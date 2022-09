Bereitet sich China mit seiner COVID-Politik auf einen Krieg vor?

Letzte Woche hatte ich das große Vergnügen, meinen guten Kumpel George Gammon von Rebel Capitalist zu interviewen.

George ist einer meiner Lieblingswirtschaftskommentatoren und seit Jahren ein Freund von mir und meinem Podcast. Er konzentriert sich auf die österreichische Wirtschaftslehre, Skepsis gegenüber der globalen Elite und dem Zentralbankwesen und versucht, den Wohlstand in der außer Kontrolle geratenen Welt der Zentralbanken, in der wir leben, zu erhalten.

In unserem jüngsten Interview haben wir darüber gesprochen:

Wie die Inflationszahlen am Ende des Jahres aussehen werden und warum George glaubt, dass die VPI-Zahlen eine Flaute erleben werden

Georges Lieblingsindikator, um festzustellen, ob wir uns in einer Rezession befinden, und ob die Fed „innerhalb weniger Wochen“ einen Kurswechsel vornehmen wird

Schwarze Schwäne, die George beobachtet und die den Märkten schaden könnten, abgesehen von steigenden Zinsen

Chinas Covid-Politik und welche alternativen Begründungen es dafür geben könnte, abgesehen von Covid

Das gemeinsame Auftreten von China und Russland

Energieknappheit und Nahrungsmittelknappheit

Ob wir wirklich am Rande eines massiven Erdbebens stehen, geopolitisch und wirtschaftlich

Der Anstieg des Dollars und was er bedeutet

Die Politik in den USA und wie man der „Erzählung“ zuvorkommt, wenn neue unangenehme Situationen im Inland eintreten

Zunächst sprachen wir darüber, wohin sich die Inflation nach Georges Meinung entwickeln würde. Überraschenderweise sagte er, dass sie niedriger ausfallen wird – bevor sie wieder ansteigt.

„Ich mache selten Vorhersagen, aber ich habe dennoch eine gemacht: Die Inflation wird gemessen am Verbraucherpreisindex im dritten oder vierten Quartal leicht zurückgehen“, sagte George. „Höchstwahrscheinlich wird sie [nach einem Rückgang auf 6 oder 7 %] wieder ansteigen“.

„Ich habe gesehen, was die Inflation überhaupt ausgelöst hat, jetzt ist die Frage, wie sie das macht. Ich weiß nicht, ob sich die Lieferketten in nächster Zeit verbessern werden“, fuhr er fort. „Aber sie haben die Konjunkturpakete gestoppt.“

Danach sprachen wir über seinen Lieblingsindikator für Rezessionen und darüber, dass österreichische Ökonomen in den Mainstream-Medien oft ignoriert – und manchmal sogar lächerlich gemacht – werden.

„Das ist normalerweise der Indikator dafür, dass man sich in einer Rezession befindet. Ich glaube aber, dass wir uns aufgrund von zwei negativen Quartalen des BIP-Wachstums bereits in einer solchen befinden“, sagt er über seine Lieblingskennzahl.

Wir sprachen darüber, dass die derzeitige Lage der Weltwirtschaft und der Geopolitik uns an den Rand einer bedeutenden, relativ dauerhaften Veränderung bringen könnte:

Wir sprachen auch über die Spannungen zwischen China, Taiwan und den Vereinigten Staaten.

„Was die schwarzen Schwäne angeht, so betrachte ich die Frage von China und Taiwan. Was Nancy Pelosi getan hat, war eines der dümmsten Dinge, die ich je einen Politiker habe tun sehen“, sagt George.

„Wenn man es durch die Linse der Chinesen betrachtet, kann man historisch sehen, warum sie es tun“, sagt George. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pelosi oder Biden etwas zum langfristigen Nutzen der Vereinigten Staaten tun würden, sie tun nur, was politisch zweckmäßig ist.“

George ist auch der Meinung, dass China die Covid-Politik nutzt, um das Land auf einen Krieg vorzubereiten, worüber ich Anfang des Monats eine Diskussion begonnen habe: „Chinas Covid-Politik ist ein weiteres Rätsel. Die einzige Schlussfolgerung, die ich ziehen kann, ist, dass sie versuchen, ihre Gesellschaft darauf vorzubereiten, in Zukunft weit weniger Ressourcen zu verbrauchen, weil sie wissen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit in einen Krieg mit den Vereinigten Staaten ziehen werden.“

„Wenn man sich die Geschichte Chinas anschaut, würde es Sinn ergeben, dass das ein Vorteil ist, von dem sie glauben, dass sie ihn haben: Sie haben einen wohlwollenden Diktator, sodass sie langfristige Entscheidungen treffen können, zentrales Denken und einen Plan für das ganze Land, ihre Fähigkeit, einfach Geduld zu haben.“

„Sie schauen auf die USA und sagen: ‚Das Land kollabiert gerade von innen'“, argumentiert George.

„Ein weiterer schwarzer Schwan ist der steigende Dollar“, sagt George. „Das erzeugt einen enormen wirtschaftlichen Druck auf Länder außerhalb der USA. In einer globalen Wirtschaft gibt es viele systemische Risiken. Ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist – 120, 130, 140 – aber die Vereinigten Staaten werden das Problem sein. Wegen all dieser Unsicherheiten und der Zinssätze wird der Preis steigen. Der Anleihemarkt sagt, dass die Fed die Zinsen noch 6 Monate oder ein Jahr lang erhöhen wird. Wir haben also ein weiteres Jahr, in dem der Dollar steigen wird?“

„Dazu kommen noch all diese geopolitischen Pulverfässer“, sagt George.

„Ich denke, wir werden in einer Plaza-Vereinbarung 2.0 enden. Der schwarze Schwan könnte sein, dass sie sich verrechnen“, sagt er.

Abschließend besprechen wir einige meiner jüngsten Erkenntnisse über Covid, darunter eine neue Preprint-Studie, in der es darum geht, dass Booster bei jüngeren Erwachsenen ethisch nicht vertretbar sind, und einen kürzlich erschienenen Beitrag von Dr. Richard Ebright, PhD, von der Rutgers University, in dem er erklärt, warum er die Theorie des „Laborlecks“ bei Covid für stichhaltig hält:

George war einer der Ersten, der sich zu den Covid-Maßnahmen äußerte, noch bevor wir von dem Virus wussten.

„In Ihrem Podcast haben Sie mich gefragt, was wir tun sollten [wenn Covid ausbricht]. Das war eine schwierige Frage, denn wir hatten damals keine anderen Informationen als die, dass sich das Virus schnell ausbreiten würde. Ich sagte: „Ich weiß nicht, wie schlimm es werden wird, aber wir müssen die Leute ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Wenn die Leute nach draußen gehen wollen, sollen sie das tun. Wir müssen den Menschen so viele Informationen wie möglich geben, aber dann müssen sie ihre eigenen Entscheidungen treffen“, erinnerte sich George.

Das vollständige Interview: