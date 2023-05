UN-Sekretär beklagt, dass die Welt die Ziele für nachhaltige Entwicklung nicht erfüllt, und ruft zu neuem Engagement auf

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat bekannt gegeben, dass die Welt bei der Agenda 2030 im Rückstand ist, und die Staaten aufgefordert, sich erneut zu verpflichten, die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen.

Am Dienstag gab UN-Generalsekretär Antonio Guterres bekannt, dass der jüngste Fortschrittsbericht zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einen erheblichen Mangel an Fortschritten zeigt. Guterres stellte fest, dass sich die Welt auf halbem Weg zum Zieljahr 2030 befindet, aber nur 12 Prozent der SDGs auf dem Weg zur Verwirklichung sind.

Die SDGs der Vereinten Nationen sind eine Sammlung von 17 miteinander verknüpften Zielen, die eine „Blaupause für eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle“ sein sollen. Die SDGs wurden 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Absicht beschlossen, sie bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Die SDGs waren Teil eines größeren Beschlusses, der als Agenda 2030 bekannt ist und angeblich auf die Bekämpfung des Klimawandels abzielt.

Guterres sagte, dass die Fortschritte bei 50 Prozent der Ziele „schwach und unzureichend“ seien, während 30 Prozent der SDGs „ins Stocken geraten sind oder den Rückwärtsgang eingelegt haben“. Er sagte voraus, dass, wenn der derzeitige Trend anhält, nur 30 Prozent der Länder das SDG 1, das sich auf die Armut konzentriert, bis 2030 erreichen werden.

„Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Agenda 2030 zu einem Epitaph für eine Welt werden, die hätte sein können“, erklärte Guterres.

Guterres wies darauf hin, dass der Internationale Währungsfonds im Jahr 2022 Sonderziehungsrechte (SZR) in Höhe von 650 Milliarden Dollar vergeben hat, wobei die Länder der Europäischen Union 160 Milliarden Dollar an SZR erhalten und die afrikanischen Länder nur 34 Milliarden Dollar.

SZR gelten nicht als Währung, sondern als „Devisenreserven“, die es den IWF-Mitgliedsländern ermöglichen, SZR gegen eine von IWF-Mitgliedern gehaltene Währung einzutauschen. Interessanterweise warnte der unabhängige Forscher James Corbett bereits 2013 vor der Möglichkeit, dass die SZR zu einer „Weltreservewährung“ werden könnten.

Guterres beklagt, dass die „Umverteilung“ der SZR „minimal“ gewesen sei und daher „mit den Regeln und der Steuerung des Systems, die zu einem solchen Ergebnis führen, etwas grundlegend falsch ist“.

Guterres bezeichnete die „Agenda 2030“ als eine Agenda, die auf Gerechtigkeit und Gleichheit, inklusiver, nachhaltiger Entwicklung und Menschenrechten für alle beruht. Die Verwirklichung dieser Agenda, so Guterres, werde „grundlegende Veränderungen in der Art und Weise, wie die Weltwirtschaft organisiert ist“, erfordern.

Der SDG-Impuls und der SDG-Gipfel 2023

Generalsekretär Guterres sprach auch über seinen sogenannten „SDG-Stimulus“, eine Aufforderung an die G20-Staaten, sich zu einem jährlichen Stimulus von 500 Milliarden Dollar zu verpflichten, um die SDGs bis 2030 zu erreichen. Guterres hatte diesen Appell erstmals im Februar geäußert und erklärt: „Wir müssen erschwingliche langfristige Finanzierungen massiv ausweiten, indem wir alle Finanzierungsströme auf die SDGs ausrichten und die Kreditbedingungen der multilateralen Entwicklungsbanken verbessern.“

Guterres bekräftigte am Dienstag seine Forderung nach mindestens 500 Milliarden Dollar jährlich. Er skizzierte die konkreten Ziele und Schritte des SDG-Stimulus, darunter einen „massiven Anstieg der Finanzmittel“. Er bekräftigte auch, dass die SZR „besser in die Länder gelenkt werden sollten, die sie benötigen“.

Eine der Befürchtungen im Zusammenhang mit dieser Art von Finanzprogrammen ist, dass die Entwicklungsländer, die diese „Stimulus“-Pakete und Kredite von „multilateralen Entwicklungsbanken“ annehmen, sich oft bei IWF und Weltbank verschulden. Der ehemalige Konzernökonom und selbst ernannte „Economic Hitman“ John Perkins hat unter anderem ausführlich über seine Erfahrungen mit der Durchsetzung von Konzerninteressen in den Entwicklungsländern geschrieben:

„In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) haben wir die Länder gezwungen, die Kredite umzuschulden und ihr Öl und andere Ressourcen ohne Umwelt- und Sozialvorschriften billig an unsere Unternehmen zu verkaufen. Wir überzeugten sie, ihre Versorgungsbetriebe, Gefängnisse, Schulen und andere öffentliche Unternehmen zu privatisieren und sie an US-Investoren zu übergeben. In einigen Fällen haben wir sie dazu gezwungen, in der UNO mit Washington gegen Kuba oder ein anderes Land zu stimmen oder dem Pentagon zu erlauben, auf ihrem Boden Militärstützpunkte zu errichten.“

Guterres fuhr in seinen Erklärungen fort, indem er einen „neuen Bretton-Woods-Moment“ forderte und sich dabei auf das berüchtigte internationale Abkommen von 1944 bezog, das Regeln für die Währungsbeziehungen zwischen unabhängigen Staaten aufstellte und unter anderem von jeder Nation verlangte, die Konvertibilität ihrer Währungen in US-Dollar zu garantieren. Mit dem Abkommen von Bretton Woods wurde auch der IWF gegründet. Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, rief ebenfalls zu einem „neuen Bretton-Woods-Moment“ im Oktober 2020 auf.

