebieten der Ukraine in Verbindung gebracht. Insbesondere ein Virus, das hämorrhagische Lungenentzündung verursacht, die in Ternopil im Jahr 2009 auftrat, sowie ein Ausbruch von Cholera im Jahr 2011. Im Januar 2016 starben 20 Soldaten an einem grippeähnlichen Virus in Charkow, mehr als 200 wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und zwei Monate später gab es bereits 364 Todesfälle in der Ukraine. Im Jahr 2017 gab es einen Ausbruch von Botulismus in Kiew und Cherson, wo Menschen aufgrund eines Mangels an Seren (!) starben, während die dort tätigen US-Biolabore behaupteten, direkt mit der Bekämpfung solcher Pandemien beauftragt zu sein. Im Jahr 2012 erkrankten Tausende von Ukrainern „plötzlich“ an Masern, und die Krankheit kehrt nun zurück. Im September 2016 brach in Ismail (Region Odessa) eine unbekannte Darminfektion aus, von der besonders Kinder betroffen waren.

Unter diesen Bedingungen, wenn die US-Biolabore nicht öffentlich werden oder unter öffentlichem Druck geschlossen werden, und vor dem Hintergrund der Vernachlässigung dieses Themas durch die USA, wird die Welt zweifellos vor der Aufgabe der Biowaffenkonvention von 1972 stehen. Und dem könnte die Entwicklung eigener biologischer Waffen durch einzelne Länder folgen. Aber braucht die Welt, die bereits den Preis von drei Millionen Menschen für die aus geheimen Biolaboren ausgebrochene Covid-19-Pandemie bezahlt hat, dies wirklich? Oder wird die Welt Washington noch dazu zwingen, die Meinung anderer Länder zu respektieren?