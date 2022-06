Bereiten Sie sich auf die Realität des finanziellen Zusammenbruchs vor

Finanzexperten und Insider warnen seit mehr als einem Jahrzehnt davor, dass ein Zusammenbruch der US-Währung mathematisch unvermeidlich ist, und dieser Zusammenbruch wird globale Auswirkungen haben, da der Dollar die Weltreservewährung ist

Die Inflation in den USA liegt derzeit bei 8,3 %, aber in einigen Märkten ist sie zweistellig. Bei den Gebrauchtwagenverkäufen beispielsweise lag die Inflationsrate in den letzten 12 Monaten bei 22,7 %. Weltweit stiegen die Lebensmittelpreise zwischen April 2021 und April 2022 um 29,8 %.

Im Jahr 2011 erklärte George Soros, dass der wirtschaftliche Zusammenbruch „vorhersehbar“ sei und dass die Behörden lediglich Zeit vor dem unvermeidlichen Zusammenbruch kaufen würden. Nun, da wir uns im finalen Todeskampf der Wirtschaft befinden, können diejenigen, die sich der Entwicklung seit weit über einem Jahrzehnt bewusst sind, dies nicht zugeben, denn dann müssten sie erklären, warum sie nicht gehandelt haben, um sie aufzuhalten. Ein Eingeständnis würde auch das Zentralbanksystem als den Betrug entlarven, der es ist

Die Wurzel dieses Zusammenbruchs ist das Gelddrucken. In den letzten 50 Jahren hatten die USA nur vier Jahre, in denen sie einen Gewinn erwirtschaftet haben, und dieser Gewinn würde nicht einmal sechs Monate des aktuellen Jahresdefizits abdecken. Kurz gesagt, die USA sind weit über den Bankrott hinaus.

Im Jahr 2020 kündigte das Weltwirtschaftsforum offiziell an, dass ein „Great Reset“ in Arbeit ist, und dieser „Reset“ ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie die globalistische Kabale diese Situation „beheben“ will. Es ist jedoch keine Lösung für den Durchschnittsbürger, denn der „Great Reset“ löst das Problem, indem er Reichtum und Macht in die Hände weniger überträgt und die Demokratie weltweit auf einen Schlag auslöscht

Auch wenn es viele immer noch nicht wahrhaben wollen, haben Finanzexperten und Insider schon lange davor gewarnt, dass der Zusammenbruch der US-Währung eine mathematische Zwangsläufigkeit ist. Das Überraschendste ist, dass er so lange gedauert hat. Dasselbe gilt für das Finanzsystem der Welt insgesamt.

Die Prognosen des Zusammenbruchs reichen mehr als ein Jahrzehnt zurück

Im Jahr 2011 warnte Business Insider davor, dass „der Zusammenbruch des Dollars das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit sein wird“, das „jeden einzelnen Menschen auf der Welt“ betrifft. Sie warnten auch davor, dass „der Zusammenbruch der Währungen zum Zusammenbruch ALLER Papierwerte führen wird“ und dass „die Auswirkungen darauf weltweit unglaubliche Folgen haben werden.“

Im selben Jahr sprach der liberale Milliardär George Soros die gleiche Warnung aus: „Wir stehen am Rande eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs“. Der Hauptunterschied bestand darin, dass Soros den Zusammenbruch des Euro vorhersagte. Soros stellte außerdem fest:

Es ist eine Art Finanzkrise, die sich wirklich entwickelt. Sie ist vorhersehbar. Die meisten Menschen sind sich dessen bewusst. Sie entwickelt sich weiter. Die Behörden sind dabei, Zeit zu gewinnen.

Bisher haben die Behörden erfolgreich „Zeit gekauft“, indem sie das System mit sprichwörtlichem Klebeband und Büroklammern zusammengehalten haben. Aber irgendwann wird die Zeit ablaufen und das System wird zusammenbrechen. Um Ayn Rand zu zitieren: „Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der Realität ignorieren.“

Im Jahr 2013 warnte der Anlageberater und Finanzstratege Michael Pento: „Unsere Sucht nach Schulden und billigem Geld hat schließlich dazu geführt, dass unsere wichtigsten internationalen Gläubiger ein Ende der Dollar-Hegemonie fordern und auf eine ‚entamerikanisierte‘ Welt drängen.“

Im selben Jahr prognostizierte der kanadische Milliardär und Investor Ned Goodman, dass „der Dollar im Begriff ist, als Defacto-Währung der Welt entthront zu werden“, dass wir „auf eine Zeit der Stagflation, vielleicht sogar einer ernsthaften Inflation zusteuern“ und dass „die Vereinigten Staaten das Privileg verlieren werden, nach Belieben die globale Reservewährung zu drucken“.

