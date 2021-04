Drama: 5 Monate altes Baby stirbt, nachdem die Mutter den Pfizer-Impfstoff erhalten hat

Ein fünf Monate altes Baby ist an den Folgen von TTP (Trombotische trombocytopenische purpura), einer seltenen Störung der Blutgerinnung, gestorben. Zu den Symptomen gehört ein Mangel an Blutplättchen, was zu Blutergüssen führt. Das Baby wurde am Tag, nachdem seine Mutter den zweiten Impfstoff von Pfizer erhalten hatte, krank.

Der Todesfall wurde an VAERS gemeldet, die unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe in den Vereinigten Staaten verfolgt. Der Fall erregte die Aufmerksamkeit von Alex Berenson, einem ehemaligen Reporter der New York Times. „Dies ist ein echter und sehr detaillierter Bericht“, schrieb er auf Twitter.

