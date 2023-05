Bereiten Sie sich auf einen großen Marburg-Schreck vor

Propagandisten des biopharmazeutischen Komplexes aktivierten folgende Berichte aus Äquatorialguinea und Tansania.

JOHN LEAKE

Am 6. April 2023 veröffentlichte die CDC einen Bericht, um das Bewusstsein für das Risiko importierter Fälle in den Vereinigten Staaten zu schärfen“, nachdem die Marburg-Virus-Krankheit in Äquatorialguinea und Tansania ausgebrochen war.

„Dies ist ein Problem – dieser beispiellose Ausbruch des Marburg-Virus in zwei verschiedenen Ländern“, sagte Paul Hunter, ein Epidemiologe an der Universität von East Anglia.

„Die Zahl der Ausbrüche des Marburg-Virus hat in den letzten Jahren zugenommen“, ergänzt Cesar Munoz-Fontela, Spezialist für tropische Infektionskrankheiten am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.

Äquatorialguinea ist ein idealer Ort für den biopharmazeutischen Komplex, um zu operieren und zu tun und zu sagen, was ihm gefällt, denn die Regierung des Landes ist eine der korruptesten der Welt. Präsident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ist sicherlich einer der historisch bizarrsten Staatschefs. Einem BBC-Bericht vom Juli 2003 zufolge erklärte der staatliche Rundfunk Obiang zum „Gott des Landes“ mit „aller Macht über Menschen und Dinge“. Es fügte hinzu, dass der Präsident „in ständigem Kontakt mit dem Allmächtigen“ stehe und „entscheiden kann, zu töten, ohne dass ihn jemand zur Rechenschaft zieht und ohne in die Hölle zu kommen“. Außerdem hat er die seltsame Angewohnheit, öffentliche Reden damit zu beenden, dass er sich selbst und nicht der Nation alles Gute wünscht.

Einem Forbes-Bericht aus dem Jahr 2010 zufolge erhält der Präsident den Löwenanteil der Öleinnahmen des Landes in Höhe von 3 Milliarden Dollar pro Jahr (aus massiven Offshore-Vorkommen) und hat rund 700 Millionen Dollar bei US-Banken deponiert. Wie der Freund von Präsident George W. Bush, Prinz Bandar Al Saud, unterhielt Mbasogo eine besondere Beziehung zur inzwischen aufgelösten Riggs Bank in Washington D.C., dem führenden Geldwäscheinstitut des Landes, das Zahlungen an einige der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 leitete.

Wo die Korruption brodelt (in Ländern wie der Ukraine, Äquatorialguinea und Washington D.C.), hat sich der biopharmazeutische Komplex niedergelassen. Aber ich schweife ab. Zurück zu Marburg.

Im Jahr 2008 hielt ich in Marburg eine Lesung (aus meinem ersten Buch), bei der mich die angebliche Krankheit faszinierte, die bei Personen auftrat, die 1967 im Labor der Behringwerke gearbeitet hatten. Die Behringwerke waren während des Zweiten Weltkriegs bekannt geworden, weil sie während dieser Zeit von der SS verwaltet wurden und Impfstoffversuche an Menschen durchführten, an denen viele starben.

Die herkömmliche Geschichte besagt, dass die Forscher des Labors (im Jahr 1967) Nierenzellen von afrikanischen grünen Affen entnahmen, um einen Polio-Impfstoff zu entwickeln, und sich dabei mit einem bis dahin unbekannten Virus infizierten, das die Affen in sich trugen. Die gleichen Symptome traten angeblich bei Mitarbeitern auf, die zur gleichen Zeit in Labors in Frankfurt und Belgrad arbeiteten. Diese Labors hatten angeblich Affen aus der gleichen Region Ugandas erhalten.

Abgesehen von diesen Laborvorfällen gibt es nur sehr wenige dokumentierte Fälle von Marburg beim Menschen. Nach Angaben der CDC:

Die Marburg-Virus-Krankheit (MVD) ist ein seltenes, aber schweres hämorrhagisches Fieber, das Menschen und nichtmenschliche Primaten befällt. Sie wird durch eine Infektion mit dem Marburg-Virus oder dem Ravn-Virus verursacht, die beide zur Gattung der Marburgviren gehören. Marburgviren sind zoonotische (oder von Tieren übertragene) RNA-Viren aus der Virusfamilie der Filoviridae. Ebolaviren, ebenfalls Filoviren, sind genetisch verschieden, aber eng mit Marburgviren verwandt. Die Ägyptische Rauhautfledermaus, Rousettus aegyptiacus, ist eine höhlenbewohnende Fledermaus, die in ganz Afrika verbreitet ist und das tierische Reservoir für Marburgviren darstellt. Fledermäuse, die mit Marburgviren infiziert sind, zeigen keine offensichtlichen Anzeichen einer Erkrankung. Angesichts der weiten geografischen Verbreitung der Fledermaus sind potenziell mehr Gebiete von MVD-Ausbrüchen bedroht als bisher bekannt. Auch Primaten (einschließlich Menschen) können sich mit Marburgviren infizieren und eine schwere Krankheit mit hoher Sterblichkeit entwickeln. Weitere Studien sind erforderlich, um festzustellen, ob auch andere Tierarten für eine Infektion anfällig sind.

MVD tritt in sporadischen Ausbrüchen in ganz Afrika südlich der Sahara auf. Viele frühere Ausbrüche begannen mit männlichen Minenarbeitern in fledermausverseuchten Minen. Das Virus breitet sich dann in ihren Familien und Gemeinden sowie unter dem Gesundheitspersonal aus. Es ist möglich, dass gelegentlich auch isolierte Fälle auftreten, die jedoch unerkannt bleiben. Fälle von MVD bei Menschen sind auch außerhalb Afrikas aufgetreten, aber sie sind selten. Zusätzlich zu den Laborexpositionen von 1967 in Europa, die zur Entdeckung des Marburg-Virus führten, erkrankte 2008 ein niederländischer Tourist an MVD, nachdem er aus Uganda in die Niederlande zurückgekehrt war, und starb später. Im selben Jahr erkrankte ein amerikanischer Reisender nach seiner Rückkehr aus Uganda in die USA an MVD und erholte sich. Beide Reisende hatten eine bekannte, von Flughunden bewohnte Höhle in einem Nationalpark besucht.

Sasha Latypova, ebenfalls Autorin von Substack, ist überzeugt, dass wir Berichte über Marburg-Ausbrüche mit großer Skepsis betrachten sollten, insbesondere wenn sie von Vorschlägen zur Entwicklung und zum Masseneinsatz eines Marburg-Virus-Impfstoffs begleitet werden, wie dieser NBC-Bericht vom 14. Februar 2023.