In jüngerer Zeit, im Juni 2020, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Vorsitzende von Morgan Stanley Asia, Stephen Roach, gegenüber CNBC:

Die US-Wirtschaft leidet seit langem unter einigen erheblichen makroökonomischen Ungleichgewichten, nämlich einer sehr niedrigen inländischen Sparquote und einem chronischen Leistungsbilanzdefizit. Der Dollar wird sehr, sehr stark fallen … Diese Probleme werden immer schlimmer, wenn wir das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren ausweiten.

Erwarten Sie keine ’sanfte Landung‘

Während des gesamten letzten Jahres, als die Inflation vor unseren Augen zu steigen begann, haben die Behörden geleugnet, dass die Dinge so schlimm sind, wie sie zu sein schienen. Die Inflation sei vorübergehend, sagten sie. Erst im Mai 2022 gab der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell schließlich zu, dass eine sanfte Landung außerhalb der Kontrolle der Federal Reserve liegen könnte (siehe Video oben).

Powells Definition einer „sanften Landung“ war eine Inflation von 2 % bei einem starken Arbeitsmarkt. Diesen Punkt haben wir eindeutig schon weit hinter uns gelassen. Die nachstehende Grafik des U.S. Inflation Calculator veranschaulicht dies.

Am 31. Mai 2022 gab schließlich auch Finanzministerin Janet Yellen zu1, dass sie sich geirrt hatte, als sie im Jahr 2021 sagte, die Inflation sei ein „kleines Risiko“, das „überschaubar“ und „kein Problem“ sein werde. In einem Interview mit CNN-Moderator Wolf Blitzer behauptete Yellen:

Es gab unvorhergesehene und große Schocks für die Wirtschaft, die die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben haben, und Versorgungsengpässe, die unsere Wirtschaft stark beeinträchtigt haben, die ich zu dem Zeitpunkt nicht ganz verstanden habe.

Es ist schwer zu verstehen, wie die Finanzministerin so wenig über die finanzpolitischen Realitäten wissen konnte. Aber sie ist nicht die Einzige, die versucht, die Schuld an unserer finanziellen Situation auf „unvorhergesehene“ Ereignisse zu schieben. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos machen die Gier der Unternehmen für die Inflation verantwortlich, was nur beweist, dass sie nicht in der Lage sind, irgendetwas zu verwalten, geschweige denn eine globale Wirtschaft. Wie der Senator von Kentucky, Rand Paul, feststellte:

Wenn Sie in einer dritten Klasse wären, würde ich Ihnen eine schlechte Note geben, wenn Sie mir sagen würden, dass die Inflation durch Gier verursacht wurde. Das ist die dümmste, unplausibelste und faktenloseste Erklärung, die jemand vorbringen kann. Die Inflation wird durch eine Erhöhung der Geldmenge verursacht … Die Federal Reserve druckt es, um es zu leihen; es überflutet die Wirtschaft und treibt die Preise in die Höhe. Wenn Sie das nicht verstehen, wird es nie besser werden.

Erinnern wir uns noch einmal daran, dass Soros 2011 erklärte, dass der wirtschaftliche Zusammenbruch „vorhergesehen“ sei und dass die Behörden einfach nur Zeit vor dem unvermeidlichen Zusammenbruch kauften. Jetzt, da wir uns in den finalen Todeskämpfen der Wirtschaft befinden, können diejenigen, die sich der Entwicklung seit weit über einem Jahrzehnt, wenn nicht länger, bewusst sind, dies nicht zugeben, weil sie dann erklären müssten, warum sie nicht gehandelt haben, um es zu stoppen.

Ein solches Eingeständnis würde auch das Zentralbanksystem als den Betrug entlarven, der es ist. Also schieben sie die Schuld auf alles, was ihnen einfällt, auch wenn es keinen rationalen Sinn ergibt.

Überblick über das große Ganze

In einem Twitter-Thread vom 5. Juni 2022 gab Kim Dotcom den folgenden Überblick über die Situation und darüber, wie wir hierher gekommen sind:

Die Realität ist, dass die USA schon seit einiger Zeit bankrott sind, und was auf uns zukommt, ist ein Alptraum: Massenarmut und ein neues System der Kontrolle … Die Gesamtverschuldung der USA liegt bei 90 Billionen Dollar. Die ungedeckten Verbindlichkeiten der USA belaufen sich auf 169 Billionen Dollar. Zusammengenommen sind das 778.000 Dollar pro US-Bürger oder 2.067.000 Dollar pro US-Steuerzahler. Denken Sie daran, dass die US-Regierung jetzt nur noch funktionieren kann, indem sie mehr Geld druckt. Das bedeutet, dass eine Hyperinflation unvermeidlich ist. Der Gesamtwert ALLER Unternehmen, die an der US-Börse notiert sind, beträgt 53 Billionen Dollar.