Guterres sagte, der SDG-Stimulusplan enthalte fünf weitere Empfehlungen, darunter die Aufforderung an alle UN-Mitgliedsstaaten, „sich erneut zu Maßnahmen zu verpflichten, um die SDGs auf nationaler und internationaler Ebene bis 2030 zu erreichen“. Guterres schlägt vor, dies zu tun, indem sie „den Gesellschaftsvertrag stärken“ und „ihre Volkswirtschaften auf kohlenstoffarme, widerstandsfähige Pfade im Einklang mit dem Pariser Abkommen umstellen“.

Der Bericht ruft die Staaten auch dazu auf, sich zu verpflichten, „den Krieg gegen die Natur zu beenden“ und das Globale Rahmenwerk für biologische Vielfalt umzusetzen, eine historische Vereinbarung, die Ende 2022 von den UN-Mitgliedsstaaten getroffen wurde. (TLAV wird das Globale Rahmenwerk für biologische Vielfalt in einem kommenden Bericht näher beleuchten).

Und schließlich versuchen die Vereinten Nationen, die Mitgliedstaaten durch ihre Teilnahme am SDG-Gipfel im September in New York City dazu zu bewegen, sich erneut für die Vollendung der SDGs und der Agenda 2030 einzusetzen. Was auch immer bei dieser Zusammenkunft von Staats- und Regierungschefs und Politikern geschieht, es wird wahrscheinlich äußerst folgenreich für die Zukunft der Agenda 2030 sein.

Gipfel der Zukunft 2024

Guterres‘ abschließende Empfehlung war ein Aufruf zu „größerer multilateraler Unterstützung für das UN-Entwicklungssystem und entschlossenem Handeln auf dem Zukunftsgipfel 2024“.

„Ich fordere Sie dringend auf, den Bericht zu studieren und die darin enthaltenen Vorschläge umzusetzen“, so Guterres. „Dies wird ein Moment der Wahrheit und der Abrechnung sein. Es muss auch ein Moment der Hoffnung sein – wenn wir uns zusammentun, um das Blatt zu wenden und einen neuen Anstoß zur Verwirklichung der SDGs zu geben.“

Laut der Website des Gipfels für die Zukunft ist der Gipfel eine „einmalige Gelegenheit“, um Lücken in der globalen Governance zu schließen. Das Gipfeltreffen wird die Nationen auch weiterhin dazu anhalten, „bestehende Verpflichtungen“ gegenüber den SDGs und der UN-Charta zu bekräftigen. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie auf den Ergebnissen des SDG-Gipfels aufbauen und „dem multilateralen System neues Leben einhauchen“ und die Agenda 2030 umsetzen. Auf der Website heißt es auch, dass der Zukunftsgipfel mit einem „Pakt für die Zukunft“ abschließen wird, der von den Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel gebilligt werden soll.

Während die UNO oft als Instrument für den Aufbau gesunder multilateraler Beziehungen zwischen den Nationen angepriesen wird, basieren die SDGs und die Agenda 2030 in Wahrheit auf einer tiefer gehenden Agenda zur Überwachung, Kontrolle und Steuerung allen Lebens auf dem Planeten. Wenn die UNO Begriffe wie „multilaterales System“ oder „multilaterale Unterstützung“ verwendet, versucht sie, ihr langfristiges Ziel zu verschleiern, eine globale Regierung zu errichten, die von einem technokratischen Staat geführt wird. Die wahre Agenda der UNO ist es, einen globalen technokratischen Staat zu errichten, in dem angebliche Experten und Technologen im Namen der Rettung der Umwelt Entscheidungen für die große Mehrheit der Menschen treffen.

Allein die Tatsache, dass die UNO gezwungen ist einzugestehen, dass ihre Pläne nicht nach Plan verlaufen, ist ein Moment, den die freien Menschen auf der Welt feiern sollten. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind aufgewacht und haben die Pläne erkannt, die sich unter der Oberfläche der von der UNO, dem Weltwirtschaftsforum und anderen globalistischen Organisationen verwendeten Schlagworte verbergen. Das bedeutet, dass die Raubtierklasse gezwungen sein wird, neue Methoden zu finden, um die Menschen zu täuschen und zu zwingen, ihre Agenda blind und willentlich zu unterstützen.

Wir müssen weiterhin die Erzählungen infrage stellen, die uns von den Vereinten Nationen, korrupten Politikern und willfährigen Medien aufgetischt werden. Wir müssen unser Leben weiterhin so gestalten, dass wir nicht von den technokratischen Systemen abhängig sind, die um uns herum errichtet werden. Wir müssen lautstark auf die Straße gehen und gegen den SDG-Gipfel in NYC protestieren. Vor allem aber sollten wir unsere Zeit damit verbringen, das Jahr 2030 unserer Träume zu schaffen, anstatt nur gegen die Agenda 2030 zu kämpfen oder in Angst vor ihr zu leben.