Der tatsächliche Wert ist viel niedriger, weil die USA Billionen gedruckt haben, um den Investmentbanken zinslose Kredite zu gewähren und den Aktienmarkt aufzupumpen. Das ist ein Betrug. Der größte Teil der 53 Billionen Dollar ist Luft. Der Wert aller US-Vermögenswerte zusammen, jedes Stück Land, jede Immobilie, alle Ersparnisse, alle Unternehmen, alles, was alle Bürger, Unternehmen, Einrichtungen und der Staat besitzen, ist 193 Billionen Dollar wert. Auch diese Zahl ist völlig aus der Luft gegriffen, genau wie der amerikanische Aktienmarkt.

Rechnen wir mal nach: Gesamtverschuldung der USA 90 Billionen Dollar; ungedeckte Verbindlichkeiten der USA 169 Billionen Dollar. Insgesamt 259 Billionen Dollar. Abzüglich aller US-Vermögenswerte: 193 Billionen Dollar. Saldo: -66 Billionen Dollar. Das sind 66 Billionen Dollar an Schulden und Verbindlichkeiten, nachdem alle Vermögenswerte in den USA verkauft worden sind… Selbst wenn die USA also alle Vermögenswerte zum aktuellen Wert verkaufen könnten, was unmöglich ist, wären sie immer noch pleite. Die USA sind mehr als bankrott …

Die Wurzel dieses Zusammenbruchs ist das Gelddrucken. Wie dieser Twitter-Nutzer feststellte, haben die USA seit 2001 ein Defizit. In den letzten 50 Jahren hatten die USA nur vier Jahre, in denen sie einen Gewinn gemacht haben, und dieser Gewinn würde nicht einmal sechs Monate des aktuellen jährlichen Defizits abdecken.

Da die Verschuldung und die Ausgaben schon so lange außer Kontrolle geraten sind, hatte die US-Regierung keine andere Wahl, als mehr Geld zu drucken, was das Problem nur noch verschlimmert. Das Drucken von Geld verursacht Inflation. Es ist falsch, die Inflation als eine Preiserhöhung per se zu betrachten.

In Wirklichkeit handelt es sich um einen Rückgang des Wertes bzw. der Kaufkraft der Währung. Der Wert Ihres Geldes sinkt in dem Maße, in dem die Gesamtmenge der verfügbaren Dollars steigt. Hier ist eine Grafik, die zeigt, wie das Drucken von Geld im Laufe der Zeit in die Höhe geschnellt ist.

Wie hat der Dollar so lange überlebt?

Der Grund, warum der Dollar so lange überlebt hat, ist, dass er die Weltreservewährung ist. Nationen auf der ganzen Welt müssen US-Dollars halten, da dies die Währung ist, die für den Welthandel verwendet wird. Viele haben in der Illusion gelebt, dass sich dies nie ändern würde. Aber leider ist nichts auf dieser Welt von Dauer.

Da die USA weiterhin Dollars gedruckt haben, hat dies zu einer weltweiten Inflation geführt, so dass die Vorherrschaft des Dollars nicht mehr unangefochten ist. Und wenn der Dollar schließlich zusammenbricht, werden die globalen Märkte mit ihm untergehen – es sei denn, die Länder geben den Dollar als Reservewährung vorher auf, was für die Amerikaner eine absolute Katastrophe wäre, da dies fast sofort eine Hyperinflation auslösen würde.

Im Grunde kann man das Gelddrucken und die daraus resultierende Inflation als eine Form des Diebstahls betrachten. Der Wert wird gestohlen. Die Kaufkraft wird gestohlen. Und die Inflation des Dollars ist, wie Kim Dotcom feststellt, „der größte Diebstahl in der Geschichte“, da er die ganze Welt betrifft.

Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Es gibt keinen Ausweg. Wie bei einem Privatkonkurs gibt es für Sie ab einem bestimmten Punkt keine Möglichkeit mehr, die Zinsen für das geliehene Geld zurückzuzahlen. Dann bleibt Ihnen nur noch die Möglichkeit, Konkurs anzumelden und neu anzufangen.

Im Jahr 2020 kündigte das Weltwirtschaftsforum offiziell an, dass ein „Great Reset“ in Arbeit ist, und dieser „Reset“ ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie die globalistische Kabale diese Situation „beheben“ will. Für den Durchschnittsbürger ist das jedoch keine attraktive Lösung, denn der Great Reset löst das Problem, indem er den gesamten Reichtum und die Macht der Welt in die Hände einiger weniger überträgt und die Demokratie weltweit auf einen Schlag auslöscht.

Niemand weiß, wie schlimm es werden kann, außer den Leuten, die es schaffen. ~ Kit Knightly, Off-Guardian

Im Grunde genommen versuchen sie jetzt, die Zerstörung des Weltfinanzsystems so zu steuern, dass die Menschen ihrem neuen System freiwillig zustimmen werden. Was viele immer noch nicht verstehen, ist, dass das neue System viel schlimmer sein wird als das alte. Unter dem Fiatwährungs-Zentralbanksystem gab es zumindest die Illusion, dass der Durchschnittsbürger Wohlstand aufbauen kann.

Unter dem neuen zentralisierten Finanzsystem von The Great Reset werden der gesamte Reichtum und alle Ressourcen der Welt unter der Kontrolle nicht gewählter Technokraten stehen, die Ihr persönliches Leben durch technologische Überwachung und Algorithmen regieren und mikromanagen werden – alles unter dem Deckmantel der „Rettung des Planeten“.

Wem die Welt gehört und wer sie kontrolliert

Schon jetzt sind 90 % aller S&P 500-Unternehmen im Besitz von nur drei Investmentfirmen: BlackRock, Vanguard und State Street. Dazu gehören auch Pharmaunternehmen und die zentralisierten alten Medien, die ich in „Dieselben zwielichtigen Leute besitzen Big Pharma und die Medien“ beschrieben habe.

Time Warner, Comcast, Disney und News Corp – vier der sechs Medienunternehmen, die mehr als 90 % der US-Medienlandschaft kontrollieren – sind im Besitz von BlackRock und Vanguard. Es erübrigt sich zu sagen, dass man, wenn man die Kontrolle über so viele Nachrichtensender hat, ganze Nationen durch sorgfältig orchestrierte und organisierte zentralisierte Propaganda, getarnt als Journalismus, kontrollieren kann.

Allein das Vermögen von BlackRock wird auf 10 Billionen Dollar geschätzt. Um diesen Machtkreis noch kleiner zu machen, ist Vanguard der größte Aktionär von BlackRock. Und wem gehört Vanguard? Aufgrund der rechtlichen Struktur des Unternehmens sind die Eigentumsverhältnisse schwer zu erkennen. Das Unternehmen gehört seinen verschiedenen Fonds, die wiederum den Aktionären gehören. Abgesehen von diesen Aktionären hat Vanguard keine externen Investoren und wird nicht öffentlich gehandelt.

Dennoch können viele der ältesten und reichsten Familien der Welt mit Vanguard-Fonds in Verbindung gebracht werden, darunter die Rothschilds, die Orsini-Familie, die Bush-Familie, das britische Königshaus, die Familie du Pont sowie die Morgans, Vanderbilts und Rockefellers.

In Anbetracht der Tatsache, dass BlackRock 2018 angekündigt hat, dass es „soziale Erwartungen“ an die Unternehmen hat, in die es investiert, kann seine potenzielle Rolle als zentraler Knotenpunkt in The Great Reset und dem Plan „Build back better“ nicht übersehen werden.

Hinzu kommen Informationen, die zeigen, dass BlackRock „den Wettbewerb durch den Besitz von Aktien konkurrierender Unternehmen untergräbt“ und „die Grenzen zwischen privatem Kapital und Regierungsangelegenheiten verwischt, indem es eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeitet“ und es wäre schwer zu übersehen, wie BlackRock/Vanguard und ihre globalistischen Eigentümer in der Lage sein könnten, The Great Reset und die sogenannte „grüne“ Revolution zu erleichtern, die beide Teil desselben Plans zum Diebstahl von Reichtum sind.

Die kontrollierte Zerstörung von Lebensmitteln und Finanzen

An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass der Große Reset nicht nur die kontrollierte Zerstörung des Finanzwesens beinhaltet, sondern auch die kontrollierte Zerstörung unseres Nahrungsmittelsystems. Schließlich kontrolliert derjenige, der die Lebensmittel kontrolliert, auch die Welt. Wie Kit Knightly im Off-Guardian erklärt:

Wir befinden uns in der Anfangsphase einer Lebensmittelkrise. Die Presse sagt dies schon seit Jahren voraus, aber bisher schien es immer nur Angstmacherei zu sein, um die Menschen zu beunruhigen oder abzulenken, aber die Anzeichen sind da, dass es dieses Mal, um Joe Biden zu zitieren, ‚echt sein wird‘. Niemand weiß, wie schlimm es werden könnte, außer den Menschen, die es verursachen. Denn die Beweise sind ziemlich eindeutig: Es wird absichtlich und kaltblütig herbeigeführt … Russlands „Sondereinsatz“ in der Ukraine treibt die Preise für Grundnahrungsmittel, Weizen und Sonnenblumenöl sowie für Düngemittel in die Höhe.

Der plötzliche Ausbruch der „Vogelgrippe“ treibt die Preise für Geflügel und Eier in die Höhe. Der rasante Anstieg des Ölpreises treibt die Kosten für die Verteilung von Lebensmitteln in die Höhe. Die Inflation, die durch den enormen Zustrom von Fiat-Währung verursacht wird, bedeutet, dass die Familien mehr Geld für weniger Lebensmittel ausgeben. Und während all dies geschieht, bezahlen die USA und das Vereinigte Königreich (und vielleicht auch andere, wir wissen es nicht) die Landwirte buchstäblich dafür, nicht zu wirtschaften … So wie die COVID-„Pandemie“ angeblich „Schwächen im multilateralen System“ aufzeigte, so wird diese Nahrungsmittelkrise zeigen, dass unsere „instabilen Nahrungsmittelsysteme reformbedürftig“ sind und wir unsere „Ernährungssicherheit“ gewährleisten müssen … oder tausend Variationen dieses Themas …

In einem Interview vom Juli letzten Jahres sagte Ruth Richardson, die Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation Global Alliance for the Future of Food wörtlich: „Unser vorherrschendes Lebensmittelsystem muss abgebaut und neu aufgebaut werden“ … Vor zwei Wochen schrieb George Monbiot, der Wetterfrosch für jede Agenda des tiefen Staates, im Guardian mit dem für ihn typischen Mangel an Subtilität: „Die Banken sind 2008 zusammengebrochen – und unser Lebensmittelsystem steht kurz davor, dasselbe zu tun … Das System muss sich ändern“.

Von welcher Art von Lebensmittelsystem träumt die globalistische Kabale also? Nun, das Weltwirtschaftsforum spricht schon seit Jahren darüber, so dass es nicht schwer ist, herauszufinden, in was sie uns verwandeln wollen.

Eine der wichtigsten Veränderungen wird darin bestehen, dass wir von echtem Fleisch auf patentierbares, im Labor gezüchtetes Fleisch umsteigen. Sie drängen auch auf den Verzehr von Käfern, Unkraut und genmanipulierten Lebensmitteln.

Supranationale Unternehmen, deren Gewinne größer sind als der Haushalt mancher Staaten, entwickeln Apps30 , die den Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen und die Menschen für „richtige Entscheidungen“ belohnen. Das könnte leicht auf Lebensmittel übertragen werden“, fügt Knightly hinzu.

Das Spiel ist klar: Im Moment bereiten sie sich darauf vor, all unsere alten Lebensmittelsysteme niederzureißen, mit dem erklärten Ziel, sie wieder besser aufzubauen. Aber besser für sie, nicht für uns.

Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten

Auch wenn Sie die schlimmsten Szenarien nicht für möglich halten, rate ich Ihnen, sich zumindest auf ein gewisses Maß an Schmerz vorzubereiten. Vielleicht wird sich die Lebensmittelknappheit nicht zu einer totalen Hungersnot ausweiten, aber es könnte sein. Denken Sie zumindest daran, einige Monate lang zusätzliche Lebensmittel für Ihre Familie einzulagern, da die Preise in naher Zukunft nur noch steigen werden, und/oder bauen Sie einige Ihrer Lebensmittel selbst an.

Unabhängig davon, ob der wirtschaftliche Zusammenbruch hart oder sanft ausfällt, sollten Sie sich auf mögliche finanzielle Notlagen vorbereiten. Der Kauf von physischen Edelmetallen könnte eine defensive Strategie sein, da sie zum Schutz vor Währungsabwertung beitragen können. Eine weitere Möglichkeit wäre die Investition in Sachwerte wie z. B. Land.

Es ist schwer, endgültige Empfehlungen zu geben, da Ihre Strategie von Ihrer persönlichen Situation abhängt. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um über alles nachzudenken. Wenn Sie nichts tun, um sich abzusichern, könnten Sie eines Tages mit nichts dastehen – und genau das wird laut Weltwirtschaftsforum unser Los sein. Weitere wichtige Bereiche der grundlegenden Vorbereitung wurden im gestrigen Artikel „Sind Sie auf die kommende Nahrungsmittelkatastrophe vorbereitet?“ aufgeführt.

